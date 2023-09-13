iPhone 15系列升级点一览 价格小幅上涨

【天极网手机频道】就在刚刚苹果发布了全新的iPhone 15系列新机，依然是两款标准版和两款Pro版本，均有着不同程度的升级，下面就为大家来盘一盘。

标准版包含6.1英寸的iPhone 15和6.7英寸的iPhone 15 Plus，支持了灵动岛，交互体验更为丰富，屏幕最大亮度提升为1000尼特，HDR亮度提升到了1600尼特，阳光下峰值亮度提升到了2000尼特。

主摄提升到了4800万像素，支持2400万和4800万像素高清照片，还可以实现2X光学变焦拍摄，通过像素四合一能够更好的应对暗光场景。

硬件上，升级到了去年Pro版本使用的A16仿生芯片，性能和能耗更为出色，还搭载了第二代超带宽芯片，扩大了连接范围，实现更加精准的查找。接口变为了USB-C，但传输速率依然是480MB/s，充电功率暂未公布。

Pro版本则包含6.1英寸的iPhone 15 Pro和6.7英寸的iPhone 15 Pro Max，屏幕边框进一步收窄，中框升级为航空级钛金属材质，采用了阳极氧化工艺处理，钛合金中框不仅更加的坚固，而且更轻，两款产品对比前代均轻了19g，而且过度更圆润，握持更加轻便和舒适。之前静音拨键升级为操作按钮，能定制静音模式、相机、手电筒等丰富的功能。

两款产品的主摄依旧为4800万像素，但有着比标准版更大的感光元件，而在长焦镜头上，Pro型号为3倍，而Pro Max型号则配备了全新的5倍长焦镜头，支持光学防抖，能够让用户去捕捉更远的景物，拍摄的灵活度和可玩性更高。

硬件上，这次这直接来了个A17 Pro，采用3nm制程，CPU性能提升约10%，GPU峰值性能提升20%，支持硬件级光线追踪，16个神经引擎核心，算力达到了35TOPS，对比前代直接翻倍。另外还支持了AV1编码和解码。接口同样变为了USB-C，支持USB 3，传输速率可达10Gbps，是标准版的20倍，充电速率暂时未知。

大家最关注的价格，iPhone 15和iPhone 15 Plus分别为5999元起和6999元起，提供五款配色可选(图片展示一下)，iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max则为7999元起和9999元起，提供四款配色可选(图片展示一下)，其中Pro Max版本为256GB起步，其余为型号均为128GB起步，具体价格以及与上代价格对比可参照下表：

总体看下来，128GB版本售价都没变，但更大存储版本都有小幅涨价，256GB涨价100元，512GB涨价300元，1TB版本涨价500元，所有产品都会在本周五开启预定，9月22日正式开售，想抢的用户可以重点关注下。

最后聊聊选购建议，我个人觉得这次iPhone 15系列的升级算是不大不小吧，如果你用的是iPhone 14系列，我个人是不建议进行升级了，提升幅度不算大。而用老机器的用户，预算不是很高，拍照对于长焦需求不高的用户，性能没极致要求，考虑iPhone 15就好，建议256GB起步，目前大家的照片视频、聊天记录和游戏都占据很大的空间，还是大点会好一些，避免使用时捉襟见肘。

而如果对性能和影像的需求比较高，尤其是内容创作者，建议直接上iPhone 15 Pro Max的大存储版本，5倍长焦镜头的加入会让创作的灵活度更高，拍摄时找到更多角度。

后续我们会为大家相关的产品解析和评测内容，记得关注哦~