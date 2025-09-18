您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

惊！iPhone 18系列将迎来大更新：苹果首款折叠屏登场

2025-09-18 15:13:03 作者：嘟嘟

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】9月19日，iPhone 17系列将正式开售，而苹果及其供应链如今已将重心转向下一代 iPhone 18 系列。通常每年11月份新系列的零部件就会开始出货，推动关于下一系列的最新消息出现在大众视野。

  iPhone 18系列相比17系列又有些变化，将包含五款产品，包括iPhone 18、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Air 2、iPhone Fold。其中，可折叠手机iPhone Fold尤其令人瞩目，它采用了全新技术，能够让屏幕几乎看不到折痕。

　　惊!iPhone 18系列将迎来大更新：苹果首款折叠屏登场

  据悉，2026年iPhone 18系列的目标出货量将同比增长11.76%，从2025年的8500万台增长到2026年约9500万台，而iPhone Fold便是驱动出货量增长的核心。苹果公司认为，折叠款的“光环效应”会带动部分消费者升级，即使他们最终选择的是传统直板机型。

  根据之前的消息，大家非常关注的iPhone Fold将采用类似Galaxy Z Fold系列的外折设计，拥有内外两块屏幕。内屏是7.76英寸，分辨率是2713×1920，采用隐藏式前置摄像头设计，配置屏下Face ID;外屏是5.49英寸，分辨率是2088×1422，采用挖孔屏方案，能够最大限度地平衡功能性和美观性。

　　惊!iPhone 18系列将迎来大更新：苹果首款折叠屏登场

  总体来看，iPhone 18系列将会经历一场巨大变革，不论是在产品设计还是核心配置上，都会给用户带来全新体验。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

嘟嘟

最新资讯

苹果首款折叠屏登场

热门视频

享界S9T不只是旅行车

新品评测

OPPO K13 Turbo Pro：极致释能
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2022 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录