演唱会拍摄效果不佳？华为P60 Pro超聚光夜视长焦帮你近距离追星！

【天极网手机频道】3月23日，华为推出新一代影像旗舰华为P60 Pro。在影像方面开拓全新领域之后，华为并没有按部就班，反而再次朝着无人区进发，着重关注「夜视长焦」，让手机影像再上一个全新台阶。

华为P60 Pro上市之后好评如潮，在带领整个行业实现影像能力大跃进之后，华为P60 Pro再次交出一份截然不同的答卷――聚焦「夜视长焦」，为用户带来更加无惧明暗场景的更远焦段高画质表现。尤其上半年演唱会频繁，华为P60 Pro更是被不少粉丝认证为「演唱会必备追星神器」，其影像表现能力可见一斑。

为提升暗光能力，华为P60 Pro采用超聚光夜视长焦，带领行业迈向全新赛道。在其主摄镜头已经日益完善的当下，长焦开始从「拍的到」到「拍的好」的进化之路，大幅提升镜头实用性。「夜视长焦」是此前业内火热的「潜望长焦」技术之上的又一次长焦技术革新与进步，也是如今影像旗舰的主流发展趋势。

华为P60 Pro业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档物理光圈智能可变，进光量相比业界旗舰手机提升191%，搭配XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。同时4800W的3.5倍光学变焦潜望式长焦，长焦进光量比业内旗舰多出惊人的488%，此外业界首发三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%。业界首创超聚光夜视长焦，拥有F2.1超大光圈，是业界最大光圈潜望式长焦。

这一套组合拳下来，令华为P60 Pro的影像能力大幅提升，甚至毫不避讳地说，已经远远领先行业旗舰iPhone。粉丝拍摄的薛之谦演唱会照片中，可以直观感受到华为P60 Pro强大「夜视长焦」能力带来的视觉震撼。

在这张照片中，即使是光线如此复杂场景下，华为P60 Pro超聚光主摄依旧名副其实，为用户呈现出足够纯净的画面。光线与烟雾交织在一起也没有影响整个画面纯净度，这对于手机影像要求是非常高。远景舞台上方的灯光颜色还原准确，并没有出现泛白的问题。即使现场十分昏暗，台下粉丝在照片中依然非常清晰，天空没有涂抹感，远景观感十分出众。

在长焦镜头中，即使距离主舞台这么远的情况下，华为P60 Pro仍然非常出色地拍出薛之谦演唱时的面部细节，甚至连一旁的伴奏乐器都清晰可见。远景与近景对比图中可以看出，豪华硬件堆料保障了华为P60 Pro在1X下呈现出足够干净的画面，而在20X变焦下，还能保留人物的细节与质感，拉近粉丝与偶像的距离。

反观iPhone在长焦下的表现，不仅人物面部细节全失，画面噪点严重，甚至整张照片质感全无。尤其是乐队头上的物品，更是让iPhone拍出了锈迹斑斑的岁月感，而在华为P60 Pro的长焦镜头下则是纯净的现代产物。放大细节能够看出，华为P60 Pro所拍摄的照片最大程度保留人物细节，iPhone则已经糊成一团，长焦能力孰强孰弱高下立判。

在另一组演唱会照片中，华为P60 Pro发挥依旧稳定，远景在光线同样复杂的场景中依然将各个光源控制的非常好。台上刘若英坐在椅子上深情演唱，旁边是乐队伴奏，身后粉丝挥舞着荧光棒，所有细节都被精准捕捉，同时并没有因为光线问题导致成片杂乱而无序，反而在华为P60 Pro超聚光主摄下呈现出别样的质感。

切换到近景之后，华为P60 Pro的长焦表现同样让人震撼。台上刘若英在灯光照射下唯美动人，身后荧光棒所发出的红光与整个场景相得益彰。在远景与近景的对比中，远景下拍摄者距离主舞台非常远，而在长焦镜头下，仍然非常精准地捕捉到刘若英演唱时的细节，在10X变焦下依然保有非常干净的画面纯净度。另一组对比图中，远景下的刘若英在烟雾环绕中已是氛围感十足，而近景下则放大了这一特点，让原本遥不可及的仙女此时此刻有种近在眼前的惊喜感。

华为P60 Pro的长焦能力已经超越目前市面上的常规机型，在与iPhone的对比中尤为明显。这张近景照片对比中可以看出，刘若英身后大熊脚上的图案在iPhone镜头下已经明显发虚且噪点严重，观感不如华为P60 Pro长焦镜头所拍摄的照片，后者保留了最多的细节，同时边缘锐利清晰，整体观感非常不错。在另一组对比中，iPhone拍摄的照片刘若英的手臂与暗部混在一起，毫无细节可言，在华为P60 Pro镜头下依然神韵犹在，人物细节还原得当，仍是粉丝心中的女神奶茶。

毫无疑问，夜视长焦领域，华为P60 Pro再一次走在行业之前。不止于此，华为P60 Pro在完成拍月亮的壮举之后，再次为用户带来「超级月色」，进一步提升用户影像体验。在这张用户拍摄的夜景照片中，月亮与宫殿相辅相成，共同构建出故事感极强的画面。尤其是旁边的宫廷建筑，边缘细节锐利清晰，画面纯净充满人文气息，营造出超越影像本身的意象。

在生活中常见的长焦微距下，华为P60 Pro的表现堪称顶级。不少用户在收到华为P60 Pro之后都迫不及待发布了拍摄样张，这张网友放出的实拍图中，华为P60 Pro的长焦微距实力或许远超用户想象。画面中的斗鱼细节非常丰富，身后似是婚纱裙摆，非常惊艳。而当放大细节之后，甚至能够看到“裙摆”的锐利边缘，为用户带来微观世界下的奇妙观感，随手一拍都是一次视觉享受。

在具备「超聚光XMAGE影像系统」之后，华为P60 Pro几乎就是当下最全面的影像旗舰，不仅解决了暗光场景下手机影像成片不佳的缺点，在复杂光线场景以及微距场景下，华为P60 Pro也能为用户输出足够惊艳的成片。华为P60 Pro完美覆盖所有拍摄场景，无论是演唱会、超级月色还是长焦微距都能够出色成片，赋予照片生活气息与呼吸感。多年来，华为P系列一直深耕影像领域，这次华为P60 Pro正是华为集中性的一次技术爆发，影像能力遥遥领先行业，绝对是目前追求影像能力消费者的不二之选!