OPPO前瞻Find X7系列前沿科技，将树立旗舰技术新标杆

【天极网手机频道】12月27日，OPPO公布AI、性能、通信、隐私安全四大领域的最新技术进展，包括智能手机的首个听筒/免提双模卫星通话，首个端侧应用70 亿参数大模型，首次亮相的潮汐架构等诸多前沿技术。此次宣布的全新技术组合将全面落地下一代旗舰产品 Find X7系列，为2024年旗舰手机树立全新的技术标杆，并为消费者带来刷新标准的创新旗舰体验。

发布听筒/免提双模卫星通话，引领卫星对讲机进化至卫星手机

OPPO发布卫星天线方向图调控技术，将为下一代旗舰实现听筒/免提双模卫星通话的创新体验。这一技术可以动态调控卫星天线的辐射方向图，使天线波束动态对准卫星，保证用户在听筒和免提两种通话姿态下均可以和卫星保持连接以及通话状态。

OPPO 硬件工程终端天线专家路宝表示：“我们很高兴通过持续的研究和积累，利用一系列的创新技术和专利，第一次在下一代旗舰产品中实现了卫星天线技术上的最新突破。通过卫星通信技术以及全面升级的天线、智慧通信和近场通信技术，我们期待用户在全场景都获得始终可靠的通信体验。”

传统卫星通信手机采用单天线设计，并且无法满足头手状态下发射功率的需求，只能支持免提一种模式的使用，在大风等恶劣的天气环境中会导致无法清晰沟通等问题。OPPO全新的听筒/免提双模卫星通话，第一次让手机卫星通话体验从“卫星对讲机模式”进化到符合用户使用直觉的“卫星电话模式”，帮助用户在极端环境中获得更高效的沟通效率。

行业首个端侧应用70亿参数大模型，大模型手机进入快车道

面向快速发展的大模型技术，OPPO继在ODC正式推出自主训练的大模型――AndesGPT之后，此次也宣布将在 Find X7 系列上实现行业首个端侧应用的70亿参数的模型，通过高精度 4bit 量化等模型压缩，推理引擎的加速，以及与芯片平台深度合作的硬件加速方式，第一次为手机端侧带来完全体的70亿参数大模型，彻底变革手机端侧 AI 的使用方式。

OPPO软件创新中心总经理张峻表示：“OPPO 自主训练的、个性专属大模型――AndesGPT 包含了从十亿到千亿级参数的多种版本，知识储备丰富、拥有无限记忆、也善用工具;端云协同的技术架构，可以支撑多元化的应用场景。在多种技术的配合下，我们也将会在Find X7系列首次实现端侧应用70亿参数的大语言模型，以及生成式的视觉模型，在保障用户隐私安全的情况下，带来响应更快、处理能力更强、生成质量更高的本地AI体验。”

得益于完整的端侧应用的 AndesGPT 70亿参数大语言模型，Find X7 系列将带来自然语言理解、文本内容摘要、通话语音摘要等下一代的AI体验。相比于同平台其他模型，OPPO AndesGPT 70亿参数大语言模型可以在200字首字生成带来20倍的更快响应，面向2000字首字生成也可以实现2.5倍的更快速度。

同时，OPPO 的AndesGPT 可以实现最高14,000的摘要字数上限，达到了同平台其他模型的3.5倍。在生成质量方面，相比于10亿参数模型，AndesGPT 70亿参数大语言模型以更高“智商”的理解能力，为通话摘要能力上带来更完整、更准确的记录。

OPPO还公布基于自主训练的AndesGPT生成式视觉模型，并将为 Find X7 系列带来图像语义理解、主体识别分割，以及图像延展与生成能力，并带来主体消除与实景重绘的全新功能体验。AndesGPT 生成式视觉模式为手机带来适用范围更广的图像体验。

相比同平台其他云端模型只能支持人体的识别，AndesGPT 不仅支持超过120类主体的识别与分割，还可以实现发丝级的分割以及高达6个的多主体分离，以及超大面积图像的填充与自然生成，极大地拓展了生成式视觉大模型的使用范围与实用性。此外，AndesGPT 生成式视觉模型的端侧应用，也带来相比同平台其他模型 60% 的更短生成时间，以及更高的生成精度，为用户带来更随手可用的生成式视觉体验。

独创潮汐架构，突破芯片能效瓶颈

面向旗舰终端用户对芯片能效更加严苛的需求，OPPO首次公布独家的潮汐架构技术。作为芯片软硬融合技术栈，潮汐架构构建了一套从场景识别、到算力需求、缓存匹配，到算力调度的芯片级的性能解决方案，解决移动平台面临的存算分离以及芯片调度的问题，实现旗舰芯片最大化的能效表现。

OPPO 软件技术规划与架构设计总监洪汉生表示：“潮汐架构是OPPO自研的芯片软硬融合技术的集合，是一群懂芯片的人打造的芯片优化技术。过去从一级缓存到系统缓存一直是芯片设计公司的技术区域，通过潮汐架构OPPO突破了技术的边界，掌握了三级缓存到系统缓存的使用，以无人区和深水区芯片级能力，为旗舰产品带来了计算效率的大幅跨越。”

通过与芯片厂商的深度联合研发，OPPO将潮汐架构深入到传统手机厂商无法精细化使用的片上缓存系统，与芯片厂商共同设计了缓存分区，CPU/GPU的动态配比，以及干净数据的快速通道方案。通过潮汐架构，OPPO首次实现系统级缓存的动态匹配，实时地根据计算型任务与渲染性任务为CPU和GPU动态分配系统级缓存资源。通过这一独有的技术，潮汐架构可以实现8%的平均能效收益。

此外，潮汐架构还支持全新的芯片内场景级算力、功耗分析模型，能够实现基于单场景的动态算力与功耗评估和分析，以及实时动态地将每一个计算任务拆解到芯片上各个计算单元的算力分布，找出做到最佳能效组合，为多样性的用户应用都实现更具竞争力的能效表现。通过精准地动态调度GPU的算力，潮汐架构还可以出色地控制显示时延，为安卓旗舰实现前所未有的持续流畅体验。在模拟用户一天320次启动应用的测试中，搭载潮汐架构的Find X7 标准差只有11ms，实现了比同平台和其他平台都持久稳定的流畅表现。

洪汉声还透露OPPO已开始深度参与下一代天玑芯片的设计，探索潮汐架构的更多可能。

超级信号工程，全场景解决网络难题

沟通会期间OPPO还公布一整套自研的通信技术方案――超级信号工程，通过天线技术、智慧通信，以及近场通信三大技术版块，全方位提升Find X7系列从户外到城区，从城区到室内的全场景通信体验。

OPPO通过天线小型化技术和低频四天线的空间分布优化，为下一代旗舰产品带来最高性能的四天线架构。通过结合低ECC和高隔离度技术，OPPO可以进一步提升超级低频四天线的吞吐量并降低网络延迟。面向握持对信号强度的影响，OPPO对低频天线进行了特殊设计，构建了OPPO自研手持状态下的信号模型，改善手持状态下的手机信号状况，实现了最高7dB，平均3dB的信号强度提升。

OPPO独有的智慧通信技术利用安第斯智能云提供的智能计算服务，行业领先的智慧融合链路技术，并结合跨层数据加速能力，实现Wi-Fi和蜂窝多网络组合的加速策略。此外，基于通信QoS链路技术，OPPO通过三大运营商5G精品专网的建立，实现对会议数据进行加速，改善会议时延。

智慧通信技术还为FindX7系列带来AI网络预测技术。通过整合AI技术、通信技术和感知技术，Find X7 系列可以够针对不同的空间形态进行信号预测，智能推荐最合适的用网策略，在如地铁短视频卡顿、进家离家切换最优网络概率等场景都提供更出色的表现。通过智慧通信技术，Find X7系列还将支持卓越的跨端融合通信。通过潘塔纳尔信任链技术，Find X7可以实现手机和平板之间快速无感连接，并基于自研的虚拟数据传输通道，让平板具备手机网络通信能力，用户可以接打电话、收发短信也可以数据上网。

超级信号工程还将为Find X7带来全新的近场通信体验。利用近场通信的穿墙模式，Find X7通过主动噪声识别，动态选择最优的发送和接收时隙，提升抗干扰能力，并结合射频增强技术，实现上行和下行速率的提升。通过高吞吐模式，Find X7 系列可以利用全新的160Mhz带宽进行手机搬家的传输，在不到15分钟的时间就可以完成180GB内容的搬运。利用双天线防丢包技术，Find X7 系列也可以带来更低的Wi-Fi网络时延。利用Wi-Fi & 蓝牙全加速 3.0技术，Find X7系列能够解决传统方案中Wi-Fi和蓝牙的数据传输影响。相比其他产品，这一技术帮助Find X7 系列降低接近150ms的游戏延迟以及18次的直播卡顿。

从软件到硬件全面守护安全隐私

在推动从AI、性能、通信技术创新的同时，OPPO始终高度重视用户的隐私安全，并致力于通过全链路的应用、数据管控，和软硬件结合的创新功能，为用户构建起全方位的隐私保障体系。

为进一步提升用户的隐私安全保护，OPPO带来了基于手机行业安全最高等级的国密二级安全芯片的安全解决方案，将为终端提供最高芯片级隐私保护。相比传统的软件安全方案，芯片级的加密方式可以将敏感权限的管理、授权开关，与操作系统分离，锁进安全芯片的硬件层，由芯片级安全子系统进行管理。

基于芯片级的隐私安全方案，OPPO已在折叠旗舰Find N3中实现创新的VIP模式，配合 OPPO 独有的三段式物理开关，可以快速直观地关闭麦克风、摄像头、定位等敏感权限，为用户隐私信息进行硬件级别加密。