荣耀Magic V5正式发布，“V587”体验开启折叠屏新纪元

【天极网手机频道】7月2日晚，备受期待的轻薄折叠旗舰新品荣耀Magic V5正式发布，凭借突破性的制造工艺、全方位的技术创新、满血的旗舰性能以及 AI 智能体的多元应用与广泛生态覆盖，重新划定折叠旗舰的标准，达成8大 “世界纪录”、8大满血体验、8大一语 AI、7大 AI 生态，带来别具一格的“V587”折叠旗舰新体验。

荣耀Magic V5以8.8mm的厚度和217g的重量，成为全球最薄、最轻的折叠屏手机，再度刷新行业轻薄纪录。得益于行业首款量产的25%高硅电池――6100mAh青海湖刀片电池，其电池单叠片厚度仅 0.18mm，能量密度高达 901Wh/L，开创性地实现了超长续航与极致轻薄的完美融合，在各大折叠屏续航榜单中拔得头筹。

采用宇航服牵引绳同款特种纤维，其抗冲击性提40 倍，超强防护性能为荣耀Magic V5打造出更轻更强的手机后盖;在铰链精度优化上，荣耀Magic V5借助荣耀鲁班大模型，确保每一副铰链都能与左右屏精准匹配，引领折叠工艺迈入微米级时代，重新诠释轻薄与精致的极限;可靠性上，荣耀Magic V5搭载新一代金刚巨犀玻璃，具备出色的防摔、防磨、防刮性能;满血防尘抗水，全系支持 IP58 和 IP59 标准，成功打破了行业内轻薄、续航、精致耐用无法兼顾的不可能三角。

在性能层面，荣耀Magic V5以 “一步不退” 的零妥协态度，带来八大满血体验，实现折叠旗舰的突破性提升。荣耀Magic V5搭载骁龙8至尊版8核满血芯片的折叠屏手机，能够轻松应对满帧游戏，为用户呈上流畅、高效的使用感受。

另外，荣耀Magic V5持行业最全的25个5G频段和谷歌全家桶，实现环球行一键上网;通信方面，荣耀Magic V5全版本支持北斗卫星通信，无论身处何地都能保持在线。

影像方面，荣耀Magic V5 配备全焦段三摄影像系统，拥有 1/2 英寸超大传感器、6400 万最高像素以及 f/2.5 超大光圈设计，树立折叠影像新标杆。同时，它还具备AI超级长焦、AI 超清人像、AI 胶片模拟人像、AI荣耀鹰眼超级连拍等功能，为用户提供丰富多元的影像创作体验。

屏幕方面，荣耀Magic V5拥有满血高亮双屏，峰值亮度达 5000 尼特，采用超高频调光，显示更清晰且更护眼;快充生态方面，荣耀Magic V5支持66W 有线快充，还支持覆盖市面上230多款主流车型的50W无线快充，让用户摆脱续航焦虑。

作为“最强 AI 智能体手机”，荣耀Magic V5采用全新AI交互方式，凭借更轻薄的折叠旗舰形态与行业领先的AI智能体实力，释放出PC级生产力，开启智能交互体验的全新篇章。

荣耀Magic V5搭载的荣耀YOYO智能体能够精准领会用户需求，为用户提供全方位的 AI 服务。在荣耀Magic V5 上，用户可轻松实现“一语 PPT、一语编程、一语搜索、一语传送、一语打车、一语识物、一语看屏、一语记忆”八大一语AI应用，实现从被动响应到主动服务的革命性跨越，打破应用与场景的限制，为用户开启高效便捷的智慧生活与办公新体验。

凭借全生态设备互通互联技术，荣耀Magic V5打破智能终端之间的壁垒。无论是安卓、苹果还是Windows系统，荣耀Magic V5都能实现无缝连接，首次达成全品牌手机、PC、平板、手表、耳机设备之间的文件互传、数据同步与跨端协作等高效联动，真正做到 “谁都能连，传啥都快”，开启万物互联的AI新体验。

荣耀Magic V5凭借8大“世界纪录”、8大满血体验、8大一语 AI、7大 AI 生态，在全维度展现出威武霸气的表现，堪称地表最强折叠屏。

荣耀Magic V5将于7月4日在荣耀商城、各大授权电商、荣耀体验店、授权零售门店正式开售，提供曙光金、丝路敦煌、暖白色、绒黑色四款全新配色，售价8999元起，并且发布业内唯一的免费“内屏宝”。

此外，在本次发布会上，荣耀还带来 AI 终端生态家族的一系列旗舰新品，包括荣耀 MagicBook Art 14，首销国补优惠价6799.2元起;荣耀平板MagicPad 3首发全局 AI 生产力，打造 13.3英寸大屏旗舰最强 AI 平板，首销国补优惠价 2549.15元起;钛合金蓝宝石高端旗舰手表荣耀手表 5 Ultra 首发防猝筛查研究，24小时守护心脏健康，重新定义腕上智能健康，首销国补优惠价 1699.2 元起;荣耀Magic V5用户专享优惠价1529.2元起;荣耀Earbuds开放式耳机支持AI翻译，可随时调用YOYO，是用户贴心的 AI 私人助理，首销国补优惠价594.15元起。如有兴趣的用户不妨前去官方商城以及线下门店体验购买。