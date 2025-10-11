外观更尊雅体验更智能 心系天下三星W26发布

【天极网手机频道】10月11日，中国电信和三星电子联手打造的心系天下新一代超高端旗舰――三星W26正式发布。到2025年，心系天下三星W系列已经走过18个年头，全新的心系天下三星W26在坚持“传承、创新、尊贵、思仁”理念的基础上，融入创新设计、智能体验等创新，以匠心品质为高端商务市场树立了新的里程碑。

作为新品的一大亮点，三星W26带来了丹曦红与玄曜黑两种配色，极富东方美学，搭配中框、摄像头环镶嵌的金色更显得尊贵奢华。

在机身背部下方有一枚“心系天下”徽标，提升品牌辨识度。

此外，三星W26的边框采用类宝石状金色浮雕纹理，铰链处则是磨砂金属质感，更显精致与优雅。

顺便一提，三星W26的全新礼盒包装也进行了升级，以奢华金与水墨灰为主调，并镌印烫金文字，开箱就能尊享华丽的序章。

三星W26的机身设计除了兼顾设计美感外，还有出色的纤薄手感，以及出色的可靠性和耐用性。新机重量仅215g，与很多大屏直板旗舰不相上下，告别了传统折叠屏手机的坠手感。折叠厚度约8.9mm，展开后厚度仅4.2mm，让三星W26相比W24厚度减少了三分之一左右，重量更是轻了65g。

同时，三星W26采用了升级版增强型装甲铝边框及超薄精工庄家铰链，不仅闭合紧密，也有稳定的多角度开合体验。而且，三星W26的外屏盖板和机身背板均采用康宁大猩猩玻璃陶瓷2材质，更耐刮花保证机身质感。

屏幕配置方面，三星W26的外屏为6.5英寸，分辨率为2520x1080;内屏为8.0英寸，分辨率为2184x1968。内外屏均为第二代动态AMOLED，支持2600尼特峰值亮度与120Hz自适应刷新率，无论是内外屏协同、分屏多任务，还是影音游戏体验都有出色表现。

值得一提的是，新机为用户定制了专属动态壁纸「 璁珑天逸 」。据悉，壁纸设计蕴含鲲鹏之志，融紫穹星辉与光韵晶粒。丝缎流光随时空流转，观之如见鹏翼振翅，于方寸间蕴藏见微知著之哲思，自由高远藏于优雅尊贵，一屏映现天地逍遥。



“日月如梭”定制主题

三星W26拥有1200万像素超广角、2亿像素广角、1000万像素长焦组成的后置三摄，支持2倍光学品质变焦、3倍光学变焦、30倍数码变焦。凭借超高像素主摄还可以提供更大的后期裁剪、构图空间，搭配“照片助手”“AI头像”等一系列AI影像功能，更易用更好用也更有趣。

内屏摄像头与外屏摄像头则均为1000万像素。五颗摄像头无论是记录工作生活日常，还是召开线上会议、视频通话，都能得心应手。还有“音频橡皮擦”则可精细分辨不同音源，无论环境噪声还是人声对白，都可以精准处理，优化拍摄视频内容的质量与风格。

其他配置方面，三星W26采用One UI 8，搭载骁龙8至尊版移动平台(for Galaxy)，电池容量为4400mAh。该机还支持天通卫星通信，兼容卫星通话与短信服务，即使在无网络的崇山峻岭、广袤草原上探索也能够保障与外界的联接不断。

作为三星W26的一项重要升级，全面的智能体验不仅是围绕影像、音频，还有更好用的Bixby。面对复杂语音指令也能准确识别，执行，支持多份文档凝练成内容摘要，甚至延展为思维导图，配合整合天气、日程与健康等重要数据的“即时简报”，快速识别找出答案的“即圈即搜”，支持字幕助手与翻译屏幕的“会议助手”等创新功能，可以提升工作效率，或者解决日常生活中的疑问与难题。

另外，Bixby也在提升个性化AI体验，根据用户的使用习惯配合多模态交互功能，让人机交互更符合用户需求且具有科技“温度”。当然包括智能化体验在内，三星W26都提供了全面的数据及个人隐私安全防护，保证用户没有后顾之忧。

心系天下三星W26提供两种规格：16GB+512GB版本售价为16999元，16GB+1TB版本售价为18999元。新品已于10月11日17:00开启预售，10月17日全渠道正式开售。