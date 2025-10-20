【天极网手机频道】有消息称，华为Mate 80系列将于11月月底发布。作为“史上华为最强手机”，有关于Mate 80的爆料也是层出不穷。现在，小编为大家汇总一波，看看有没有亮点成功让你心动了!

从整体外观来看，可以说是一定程度上延续了Mate系列的风格。熟悉的居中镜头布局，加上腰线辨识度相当在线。据悉，Mate 80系列已经备案，共包含Mate 80、Mate 80 Pro、Mate 80 Pro+和Mate 80 RS非凡大师四款机型。其中Mate 80标准版代号Voyager，提供黑色、白色、青色和绿色共四种配色。

另外，新机在材质上也进行了升级，特别是RS版采用了钛合金边框，质感与抗划痕能力进一步提升。全系标配昆仑玻璃2.0，抗摔性更是提升了30%。比起iPhone 17系列备受吐槽的易剐蹭铝合金边框来说，华为Mate 80系列应该不会让人失望。

电池容量方面，Mate 80系列将拥有超过6000mAh的大电池，将是Mate系列史上电池最大的机型。对于现在手机不离手的，普遍拥有电池焦虑的年轻人来说，这一大容量电池可谓完美治愈大家的焦虑症。但是大容量的电池也就意味着手机重量和体积的妥协，不知道在这一方面华为的表现会如何。

还有一点可能是Mate系列最大的变化――内置微型散热风扇。这款风扇直径仅28mm，厚度3.5mm，比一枚1元硬币还小一圈。但是转速却能达到每分钟12000转，能快速抽出手机内部的热气。风扇的配置不仅可以让芯片持久运行不降频，还允许手机适当放宽对芯片的功耗限制。

性能方面，Mate 80系列将首发全新的麒麟9030芯片，对比上代通过架构优化使得性能提升30%，功耗降低18%。并且，出厂搭载全新鸿蒙操作系统 6(将于10月22日率先发布)，性能、流畅度将进一步提升。

在影像方面，Mate 80 Pro+与RS非凡大师版本搭载了5000万像素1英寸影像传感器，支持200倍混合变焦加液态镜头模组，放大20倍依旧清晰，同事也能拍摄10厘米微距。并且，通过电压控制光学流体的曲率，镜头能够直接实现25～100mm无级光学变焦，不用换镜头就能在广角-中焦-长焦间无缝切换，解析能力甚至超过了部分入门单反。

更强的摄像头模组，搭配AI构图指导等功能，能够自动识别主体并优化光线，对于不擅长调色但又喜欢拍照的朋友们来说，更加省时省力!

不仅是Mate 80系列，也有消息称，Mate X7折叠屏手机也可能一同发布。而且关于发布时间，前不久央视预告，由中央广播电视总台倾力打造的大型直播晚会《鸿蒙星光盛典》将于11月28日启幕。在此之前，全新Mate系列新品应该已经发布了，就让我们拭目以待吧。

总体来说，从外观、性能，到续航、影像，即将发布的华为Mate 80系列还是非常值得期待的，不知道屏幕前的你有没有被种草呢？