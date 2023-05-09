iPhone 14 Pro Max在14系列中最畅销，但口碑却不及上一代

【天极网手机频道】前些时候，苹果财报透露营收高于市场预期，其中第二财季iPhone营收为513.34亿美元，上年同期为505.7亿美元，同比增长2%。而根据IDC数据显示，2023 年第 1 季度全球智能手机出货量为 2.686 亿部，同比下降14.6%，已经连续 7 个季度下滑。三星以 22.5% 的全球智能手机市场份额重新夺回领先地位;苹果以 20.5% 下滑至第二位。小米、OPPO 和 vivo 分别排名第三、第四和第五。

虽然行业持续不景气竞争压力增大，但iPhone 14系列仍为苹果守住了市场份额，系列中的Pro和Pro Max更是立下了汗马功劳。根据市场调查机构 CIRP数据显示，iPhone 14 Pro 和 Pro Max在14系列中最畅销，分别占据了 22% 和 24% 的份额。iPhone 14 位居第三，占总数的 19%。iPhone 14 Pro 机型从 2022 年第 4 季度的 15% 跃升至第 1 季度的 22%，比更实惠的 iPhone 14 更受欢迎。

不过销量大增，却并不完全等同于用户满意度更高，PerfectRec最近的数据给出不同的看法。PerfectRec汇总了大约66.9万条用户评价，发现iPhone 14系列的5星率仅有72%，比iPhone 13系列下降了8个百分点。

从图表不难看出，这是自2012年的iPhone 5之后，iPhone 5星率首次下滑。某种程度上可以说，iPhone 14是最近十年来最让人失望的苹果机型。即便是Pro型号，iPhone 13 Pro也有84%，iPhone 14 Pro则仅有76%。

至于iPhone 14 Pro Max，5星率为80%，还是比iPhone 13 Pro Max少了6个百分点。作为对比，从iPhone 4之后，用户满意度最高的机型是iPhone 13 Pro Max，五星好评率高达86%，最低的是iPhone 5c，仅有64%。

那么为什么iPhone 14系列的销量和口碑没有“同频共振”？网友普遍认为这与iPhone 14系列升级更新幅度不大有关。比如，外观除了灵动岛几乎没变化，有线快充、潜望式长焦、处理器没有预期地升级等。

整体上没有达到用户预期，似乎除了灵动岛，大家很难找到iPhone 14系列更多的话题点，而这也是为什么声量似乎不如上一代产品的原因。饶是如此，iPhone 14系列因为较好地完成了销量任务，仍然称得上是成功之作。相信在iPhone 14系列整个产品周期内，它都将为苹果带来不菲的业绩。