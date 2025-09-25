第五代骁龙8至尊版发布：第三代自研Oryon CPU发力，AI体验全面升级

【天极网手机频道】9月25日消息，2025骁龙峰会期间，高通正式发布第五代骁龙8至尊版移动平台(骁龙8 Elite Gen5)，采用台积电第三代3nm N3P制程工艺，集成第三代Qualcomm Oryon CPU、全新架构高通Adreno GPU、高通Hexagon NPU，以及骁龙X85 5G调制解调器、FastConnect 7900移动连接系统，性能、能效、AI以及连接等特性全面升级。

同时高通宣布，中兴、Xiaomi、vivo、索尼、三星、ROG、红魔、REDMI、realme、POCO、OPPO、一加、努比亚、iQOO和荣耀等全球OEM厂商将在未来几天陆续发布搭载第五代骁龙8至尊版的终端。

第五代骁龙8至尊版集成高通自研的第三代Oryon CPU，拥有8个核心，包括2个频率达到4.6GHz的超级内核以及6个主频为3.62GHz的性能内核，是目前“全球最快的移动CPU”，频率较上代提升了300MHz。

另外，超级内核、性能内核均配备了超低延迟的12MB共享缓存，共计24MB。支持LPDDR5X-5300MHz内存，最大容量24GB，存储支持UFS 4.1，为端侧大模型体验打下了基础。

相比上代，第三代Oryon CPU带来了20%单核性能提升，17%的多核性能提升，32%的网页浏览响应速度提升，以及35%的能效提升。

对比第一代Oryon CPU，第三代Oryon CPU则能够带来39%的单核性能提升，同时峰值功耗降低可达到43%。

全新架构高通Adreno GPU仍采用Slice切片架构，分为三组，主频最高可达1.2GHz，相比上代提升了100MHz;支持Adreno图像运 动引擎3.0，能效提升可达40%。

值得一提的是，第五代骁龙8至尊版集成的Adreno GPU配备了18MB独立高速显存(High Performance Memory)，拥有专用内存缓存，提供高带宽、降低延迟，并节省最多10%功耗，以及38%游戏性能提升。

相比上代，全新Adreno GPU性能提升达到了23%，能效提升20%，光追性能提升达到了25%。

高通表示，第五代骁龙8至尊版全面实现了高达34%的游戏能效提升。

第五代骁龙8至尊版还具备Adreno Game Ready驱动，该特性让玩家能够通过安装APK的方式获取驱动，来优化游戏体验。

第五代骁龙8至尊版的Adreno GPU还支持Mesh Shading技术。在与虚幻引擎的合作方面，本次高通还带来了更多前沿技术的最新演示，同时高通骁龙也与虚幻引擎建立了开发者联盟。

在骁龙峰会期间，高通也分享了与OEM厂商、游戏开发商等软硬件合作伙伴推进第五代骁龙8至尊版全新游戏特性的应用落地。

AI性能方面，第五代骁龙8至尊版也带来了平台级性能提升。集成Hexgon NPU拥有12个标量内核、8个向量内核、1个张量内核，AI性能提升37%，每瓦特性能提升16%。

Hexgon NPU支持64位内存架构，支持INT2、FP8数据精度，支持32K 2-bit上下文窗口，并增加AI加速器，可在手机上运行最新的AI大模型。同时，凭借高通AI引擎的异构计算优势，可以协调CPU、GPU、NPU的计算能力，来实现更高效执行。

第五代骁龙8至尊版还拥有高通传感器中枢(Sensor Hub)，能效提升33%，面向未来智能体应用带来超低功耗、个性化等终端侧AI体验支持。

作为今年骁龙峰会的重点内容，高通介绍了更多赋能终端侧AI发展的布局，其中就包括在终端上部署个性化智能体AI助手，在用户侧提供主动式、更安全、个性化的AI体验，让手机能够“听得懂、看得懂”，从而带来效率提升。

骁龙生态多样性的优势，让更多AI特性能够在不同终端部署，也让其具备分布式终端侧推理潜力。

高通表示，将携手众多国内外合作伙伴来完善AI生态，包括在本地、在手机上构建个人专属的个人知识图谱，实现让手机更智能等创新。随着新一代智能手机发布，AI体验值得重点关注。

影像方面，第五代骁龙8至尊版也带来了多项升级，并与AI深度融合，集成20-bit AI三ISP，对比上代动态范围增加了4倍。

同时，第五代骁龙8至尊版是全球首个支持高级专业视频编解码器(APV)录制的移动平台，高通表示APV相比ProRes录制时间延长10%。

第五代骁龙8至尊版还具备Dragon Fusion超域融合视频、反光消除、Night Vision 3.0夜间拍摄等功能，配合骁龙音质感知(Snapdragon Audio Sense)的端到端软硬件解决方案、HDR录制、风噪抑制、音频聚焦(相当于随身携带的枪型麦克风)等特性，让手机成为内容创作者更趁手的拍摄生产力。

高通也与合作伙伴携手，带来了更丰富实用功能，例如在拍摄视频时，自动捕捉最佳瞬间;极感相册影像大模型;C2PA直接接入骁龙平台，来标注内容来源。

连接方面，第五代骁龙8至尊版集成全新骁龙X85 5G，峰值下行速度从10Gbps提高到12.5Gbps，峰值上行速度从3.5Gbs提高到3.7Gbps，最大带宽400MHz，AI推理速度提升30%。

骁龙X85 5G支持高通AI赋能的数据流量引擎，还首创Turbo DSDA，可支持0.6-41GHz全球主要5G频段，Sub-6GHz频段支持4x6 MIMO，毫米波频段支持2x2 MIMO、八载波聚合。

FastConnect 7900首创AI优化Wi-Fi、首创集成Wi-Fi、蓝牙，支持超宽带(UWB)、邻近感知AI功能。

高通表示凭借平台级提升，SoC整体功耗降低16%，SoC整体续航延长高达1.8小时。

高通技术公司高级副总裁兼手机业务总经理Chris Patrick表示：“凭借第五代骁龙8至尊版，用户真正成为移动体验的核心――该平台赋能的个性化AI智能体能够看你所看、听你所听，实时与用户同步思考。第五代骁龙8至尊版将突破个人AI的边界，让用户现在就能体验到的移动技术的未来。”