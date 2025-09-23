iPhone 17 Pro拍摄功能测评：风景VS人像，究竟哪个更出彩？

【天极网手机频道】9月19日，iPhone 17系列正式开售，相信很多小伙伴已经拿到自己的新机了!至于颜值我就不多做评价了，大家见仁见智吧。这次主要和大家聊一聊全新iPhone 17 Pro的拍照。

作为除了外观外最直观的升级之一，iPhone 17 Pro的长焦镜头升级到了4800万像素，原生支持4倍光学变焦，通过裁切还可以实现8倍光学质量变焦。主摄和长焦都支持光学防抖，还新增了同步双拍功能，可以帮助自媒体博主和平时有拍摄需求的人进行视频创作。下面就让我们来看一看iPhone 17 Pro在拍照方面实际使用体验吧!

首先是室外风景的拍摄效果，iPhone 17 Pro对于清晰度的升级很好地体现在照片中对暗部细节的处理上，在阴天多云的环境，依然能够把道路两侧树叶的层次清晰表现出来。另外，从图中也能看出马路一侧栏杆的边缘和轮廓也较为清晰，在阴天光照条件差的情况下，高锐度也能凸显边缘细节。

但是，iPhone 17 Pro在人像拍摄方面，却没有想象中表现好。尤其是后置摄像头拍摄远景人像，与iPhone 16 Pro相比，iPhone 17 Pro的色调更偏红色，不仅颜色更深，色温相对来说也更高，这对于现在拍照追求“冷白皮”的女生来说十分不友好，估计会有相当一部分拍照追求出片的女生被这一缺点劝退。因此，虽然iPhone 17 Pro在算法上的进步能够使得拍摄的照片更加还原肉眼见到的色彩，更加艳丽丰富，但是视觉上来看，更加丰富鲜艳的色彩应用在人像拍摄上效果却可能不尽如人意。

值得一提的是，iPhone17 Pro的摄像头可以搭配上iOS26新出的珠光滤镜使用，这样既可以保持皮肤的质感和纹理，又能够完美地规避掉标准模式下肤色发黄的弊端。

在拍摄近景人像的表现中，iPhone 17Pro的景深效果依旧极佳。人像与环境之间过渡自然，尤其是对于边缘发丝与虚化的背景的处理，边缘识别准确。人像的肤色与远景相比，变化不大，面部细节保留更好。

相比后置，前置摄像头在自拍方面，让iPhone 17 Pro成功扳回一局。即便是在面部光影不均匀的情况下，iPhone 17 Pro也能够自动调整曝光，还原肤色，与后置镜头相比，色温的表现稍好。在晴天背光的环境中，升级的前置摄像头可以在兼顾面部细节的同时，保持环境中树木和天空的颜色。而且得益于更大的传感器尺寸，即便是竖握手机，也能拍出横版的照片，拍摄时更加的方便。

这里还要安利一下新出的同步双摄功能，使得视频拍摄变得更加多样化且便捷化，特别适合在演唱会拍摄和Vlog记录生活中使用。可惜的是，在视频拍摄的过程中却不能同步进行拍照，想要同时留存两个画面就只能录制后进行截图，而这势必会损失一定的画面清晰度，属于现在功能的局限性。另外，这一功能在大批Android手机中早已是标配，在美颜相机、Dualgram等App中也已经出现过，并且比起iPhone 17 Pro来说更加全面。不仅支持录像拍照还能够调节拍摄窗口大小，因此单从这一功能来看，iPhone 17 Pro在手机摄影领域似乎并没有足够的竞争力，或者说创新还是一如既往的让人失望。

最后总结一下，iPhone 17 Pro在相机配置方面的进步是肉眼可见的，但是出于使用者拍摄目的和需求的不同，这些进步是好是坏可能就需要大家自己判断了。与前代iPhone 16系列相比，除了清晰度和智能拍照调色方面的进步，拍摄新功能的增加和价格方面的优势可能是驱使大部分人进行更新换代的原因。