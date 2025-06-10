苹果WWDC25即将举行，多项重大更新引期待

【天极网手机频道】苹果WWDC25(全球开发者大会)将于北京时间6月10日凌晨1点举行。此次大会主要以线上形式呈现，从6月10日持续至14日，全球苹果开发者社区成员均可免费参与，凌晨4点的Platforms State of the Union 环节介绍涵盖 iOS、iPadOS、macOS、tvOS、visionOS 和 watchOS 等平台的诸多优化与提升。

苹果将在WWDC25发布新的操作系统版本，包括 iOS 26、iPadOS 26、macOS 26、tvOS 26、watchOS 26 和 visionOS 26。与以往不同，这些系统将采用按年份命名的方案，取代传统的数字序列命名法，或许意味着苹果在系统迭代策略上的调整。

而在系统的设计风格上，苹果带来全新的“玻璃美学”设计，据悉，受Vision Pro头显启发，这个“玻璃美学”设计使界面元素，如窗口、弹出菜单等呈现统一的透明半透明效果，而且图标更加圆润，菜单、按钮具备半透明玻璃质感，并伴有实时光影动态效果，为用户提供更加统一、沉浸的视觉体验，模糊不同设备系统之间的视觉界限，在 iPhone、iPad和Mac 上操作都能感受到同样的设计风格。

尽管外界对苹果 AI 技术的期待值在过往有所起伏，但在WWDC25上苹果计划开放基础模型和场景化应用，以此提升 AI 在用户日常使用中的实用性。例如，Siri 迎来重大升级，支持跨应用操作和屏幕感知能力。这意味着用户能通过 Siri 在多个应用间实现连贯指令操作，第三方应用也可调用本地算力，实现如实时翻译等功能，极大拓展 Siri 的应用场景与用户交互的便捷性。

除了软件层面的更新，苹果可能在 WWDC25 发布新硬件产品，包括搭载 M4 Ultra 芯片的 Mac Pro，为专业创作者带来更强劲的性能支持，满足其在视频编辑、3D 建模、大型数据分析等领域的严苛需求;第二代 AirTag 可能会在续航能力、定位精度等方面有所突破，进一步提升物品追踪的可靠性与稳定性，为用户解决物品防丢难题;带有屏幕的全新 HomePod 也可能会亮相，并在智能家居控制、信息展示等方面带来更直观、丰富的交互体验，配合新系统，完善苹果智能家居生态布局。

WWDC25大会即将开启，全球的苹果粉丝和开发者都在翘首以盼，有兴趣的同学不妨在10日凌晨1点关注官方直播。