等等党的胜利！华为Mate 70系列迎来首个大促，机会不要错过

【天极网手机频道】自华为Mate 70系列发售以来，其便凭借红枫原色影像系统、鸿蒙AI、第二代灵犀通信以及高亮钛玄武架构等优势，广受大众认可好评，至今热度不断。眼下618大促即将开启，华为Mate 70系列也迎来了开售后首个全系特惠，种草已久的小伙伴们可以趁此上车了!

5月16日起，进店选购华为Mate 70系列可享多重好礼：一重好礼：入手Mate 70 Pro+可享500元优惠;华为Mate 70部分配置版本可享国家补贴，立减500元;二重好礼：部分机型可享以旧换新补贴，至高可达1000元;三重好礼：华为Mate 70 Pro(含优享版)、华为Mate 70 Pro+及Mate 70 RS 非凡大师可享至高12期分期免息。

考虑到部分小伙伴可能不太了解这款手机，下面我将把长时间使用华为Mate 70 Pro+后的真实体验和使用心得分享给大家，有想入手华为Mate 70系列的小伙伴可作为参考。

红枫原色影像系统，口袋里的单反

它不仅是手机，更像是一台口袋里的单反，以至于每一次发朋友圈都会被追问用的什么型号的手机。华为Mate 70 Pro+后置影像系统由5000万像素超聚光主摄、4000万像素超广角镜头、4800万像素超聚光微距长焦镜头(支持4倍光学变焦)和红枫原色镜头组成，无论是人像、风景还是微距摄影，都能带来极致的拍照体验。

得益于华为Mate 70 Pro+超聚光主摄支持F1.4-F4.0光圈可变，感光面积进一步升级，另在RYYB超感光传感器的加持下，带来更大的主摄进光量，晚上遛弯儿随手拍路灯下的树影，暗光环境下色彩和噪点都控制得相当优秀。4800万像素超聚光微距长焦镜头能让我们发现平日没见过的精彩，在拍摄花朵、昆虫时，花瓣纹理、昆虫的复眼和触角都被展现得栩栩如生，而在拍摄远方景物时，无论是远处的山峦、城市的高楼大厦，清晰度和细节表现都让我感到惊艳;还有4000万像素超广角镜头，则适合风景和大合影的拍摄，出色的视野能够拍摄出震撼的画面。

最令人瞩目的是，华为Mate 70 Pro+搭载150万光谱通道红枫原色摄像头，其色彩还原能力比前代提升了120%，捕捉到更多细节和层次，在各种光照条件下都可拍出艳丽且真实的照片，货架上的小手办、花店门口的一簇鲜花，随手一拍就带来所见即所得的成像效果，甚至在聚会、舞台等主题与背景反差大的场景也能保证色彩完美还原，并且整个画面还显得鲜活又自然。

如今大家乐衷于在社交媒体上发布动态照片，华为Mate 70 Pro+能在各类场景下拍摄Live动图，拍摄孩子玩耍，按下快门瞬间前后的动作、笑声等都被记录，而且还能在拍摄后选择自己最满意的一帧作为封面，更重要的是，还能进行各种色彩、滤镜等功能的添加与调整，主打一个随心所欲。

九大AI功能，史上最智慧Mate

在时下非常火热的AI功能方面，华为Mate 70系列同样具备顶级表现,依托软硬端云协同的技术底座，带来AI动态照片、AI隔空传送、AI消息随身等九大AI功能，解锁智慧生活新高度。

首先是玩法新颖的AI运动轨迹，在拍摄跨步上篮、跑酷、城市滑板等照片时，可实现主角分身、凌波微步的效果，还能与大家一起互动，与恋人秀一把浪漫的互相奔赴;AI主角时刻功能也是相当讨喜，能够让拍摄主体静止，背景却“流动起来”，从而增强照片的故事感;全新升级的AI 隔空传送，可实现截屏照片“一抓传送”，保持手势移至另一终端前放开，即可实现图片隔空传送，直接将科幻片中的情节变成现实。

在搭乘高铁、大巴时接打电话必然要受到嘈杂环境的影响，而身处电梯、网约车内时通话又担心隐私被“窃听”，依托强大的AI能力，华为Mate 70 Pro+支持AI降噪通话功能和AI静谧通话功能，通过实时环境的识别和优化，让我们在嘈杂环境和安静环境中都能拥有清晰、安全的通话体验。

特别值得一提的是，华为Mate 70系列侧边指纹新增“智控键”功能，通过“双触”的交互形式直达智慧功能与应用，我一般习惯双触导航回家、双触打卡、双触调取支付二维码等，真的非常方便。还有AI通话摘要功能，例如临时接到要出差的电话，它可以在通话结束后，自动生成通话内容的文字摘要，并根据摘要内容智能提取待办事项和日程提醒。

在我看来，在九大AI功能的加持下，华为Mate 70 Pro+不再是一款通讯工具，更像是生活中的得力助手，让我的生活、工作变得高效又便利。

高亮钛玄武架构，周全守护每一面

对于每个人来说，一部手机的可靠性太重要了，毕竟手机跌落磕碰在日常生活是在所难免的，使用了华为Mate 70 Pro+这么久，它展现出来的可靠性让我无可挑剔。

得益于高亮钛玄武机身、第二代昆仑玻璃、超耐用锦纤后盖等堆叠而成的高亮钛玄武架构加持，华为Mate 70 Pro+从屏幕到机身到后盖实现了全方位防护，整机的抗摔可靠性能大幅提升。相信大家看到过许多博主对华为Mate 70 Pro+搭载的高亮钛玄武架构进行的各种测试，包括金属锯齿疯狂摩擦中框、冬季东北测试低温表现等等，华为Mate 70 Pro+都能全身而退，在面对手滑跌落、湿手进水等高频日常小意外简直是小case。

第二代灵犀通信，快人一步

一直以来，华为在终端卫星通信领域始终领先于业界，而华为Mate70系列卫星通信技术再带来新突破，全球首发卫星寻呼，有呼必应。首次将手机与卫星连接后，即使将手机放进口袋里，依然能接收到寻呼消息的提醒，确保“有呼必应”。

与此同时，华为Mate 70系列还对卫星与定位同步功能进行升级，既能做到经纬度信息的实时更新，确保离线导航准确无误，这对于户外探险爱好者和极限运动者来说，绝对是一个实用的功能。

在日常通信功能上，华为Mate 70 Pro+也有十分出挑的表现。得益于第二代灵犀通信技术，拥有快人一步的5G-A速度体验，即使在信号较弱的环境，如高铁、车库及隧道等场景，也能获得更稳定、更清晰的上网和通话体验。

写在最后

从我个人的使用体验来看，我与其他使用者的感受一样，愿称华为Mate 70系列为“史上最强大的Mate”，其在影像能力、可靠性、AI能力以及通信体验等方面均展现出了高端旗舰的综合实力。尤其是搭载的红枫原色影像系统最得我心，所见即所得的成片效果让我更喜欢在社交平台上分享日常;高亮钛玄武架构的加持，平常就算不佩戴手机壳，也不用担心摔坏、磨花，我可太喜欢这裸机手感了……还有智慧好用的AI功能，简直就是我日常生活、工作学习的最强搭子。

最后，恰逢618大促，华为Mate 70系列优惠满满，如果你心动已久，就赶紧把它带回家吧!