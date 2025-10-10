漂绿还是真环保：揭秘苹果的“碳中和”

从2020年开始，苹果就开始着手于宣传碳中和，宣布到 2030 年实现在其整个价值链(包括自身运营、供应链、产品生命周期等)上的碳中和(carbon neutral)。当然，苹果后续也推出了一系列碳中和产品，在实践环保理念的同时，赚足了眼球。

然而，这一轰轰烈烈的宣传到2025年却“戛然而止”。在经历过被消费者投诉漂绿事件以及德国法院禁止这一宣传后，苹果的“碳中和”宣传似乎悄悄落下了帷幕。就连今年最重要的秋季新品发布会上，似乎也没有看到本该出现的“环保戏份”。

对于碳中和，苹果最初把这个计划称为“Apple 2030”，为实现这一目标苹果公司在多个维度上同步发力，包括但不限于使用可再生材料进行产品设计，优化运输方式，优先使用海运、铁路等低碳运输方式，开展材料回收再利用项目等。

2023年9月，苹果推出首批碳中和的Apple Watch系列产品――任何一个搭配全新回环式运动表带的铝金属 Apple Watch Series 9 或 SE 表款都属于碳中和表款。其定义包括：制造与使用阶段用电 100% 来源于清洁能源;材料中至少 30% 来自回收或可再生资源;运输中至少 50% 要通过非空运方式。当时Apple 环境、政策与社会事务副总裁 Lisa Jackson 还表示，“我们已经立下一座重要的里程碑：让全球销量领先的手表实现了碳中和――我们将持续创新，以期满足当下的紧迫需求。”截至 2025 年 4 月，苹果宣布其全球温室气体排放量相比 2015 年基线已累计减少超过 60%。

然而，在2025年2月，7名美国Apple Watch消费者提起诉讼，状告苹果涉嫌“漂绿”(某些企业或组织在宣传或营销中宣称自己或其产品非常“绿色”“环保”“可持续”，但实际上它们在环境保护、减排、资源利用等方面的实际行为与声称不符，或者只是做表面功夫、夸大环保表现，以误导公众或消费者。 )，其碳中和涉及虚假宣传，质疑其所用的碳补偿和碳抵消项目真实性与额外性。尽管这一案件仍在程序中，但是谁曾想到“屋漏偏逢连夜雨”，同年8月，德国法院裁定苹果不得再在德国宣传其 Apple Watch 为 “碳中和”产品，理由包括其种植桉树改善环境的碳补偿项目反而可能会造成生态负担，以及租赁合同有效性等问题存在争议。欧洲消费者组织和环保组织也认为苹果使用 “碳中和” 表述不够精准，易对消费者造成误导。因此欧盟也在立法层面推动，禁止在未满足严格标准时使用“碳中和”等环保声明。

时至今日，苹果公司已经默默停止在官网将“碳中和”作为Apple Watch的卖点，并且在全球范围内进行删除。虽然环境组织曾向法院提交意见，表示苹果在减排和补偿策略上是“合理且符合业界惯例”的做法。但不难看出，接连两次负面事件使得苹果公司对“碳中和”的宣传也开始持怀疑态度了。

尽管存有争议，苹果公司作为一家大型科技公司对于环保的先进理念和行为还是值得肯定的。或许后续为了减少诉讼的风险，苹果可能调整其宣传方式，以更加成熟的手段进行其环保理念的推广，但这些质疑也给后续各企业宣传敲响了警钟。