华为P60 Pro发力海外市场，DXOMARK影像评分第一引领全球手机影像！

【天极网手机频道】5月9日晚，华为在德国慕尼黑举办华为欧洲旗舰新品发布会，正式发布华为P60系列和华为Mate X3手机，后续还将在亚太、中东非以及拉美等地区相继举办发布会。会上，华为公布华为P60 Pro荣获「DXOMARK影像评分第一」总分156，领先第二名3分，并拍照、变焦、散景等三个子项上也是领先友商。同时此前华为P60 Pro还获得2023年度TIPA大奖「最佳拍摄智能手机」奖，业内两大权威奖项，充分证实了华为P60 Pro是目前全球最强拍照手机。

事实上，凭借极致硬件堆料和前沿影像算法，华为P60 Pro的卓越表现备受国内消费者称赞。再次证明华为前沿的影像旗舰科技实力和移动影像王者定位，足见华为全面发力海外市场的决心和雄心。

影像硬件部分，华为P60 Pro采用业界首创超聚光主摄，支持F1.4-F4.0十档智能可变物理光圈，，搭配XD Fusion Pro质感引擎，可清晰捕捉暗夜微光。同时4800W的3.5倍光学变焦超聚光潜望式长焦，拥有F2.1超大光圈，进光量达到业界最高，并且首发长焦三轴传感器位移式防抖，防抖能力提升58%。

光机电算全链路升级加上华为强大的科技自研实力，打造出华为P60 Pro这样一款业界最轻薄影像旗舰、做到小底超越大底，遥遥领先行业的集大成之作。如此豪华的硬件配置，为华为P60 Pro带来肉眼可见的影像画面变化，让华为P系列成功从「超级月亮」迈入「超级月色」时代。

在一张用户拍摄的月色照片中，月亮高挂在两座楼宇之间。华为P60 Pro将月亮与楼宇两者之间的关系处理得非常得当，即使是极暗环境下，月亮表面依然细节丰富，月面轮廓清晰。两座大楼并没有因为要拉低月亮曝光而细节全无，同样明暗有致，反而在本身灯光与月辉之下呈现出满满的质感。

同样得益于优异的「超聚光夜视长焦」，很多消费者也将华为P60 Pro看作演唱会追星神器。这张薛之谦演唱会上所拍摄的样张，尽管环境光线非常复杂，但却没有影响到整体画面质感。主体荧光棒本身的细节依然被华为P60 Pro所清晰捕捉，边缘与背景虚化没有违和感，过渡自然。荧光棒上的文字锐利清晰，与虚化背景形成鲜明对比，无论是后景中光线与烟雾的交汇处、四角的暗光处，都没有明显噪点，整张照片干净且富有冲击力。

长焦近景之下，哪怕粉丝距离主舞台非常远，环境光线不足，华为P60 Pro仍然捕捉到薛之谦的演唱细节，甚至在纯净度方面不输正常焦段照片。尤其是薛之谦脸上的表情与身后伴奏的乐手，同样生动呈现在粉丝眼前，这种细节捕捉能力绝非一般长焦所能企及。无惧黑暗和距离，赋予粉丝暗光长眺的能力，拉近与偶像间的距离，华为P60 Pro不愧是最强追星神器。

面对「超级月色」、「演唱会追星」、「宠物拍摄」等多个日常场景，华为P60 Pro表现出了当前行业顶级水准，是当之无愧的移动影像王者旗舰。也正是因为具备如此强悍的实力，所以华为才能够自信说出「能超越华为P系列的，至今还未出现」。华为P系列从来都不只是影像堆料和设计变革，而是开启光机电算全链路升级和人文潮流艺术的全新融合之路。

2023年3月份，华为P60 Pro和华为Mate X3在春季旗舰新品发布会上强势回归，宣告了华为高端旗舰节奏恢复正常。华为这场被外界广为关注的自我苦修，虽艰难万险，但也从中受益颇多。

面对外界的围追堵截，华为联动整个产业链开展一场声势浩大的国产化，自主化进程。2022全年华为PCT专利申请数量达到7689件，远超第二名专利数量的1.8倍，并且在2017-2022年国际专利申请人排名连续蝉联六年第一。任正非指出：“2022年我们的研发经费是238亿美元，几年后随着我们的利润增多，在前沿探索上还会继续加大投入。过去三年里，华为已成功完成了13000+颗器件的替代开发、4000+电路板的反复换板开发。”

毫无疑问，华为坚定不移地自研突破科技无人区，帮助其累计实现美学设计、基础材料以及功能创新方面的伟大成就，从而夯实产品在影像、通信、AI、生态等软硬一体方面的硬实力，迎来全面突围，也为华为重新发力海外市场备足粮草。

根据此前Counterpoint Research报告显示，2022年第四季度华为手机的销量触底回升，表现出强劲的回归势头。在整体市场成下滑趋势的环境下，反而实现15%的同比增长，同时将市场份额攀升至9.5%，成为Top6厂商(包括苹果在内)唯一实现销量逆势增长的手机品牌。且最新调研机构Omdia发布的今年第一季度智能手机全球出货量报告显示，仅华为与苹果实现逆势增长。

在不断打磨并突破自身极限的努力下，华为P60 Pro作为新一代高端旗舰典范，完美展现出华为长期投资底层科技带来的科技统治力，不仅在影像和美学上实现革命性突破，还在材料、工艺方面带来行业创新，绝对是华为席卷海外市场的又一现象级爆款产品。