　　惊!iPhone 18系列将迎来大更新：苹果首款折叠屏登场

【天极网手机频道】9月19日，iPhone 17系列将正式开售，而苹果及其供应链如今已将重心转向下一代 iPhone 18 系列。通常每年11月份新系列的零部件就会开始出货，推动关于下一系列的最新消息出现在大众视野。

iPhone 18系列相比17系列又有些变化，将包含五款产品，包括iPhone 18、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、iPhone Air 2、iPhone Fold。其中，可折叠手机iPhone Fold尤其令人瞩目，它采用了全新技术，能够让屏幕几乎看不到折痕。

据悉，2026年iPhone 18系列的目标出货量将同比增长11.76%，从2025年的8500万台增长到2026年约9500万台，而iPhone Fold便是驱动出货量增长的核心。苹果公司认为，折叠款的“光环效应”会带动部分消费者升级，即使他们最终选择的是传统直板机型。

根据之前的消息，大家非常关注的iPhone Fold将采用类似Galaxy Z Fold系列的外折设计，拥有内外两块屏幕。内屏是7.76英寸，分辨率是2713×1920，采用隐藏式前置摄像头设计，配置屏下Face ID;外屏是5.49英寸，分辨率是2088×1422，采用挖孔屏方案，能够最大限度地平衡功能性和美观性。

总体来看，iPhone 18系列将会经历一场巨大变革，不论是在产品设计还是核心配置上，都会给用户带来全新体验。