第五代骁龙8至尊版赋能 高通推动智能体AI从概念走向全场景落地

【天极网手机频道】北京时间9月24-25日，骁龙峰会・中国在古北水镇举行。作为一场移动平台的发布会，骁龙峰会不仅是全球移动产业关注的焦点，更是展示人工智能前沿技术的舞台。随着智能体AI(Agentic AI)的概念逐渐深入公众认知，高通携手中国市场的众多OEM厂商与ISV伙伴共同呈献了一场智能盛宴。随着全新的旗舰移动平台――第五代骁龙8至尊版移动平台发布，智能体AI不再只是停留在概念与实验室，而是真正走入每一台智能终端，成为人们生活的贴身伙伴。

在这场峰会上，高通通过现场的智能体AI demo具象化展示了智能体AI落地的图景。对广大消费者而言，AI正在从云端向端侧转进，实现更深层次的个性化服务、更强的隐私保护以及更快更无感的科技体验。

第五代骁龙8至尊版：硬件升级带来AI性能跃升

“有龙则灵”。

在第五代骁龙8至尊版上，这种“灵”更多体现在AI算力与架构的革命性升级。第五代骁龙8至尊版搭载了全新升级的Hexagon NPU，相较前代性能提升高达37%，每瓦特能效提升16%，这为智能体AI的实时推理与低功耗运行提供了坚实基础。

新的NPU设计同时引入12个标量加速器、8个向量加速器与升级的张量加速器，不仅能处理传统图像识别、音频分析任务，更为大语言模型(LLM)和多模态模型的本地部署铺平了道路。在现场展示中，高通技术公司产品市场总监万卫星特别强调了INT2与FP8量化支持，使得端侧设备可以在保持精度的同时显著降低内存占用。这意味着原本只能依赖云端运行的大模型如今已能够高效落地在智能手机上，实现毫秒级响应。

除了NPU，第三代Oryon CPU以4.6GHz的超级大核与全新缓存设计，带来20%的单核性能与35%的能效提升;Adreno GPU则配合18MB独立高速显存，不仅赋能高帧率游戏，更为AI视觉推理、视频处理和生成式应用提供了加速。这些跨CPU、GPU、NPU的异构协同让第五代骁龙8至尊版真正成为面向智能体AI时代的性能底座。

共建共创：合作伙伴推动智能体AI落地

无论是在骁龙峰会演讲还是线下demo展示中，最能让观众直观感受AI体验的莫过于基于第五代骁龙8至尊版的合作伙伴智能体AI demo。它们不仅展示了AI的强大潜力，更让人清楚地看到，高通正通过开放和协作，推动智能体AI从技术走向真实可用的体验。

在场景化应用方面，马蜂窝将“说走就走的旅行”具象化。通过与高通和小米的合作，马蜂窝展示了基于端侧大模型的AI旅行助手。它可以在几秒内为用户生成深度个性化的旅行攻略，比如可以自动避开既定会议时间、智能推荐合适的景点与餐厅，提供菜单即时翻译和目的地本地玩法挖掘服务。尤其是结合小米生态的1.2亿用户数据，这一助手真正做到了“越用越懂你”。在现场的演示中，针对一个“周末去成都，半天有空”的需求，AI助手立即生成了一份包括时间分配、交通路线和美食推荐在内的完整攻略。即时、周到、轻松无感，做旅行计划从未如此简单。

荣耀则带来了更具“底层突破”意味的演示。荣耀终端股份有限公司高性能计算专家鲍军分享了双方在端侧大模型推理方面的探索成果，尤其是基于第五代骁龙8至尊版实现了垂域场景的2-bit量化商用准出，在保证模型精度和推理性能的同时大幅降低了内存占用和功耗，这意味着未来用户可以在手机上长时间运行复杂的AI助手而不必担心发热或卡顿。对用户而言，这是体验的提升;对行业而言，这是端侧大模型从“可用”到“好用”的关键跨越，具有重要的实用意义。

面壁智能的展示则代表了智能体AI向更高层次的演化。在第五代骁龙8至尊版的加持下，其MiniCPM-4V多模态模型被完整迁移至端侧运行，实现了“看得懂、听得懂，还能动手做”的智能体AI能力。用户只需一句自然语言指令，智能体AI便能自动打开微博App、挑选照片、添加滤镜与标签并发布动态，还能持续监测评论互动。整个过程无需连接云端，完全在本地完成，既快又安全。这类多步任务执行的能力智能体AI几乎已经触及到了“贾维斯”这种超强AI助手的边界。

在影像领域，我们同样看到了亮眼的用例。虹软基于第五代骁龙8至尊版推出的“超域融合视频(Dragon Fusion)”技术，将其经典的Turbo Fusion从拍照延伸到视频，在现场播放的对比画面中，高动态范围的细节和色彩还原令人惊叹。极感则展示了“极感相册影像大模型”，让原本需要在云端处理的相片修复、光影消除与画质增强完全实现了端侧运行，拯救了一众整体美观却因小细节瑕疵几乎要被放弃的“大片”。

上述这些demo只是骁龙赋能端侧AI落地用例的一小部分，就已经描绘了近未来的合理图景。这不仅既展现了高通第五代骁龙8至尊版在AI能力上的底层实力，也是高通与OEM和ISV伙伴紧密协作的成果。从旅行到社交，从影像处理到内容创作，智能体AI正加速渗透到人们生活的方方面面。智能体AI不是抽象的未来，而是正在我们眼前成为具象的现实。

领先优势：端侧智能体AI的产业引擎

在智能体AI的浪潮下，为什么高通能够率先在终端侧实现落地？这并不仅仅依赖于单一硬件性能的提升，而是长期以来在架构、生态、工具链、安全与跨终端协同等多方面的系统性积累。

首先是高通AI系统的架构优势。第五代骁龙8至尊版的Hexagon NPU不仅性能较前代大幅提升，还在架构设计上展现出面向未来的前瞻性。支持INT2和FP8等灵活的低精度计算模式意味着AI模型在端侧可以以更小的功耗实现更快的推理;64位内存架构则打破了以往NPU 4GB内存访问限制，让更大规模的多模态模型能够在手机本地运行。对智能体AI而言，这种算力的开放性和灵活性是落地的前提。更关键的是，高通通过CPU、GPU与NPU的深度异构协同，不再将AI推理局限于某一处理单元，而是让不同任务采用最优执行路径。这种灵活分工使得从语音交互到图像生成，从任务规划到多步操作执行，都能在端侧实现流畅的体验。

当然，一切便利都不能以用户的隐私信息为代价，在云端AI大行其道的同时，用户对隐私的关注也与日俱增。第五代骁龙8至尊版通过独立的传感器中枢和安全处理单元，确保语音、影像和生物特征等敏感数据可以仅在本地处理，不必上传云端。同时，在过去几代骁龙平台中都集成了Truepic C2PA技术，终端生成的内容具备可验证的溯源标记。这不仅对普通用户的隐私有价值，也为部分对合规性要求极高的行业提供了安全保证。

此外，智能体AI的落地不可能依靠单一厂商闭门造车，而是需要开放的合作生态。多年来，高通与小米、荣耀、OPPO、一加、vivo等主要OEM建立了长期且深入的合作关系。高通不仅提供芯片和参考设计，还开放AI SDK和开发工具链，帮助ISV伙伴更快适配端侧模型。

与此同时，高通并不局限于智能手机，而是将智能体AI的能力扩展至PC、XR、汽车、可穿戴设备等多样化终端――这也是高通的规模优势。凭借统一的骁龙平台和跨设备的高通AI软件栈，用户的智能体AI可以在不同设备间无缝切换。多终端协同不仅让AI服务真正贯穿用户的全生活场景，也是作为上游厂商的高通独具一格的护城河。

为了更好地发掘开发潜力、进一步提升开发效率，针对手机、汽车座舱、AI PC、IOT等多样化产品线，高通打造了统一的高通AI软件栈，全面兼容Onyx、TensorFlow、PyTorch等主流开发框架以及Onyx、TensorFlow Lite等开源推理引擎。此外，高通AI引擎Direct还可直接调用硬件模块，进一步加速AI应用的开发与部署，大幅缩短研发周期。

也就是说，高通的一系列优势让它在智能体AI终端化的赛道上不仅是硬件提供者，更是整个产业生态的驱动者。从智能手机，到XR、PC、汽车，再到可穿戴设备，高通正在通过跨终端协同，将智能体AI的体验拓展到全场景。

写在最后：一个智能体AI的近未来

2025年的骁龙峰会已然落幕，2026年的旗舰对决才刚刚开场，接下来就是以小米、一加、荣耀、OPPO、vivo等为代表的行业大厂们新机的密集发布期。而这些手机的身上都将搭载全新的第五代骁龙8至尊版，通过与高通的密切合作，在旗舰芯片的加持下，这些机型也将具备各种个性化的智能体AI，用户们将可以在日常生活中亲身体验。

“未来已来”绝不只是一句口号，它已经在骁龙峰会的每一个demo里、在每一台搭载第五代骁龙8至尊版的设备中落地。高通正以技术领先与生态合力推动智能体AI成为新的产业范式，而我们的每一次交互都将为这场智能进化提供动力。正如业界所言，2025年是智能体AI的元年，而高通用第五代骁龙8至尊版让端侧AI从性能飞跃走向体验革新，智能体AI的时代已经正式开启。