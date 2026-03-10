【天极网手机频道】2026年3月10日，全球领先的AI终端生态公司荣耀(HONOR)在深圳举办“屏实力 展锋芒”荣耀Magic V6新品发布会。荣耀Magic V6在2026世界移动通信大会(MWC 2026)闪耀全球后，正式登陆国内市场。这是荣耀点亮Augmented Human Intelligence(简称AHI)智启人本灯塔后，国内落地的首款旗舰新品。它践行AHI“让技术有温度，让体验无边界”理念，以硬核底气展露科技与人文的双重锋芒，探索和照亮以人为中心的AI终端新生态。

荣耀Magic V折叠屏系列自诞生之日起，就在不断刷新折叠行业品类上限。此次荣耀Magic V6不仅在极致轻薄上持续引领，更首次将折叠屏电池容量带入7000+mAh时代，续航实力跨代领先。内外均采用荣耀自研至臻黑钻屏，国际顶级七大权威认证诠释顶级屏幕素质。全新荣耀盾构钢铰链和超强整机防尘防水，将可靠性拉满。同时，凭借满血性能和出色影像配置，以及全新AI生产力和跨生态互联体验，带来从内核到外观，从硬件到软件的“折叠屏大满贯”实力。

自研至臻黑钻屏：超可靠、超通透、超护眼

屏幕作为折叠屏手机最重要的元件之一，却面临普遍的可靠性顾虑。对此，荣耀Magic V6首发搭载自研至臻黑钻屏，在实现超强护眼的同时，更兼具黑钻般极致可靠与通透。用顶级好屏的“屏实力”，通过七项国际顶级权威认证测试。

在外屏方面，通过将与跑车轴承同款的高性能材料――“氮化硅”引入手机屏幕，并独创5600层氮化硅堆叠技术和芯片级的高精工艺，把叠层平整度控制在了2nm，实现10倍防摔、3倍防反光、3倍防磨，突破“耐磨、抗刮和低反”的屏幕不可能三角。

内屏同样有至臻黑钻屏旗舰素质。全新升级超韧UTG玻璃，折痕相比上一代产品改善44%，通过了SGS无感知折痕认证，呈现出仿佛没折的平滑效果。同时，通过碳纤维支撑层、UTG玻璃抗冲击层、抗反AR保护层等三层防护，抗冲击力提升33%，由内到外，可靠属性拉满。

护眼是荣耀屏幕技术的拿手好戏。荣耀Magic V6独家支持十大护眼黑科技，并通过了德国莱茵TÜV全局护眼认证，为用户提供全能护眼体验。

除了屏幕硬件实力的提升，在荣耀Magic V6首销期间购买，还将获赠免费“黑钻双屏宝”。折叠机屏幕保险权益再度加磅，用顶格守护解决折叠机使用后顾之忧。

2800MPa全新荣耀盾构钢铰链：折叠屏最强可靠性

解决折叠机可靠性焦虑，还需要有架构的强大支撑。荣耀Magic V6采用了材料强度远超汽车A柱的荣耀盾构钢铰链，强度高达2800MPa。为了实现这一前所未来的强度目标，采用了与飞机起落架相同的3150吨航空级锻造工艺，综合成本达到钛合金的2倍，为折叠机“脊梁”注入最强支撑。

同时，荣耀Magic V6还是唯一通过IP68&IP69防尘防水认证的折叠屏产品，4米防水深度远超行业1.5米平均标准，即使跌落深水区也无需担忧，堪称水下战神。

最轻薄折叠屏：薄至8.75mm轻至219g

自荣耀Magic V2引领折叠屏进入“毫米时代”以来，轻薄就成为了荣耀折叠的基因。此次荣耀Magic V6折叠形态下薄至8.75毫米，轻至219g，展开状态下的厚度只有4.0毫米，依旧是“最轻薄折叠屏”代名词。

此外，高颜值也是荣耀Magic V6的核心标签。荣耀Magic V6配备赤兔红、旭日金、雪域白、绒黑色等4种配色，其主打的赤兔红配色采用绒马环保皮，温润高级。镜头模组设计采用钻石高光切割工艺和星轨纹微雕结构，整机设计采用1.18毫米四边等窄、内外双R角对称及航空铝直边。凭借出众的美学和高端质感，荣耀Magic V6斩获2026年iF设计奖。

引领折叠屏迈入7000+mAh时代：电池续航实力跨代领先

AI 时代，对于算力与实时在线的要求逐渐严苛，能效成为移动设备的核心命题。对此，荣耀Magic V6凭借全新升级的新一代青海湖刀片电池技术，首次将折叠屏手机电量带入7000+mAh时代，续航能力相比行业领先两代。

在内部设计方面，为了在极限空间里给电池留下足够空间， 荣耀Magic V6针对内部空间做了系统性考量，对天线、音腔、卡槽、Type-C、NFC、马达等组件进行极致轻薄化处理，让电池稳坐C位。

新一代青海湖刀片电池容量高达7150mAh，硅含量达到32%，2倍于行业平均值，能量密度高至985Wh/L。凭借跨代领先的跨越式突破，新一代青海湖刀片电池斩获今年的“通信界奥斯卡”GLOMO突破性创新大奖。此外，第五代高硅青海湖电池的电池容量也高达6850mAh，硅含量为25%，依旧是目前折叠机行业的追赶标准。

在跨代领先的硬核续航能力支撑下，荣耀Magic V6拥有释放更加澎湃性能的实力。荣耀Magic V6配备了行业唯一满血八核第五代骁龙8至尊版旗舰芯片。顶级内核与超强电池相配合，荣耀Magic V6不仅获得德国莱茵TÜV 24小时内屏续航认证，更连续霸榜折叠机续航榜单，全程开屏用，畅用一整天。

充电方面，荣耀Magic V6标配最新荣耀魔方全能充电器，在新一代氮化镓充电技术加持下，以同类产品中的超小体积，最高可实现120W的超能输出，并可兼容全品牌、全设备的全部主流快充协议。啥都能充，充啥都快。

折叠屏最强潜望长焦：1/2大底，最高6400w像素，最强CIPA 6.5防抖

影像方面，荣耀Magic V6配备折叠屏最强潜望长焦镜头，拥有6400万折叠长焦最高像素，配合1/2英寸大底、CIPA 6.5防抖，夜景不怕黑，长焦不怕远，无论夜拍还是演唱会，在各种光线条件下都能轻松出片。

此外，荣耀Magic V6还拥有AiMAGE防抖引擎、AiMAGE人像引擎和AiMAGE原色引擎，能够在各种光线条件下精准捕捉画面细节和真实色彩质感，解锁更多构图灵感。荣耀Magic V6支持AI灵感帮拍，并升级智能构图功能，从此告别剪刀手的单调，解锁无限创意。

MagicOS 10全新AI体验：六大神器软件体验，苹果全家桶好搭子

如果说硬件实力决定折叠屏的性能边界，那么AI和生态等软件能力则决定折叠屏的好用程度。此次荣耀Magic V6不仅在硬件创新上实现“全满贯”，在软件配置上也同样能打。荣耀Magic V6带来会议、理 财、出国、影音、游戏、互联六大场景的“六大神器”软件体验。

用户许愿，荣耀听劝。基于五万多条用户原声建议，全新MagicOS10云集众多超级好用的AI功能，带来AI生产力全新升级体验。

在最高频的会议场景，荣耀Magic V6支持AI会议参谋，提供专业的纪要模板，主要内容一目了然。同时支持系统内外同录、多语言实时转写和智能会议提醒，“YOYO拍照转文档”功能更支持PPT/Word/Excel，一拍即得、一键编辑。

荣耀Magic V6行业首发AI情报官，可以定时推送每日金价、行业趋势等定制信息。支持分屏双股同看，化身“理 财神器”。同时支持折叠屏最全5G频段，更贴心赠送20GB环球行免费流量。AI全屏翻译也是身在国外的刚需，支持14种语言、不用截图即可实时显示翻译内容，可谓“出国神器”。此外，荣耀Magic V6还是首款支持移动/联通/电信三大运营商北斗短信业务的手机。

荣耀Magic V6还拥有折叠屏品类最全的120FPS满帧游戏生态，并联合爱奇艺制定ADR显示技术与行业标准，AI大屏沉浸显示，尽情畅玩无压力。此外，荣耀Magic V6行业首发AI电影追色，联合多位电影大师打造多款经典电影风格模板，并支持个性化影调色彩定义，视频拍摄一键秒变好莱坞大片。

在跨生态互联方面，荣耀Magic V6是Mac的折叠屏好搭子。行业首发Mac一碰传，并全面兼容苹果iWork三件套的编辑，展开秒变Mac扩展屏，还能一键登录iCloud查看相册。此外，还支持AirPods原生级体验、Apple Watch信息共享、iPhone共享热点等功能，无缝衔接苹果全家桶，跨生态连接不卡顿。

发布会上，还公布了生态级的荣耀龙虾宇宙，支持PC一键养虾、平板养虾，未来还能兼容其他生态设备的龙虾接入。用户可以通过YOYO在荣耀手机上直接和小龙虾交互，并安全地开放手机智能体供小龙虾调用，实现生态养虾、安全养虾和YOYO控虾三大能力。这些功能将于近期陆续开放内测。

凭借荣耀在折叠屏上的突破性技术创新，荣耀Magic V6实现了屏幕、可靠、轻薄、续航、性能、影像、AI生产力七大维度夺冠，无论硬件实力还是软件体验，均实现全维度拉满，铸就折叠屏全能大满贯。

荣耀Magic V6共提供12GB+256GB、12GB+512GB、16GB+512GB、16GB+1TB四个版本，售价8999元起。新品已即刻开启预售，并将于3月13日上午10:08，在荣耀商城、各大授权电商平台、荣耀体验店、授权零售门店正式开售。