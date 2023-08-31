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社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验

2023-08-31 18:30:02 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】对于折叠屏外屏的交互方式和使用频率，一直是厂商的痛点和用户的槽点。随着全新OPPO Find N3 Flip的发布，折叠屏“小而无用”的弊病得到解决，让用户的一切轻交互都能在这块外屏中完成。 

社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验
OPPO Find N3 Flip

  OPPO对Find N3 Flip的外屏交互进行了深度重构，针对用户高频使用的第三方应用，在 UI 设计、交互体验等方面进行专属定制，并彻底重构外屏的应用切换逻辑，使得Find N3 Flip 可以在更多场景下不打开内屏便直接处理多种日常事务。

  用户可以通过这块竖向外屏实现更多第三方高频应用的专属适配，Find N3 Flip 配有口袋音乐播放器功能，用户可在系统聚类中快速切换，选择自己喜欢的歌单。Find N3 Flip 还支持业内唯一的播放进度条，现在无需展开手机，在外屏中即可快速跳转到你最喜爱的副歌。 

社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验

  OPPO Find N3 Flip 竖向外屏还支持浏览小红书。在不展开内屏的情况下，用户可直接在小巧的外屏上浏览小红书内容。独特的纵向外屏设计，让 Find N3 Flip 在阅读小红书笔记时可获得和内屏一致的使用体验，随时随地跟上最新种草潮流。除小红书外，Find N3 Flip 的外屏还支持抖音、B站、微博、今日头条、快手等更多 APP。 

社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验

  此外，Find N3 Flip 外屏支持丰富的出行 APP，可无缝适配你的多样出行场景。这块大外屏上还带来了包括健康、运动功能在内的全新轻交互体验，可随时查看公里数、配速等信息，而不必反复展开手机。 

社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验

  OPPO Find N3 Flip 外屏为用户提供了随时响应信息的便捷回复功能。外屏可以直接回复信息，无论是通过全尺寸键盘、语音转文字、纯语音还是表情包，都可以根据诉求轻松发给对方，除回复信息外，查看聊天记录、抢红包、刷朋友圈都不在话下。目前 Find N3 Flip 的外屏已支持微信、QQ、通话等通讯 APP。 

社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验

  OPPO Find N3 Flip 可在外屏自定义小组件，实现天气、步数、电量等 APP 常用信息一眼速览，更可通过点击小组件直达应用卡片，让外屏的操作效率翻倍的外屏应用中心，将常用应用卡片集中在高效易得的应用抽屉中，彻底取代了传统外屏卡片低效的滑动切换逻辑，外屏应用中心还支持应用自定义排序，打造个性化外屏设计。 

社交媒体一步即达，OPPO Find N3 Flip高效任意窗体验

  OPPO Find N3 Flip 的外屏拥有行业最丰富的外屏应用生态，也是目前唯一支持任意窗的全屏息屏显示的折叠屏。深度适配的外屏应用卡片为日常快捷操作和轻度、中度使用提供完备的功能，即使不点击屏幕，也可以快速查看重要信息，同时展现属于自己的个性化设计。

  发布会结束后OPPO Find N3 Flip开启了预售通道，感兴趣的用户可前往了解并预约购买，这款折叠屏一定能满足你所有好奇心和个性化。

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