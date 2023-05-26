OPPO携手2023年法网公开赛，以专业影像助力捕捉精彩瞬间

【天极网手机频道】5月26日，2023年法国网球公开赛(以下简称“法网”)于5月22日至6月11日在巴黎举办，OPPO连续第五年成为该赛事的高级合作伙伴。

作为世界上最负盛名的红土赛事，法网充满了鼓舞人心的时刻和精神，激励着一代又一代的网球迷。过去四年，OPPO 与法网的的合作，扩大了这项运动在全球范围内的影响力。 OPPO提供的具备专业影像能力的手机设备，能够更方便捕捉运动员、球迷等场内外激动人心的精彩瞬间。

图片使用OPPO手机拍摄

在赛事期间，OPPO 将再次举办“RG x OPPO Photo Gallery”，展示 OPPO Find N2 Flip 等最新旗舰智能手机捕捉的励志瞬间。 OPPO还将继续通过法网“每日最佳进球”线上平台展示，在比赛的每一天为世界各地球迷展示赛场上的精彩表现。

“微笑前行”是OPPO的品牌主张，这与兼具激情与灵感的法国网球公开赛高度契合，这是双方一直合作紧密的坚实基础。今年，OPPO将再次携手法网，让网球迷更好地见证、体验和分享赛事中的珍贵时刻，将这项运动的魅力更清晰、更立体地带给世界。