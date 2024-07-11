购入iPad、Mac产品可获赠Apple Pencil Pro和AirPods

【天极网手机频道】众所周知，苹果每年都会在七月开启返校季的教育优惠，只要你是学生或者教职工，即可选购Apple的iPad、Macbook等产品享受教育优惠价格，并且苹果还赠送Apple pencil或者AirPods耳机产品。可以说，这是一年当中，最适合入手苹果iPad和Mac办公产品的时间了。从今日起，苹果的返校季开始了，活动截止到9月30号，一起来看看此次的活动吧。

（图片来源：苹果官网）

平板系列

iPad Pro 2024

首先，相信很多人都很关注苹果的iPad的折扣力度，并且由于今年iPad Pro 2024款高昂的售价，劝退不少用户，但如果你满足教育优惠的学生条件或者教职工条件的话，iPad Pro只用8099起，与首发价格比，不仅降价了900元，还赠送一只最新的Apple Pencil Pro，实际计算iPad Pro只用7100即可入手最新款搭载M4芯片的iPad Pro产品。此外的话，如果购入Apple Care，可享受教育优惠的额外优惠，享受8折优惠，只用999元。

（图片来源：苹果官网）



iPad Air 6

今年的Air系列一直是很多考研党或者很多预算有限的学生的首选iPad，Air系列由于出色的性能表现，今年更是搭载了苹果的M2芯片，并且今年的Air 6总算从原本Air 5 的64g内存起步改成了128g起步，并且售价相对也是十分友好，只用4399，即可购入入门款的iPad Air 6 系列产品，并且同时也可以受到教育优惠的福利，Apple将会免费送一只价值999元的Apple Pencil Pro，计算后iPad Air 6的128g版本实际入手价格只用3500元起，而256g的版本只用5100起。

（图片来源：苹果官网）



iPad mini6 和iPad 10

由于这两个系列相对底端的定位，所以历年来苹果对这两个系列的平板，并没有进行免费送耳机或者Pencil的福利，只享受了教育优惠的的折扣，而且今年也一样，具体的优惠力度如下：

iPad 10 64gb内存 2799元起步，iPad 10 256g内存 3799元起。

iPad mini 6 64gb内存3599元起，iPad mini 6 256gb内存4599元起。

（图片来源：苹果官网）

Apple Care

相信很多人都很好奇Apple Care的作用，Apple Care可保证你的苹果参保设备在两年内出现意外，无论人为或者意外事故导致，都可以进行免费的保修。

据直营店的工作人员透露，随教育优惠一起附赠的Apple Pencil Pro也可以享受相同的保修政策，买一个Apple Care即可为两个苹果设备加上“保险”，何乐而不为呢，建议预算充足或者担心手滑的的小伙伴购入，因为苹果对iPad系列和Apple Pencil设备在国内的售后政策是十分友好的，只要符合换新标准，苹果官方会为你更换全新的官换设备，因此，苹果平板的售后政策只换不修服务一直受到很多用户的好评。

Mac系列

MacBook Pro

对于很多毕业参与工作的小伙伴或者即将步入大学的小伙伴，在工作内容或者专业没有特殊的软件需求，可以考虑选择购入MacBook作为工作或者学习使用，凭借有出色能效比的M系列芯片和流畅的MacOS系统，在MacBook上你可以流畅地进行多任务办公和剪辑任务，并且凭借出色的续航，是轻薄本的首选，并且通过教育优惠购入苹果的Final Cut Pro等办公软件还可以享受教育优惠价格，只需加价1298RMB。

（图片来源：苹果官网）

在苹果官网，MacBook Pro 14寸 任意版本，配合教育优惠会免费赠送AirPods 二代耳机或者加350元升级到三代耳机，或者选择加价900升级到AirPods Pro第二代耳机，价格为分别如下：

MacBook Pro 14寸 M3处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

8+512g价格为12199,8+1TB价格为13699,16+1TB的价格为15199;

MacBook Pro 14寸 M3 Pro处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

18+512g价格为15699,18+1TB价格为18299;

MacBook Pro 14寸 M3 Max处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

36+1TB的价格为24499;

对于很多设计工作或者有大屏需求的小伙伴可以考虑参与购入16寸的版本，配合教育优惠价格如下：

MacBook Pro 16寸 M3 Pro处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

18+512g价格为18399,36+512g价格为21399;

MacBook Pro 14寸 M3 Max处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

36+1TB的价格为25599，48+1TB版本价格为29599。

（图片来源：苹果官网）

MacBook Air

如果你的预算不够充足的话，也可以选购MacBook Air系列产品，拥有M2或M3处理器的它，同样拥有出色的办公能力。

在苹果官网，MacBook Air 系列任意版本，配合教育优惠会免费赠送AirPods 二代耳机或者加350元升级到三代耳机，或者选择加价900升级到AirPods Pro第二代耳机，价格为分别如下：

MacBook Pro 13寸 M2处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

8+256价格为7199,8+512g价格为8699;

MacBook Pro 13寸 M3处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

8+256价格为8199,8+512g价格为9699，16+512g价格为11199;

MacBook Pro 15寸 M3处理器版本，配合教育优惠价格为分别如下：

8+256价格为9699,8+512g价格为11199，16+512g价格为12699;

（图片来源：苹果官网）

Mac Mini

对于有着更低预算或者便携办公的小伙伴，此次的Mac mini同样参与苹果的教育优惠中，并且购买任意版本即可获得AirPods第二代耳机。

价格如下：

M2处理器版本8+256版本3699元，8+512g版本5199元起，

M2 Pro处理器版本的16+512g版本9199元起。

（图片来源：苹果官网）

总结

如果很多同学没有充足的预算，不要过于担心，此次教育优惠活动持续到今年9.30号，如果有购机打算，可以暑假期间兼职依靠自己的能力自给自足。对于很多要步入大学生活想购入iPad的同学，这绝对是不容错过的一个购入iPad时机，预算充足的话，就购入iPad Pro产品吧，因为它用上了Mac系列都还没有用上的M4处理器，不出意外的情况下，使用寿命达到5年以上不是问题，如果预算不那么充足的同学就选择购入iPad Air吧，今年Air系列的产品线终于将64gb版本从Air系列去除了，而且这两款设备任意版本，都可享受Apple赠送的一只Apple Pencil Pro，十分适合艺术生或者考研党的需求。此处，还是忠告一下，大家还请理性消费，不要被被硬创造需求，随着新鲜感的褪去，就变成吃灰的产品，而且本次活动时间足够长，有充分的冷静时间，大家理性消费吧。