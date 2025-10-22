【天极网手机频道】10月22日，华为正式发布了新一代鸿蒙操作系统HarmonyOS 6，这一新的操作系统比起前代有了全面进化，包括方舟引擎带来的流畅度提升、续航优化等等，可以说无论是智能化程度，还是跨设备协同等，都更加安全丝滑。

作为HarmonyOS 6的一大亮点，升级的“超级助理”小艺不仅懂16种方言，还能轻松做深度研究。一句话修图、帮助视障用户看世界，一句话在后台帮你执行复杂任务等，更是不在话下。基于鸿蒙智能体框架，首批80+鸿蒙应用智能体也已经上线，小艺和其他智能体，能够协同工作给用户带来全新的体验。只要用户表达需求，携程AI行程助手、蚂蚁健康管家等软件都可以帮用户处理各种生活小事。

在安全性方面，HarmonyOS 6带来了更智能的主动安全防护，星盾安全架构再升级。不仅有全新的AI防诈，还有更加普及的AI防窥能力，当旁人注视你手机时，自动隐藏应用内容，保护屏幕隐私。

全新的鸿蒙星河互联架构，连接更强，感知更强。HarmonyOS 6 支持手机碰一碰分享文件或游戏组队。实况窗信息也更丰富，能够直达应用中的各种功能。同时具有更强大的扫码能力，能识别破损、反光、褶皱等特殊二维码。

在体验上，基于方舟引擎的HarmonyOS 6让多品类设备的性能提升了15%，续航提升了35min以上，带来了更加流畅跟手的操作体验。在应用启动、页面切换、内容加载几方面的速度也得到了显著提升。同时，分屏体验、视频拍摄、长时间游戏、高清直播等高频场景的性能体验大幅提升。

同时，全新的“智慧光感”让界面和交互更灵动、更智慧。在元气心情加持下，手机的锁屏界面也能更好玩，还充满了情绪价值。另外，锁屏艺术签名将书法字体融入到你的个性化桌面。

HarmonyOS 6坚持为更多人提供无障碍能力关怀，视障用户也能使用小艺看世界。全新远程守护4功能也为老人和儿童提供暖心支持。

在生态建设侧面也有很多亮点值得关注。华为常务董事、终端BG董事长余承东在发布会上分享道，HarmonyOS 5终端设备数已经突破2300万，目前HarmonyOS对互联网头部应用已全面适配、迅速完善;中长尾应用也在加速冲刺。

根据合作伙伴分享，越来越多的软件正加速优化针对HarmonyOS的适配。例如腾讯系已有超过60款产品全面上架鸿蒙，微信每月进行一次重要版本更新;鸿蒙版支付宝已正式发布了100多个版本;鸿蒙版美团外卖坚持每月更新迭代。

随着HarmonyOS 6正式发布，微信、QQ、淘宝、支付宝、抖音、美团外卖、京东等多款应用也再次升级，航旅纵横、高德地图、大麦、《三角洲行动》、《原神》等应用也打造出多项鸿蒙独有体验，让搭载HarmonyOS的终端更好用。

系统更新推送方面，10月22日起，HarmonyOS 6面向首批90多款机型陆续开放升级，包括但不限于华为Mate系列、nova系列、MatePad系列等。用户可以在系统设置软件更新和“我的华为”App首页直接申请升级，抢先体验!