iPhone 17系列传闻汇总，Pro系列材质大改迎史上最大变化

【天极网手机频道】距离苹果秋季发布会还有不到一个月的时间，iPhone 17系列的爆料信息愈发密集。综合供应链消息与外媒报道，今年的iPhone 17系列，尤其是Pro版本将迎来多项核心升级，涵盖材质、影像、性能、续航等多个方面，其中Pro系列首次采用铝制边框与一体化设计，堪称 “史上最大外观革新”。按照外界预测，苹果或于8月26日正式官宣发布会日期，而这场科技盛宴大概率将在9月9日(北京时间9月10日凌晨1点)拉开帷幕。

根据最新消息，iPhone 17 Pro系列将舍弃前代的钛金属边框，转而采用航空级铝合金中框，与背板实现一体化无缝衔接。这是苹果首次在Pro系列机型上使用铝制材质，此前iPhone X 至iPhone 14 Pro系列的机身中框均采用不锈钢材质和玻璃背板设计，这种设计兼顾了结构强度与高端质感，是苹果在这一时期Pro机型的标志性特征。

不过有消息称苹果公司计划在2027年推出的20周年特别版iPhone有望采用一体式环绕玻璃机身，整机各侧均配屏幕，可显示信息并支持触控，用户可通过侧面和背面直接操控设备。这将是苹果自2020年以来首款曲面iPhone，机身设计呼应公司正在测试的 Liquid Glass用户界面。

配色上，Pro系列将推出全新 “日落橙” 配色，采用特殊阳极氧化工艺，在不同光线下呈现从暖橙到金红的渐变效果，成为今年的视觉焦点;屏幕提供纳米纹理玻璃选项，类似 iMac 和iPad Pro的抗反光涂层，在强光下的屏幕反射率降低 75%，户外使用时画面清晰度显著提升。

Pro系列后置摄像头区域将改为横向延伸的大矩阵设计，三颗镜头呈三角形排列，闪光灯、LiDAR传感器和麦克风移至右侧，整体视觉冲击力更强，也为更大尺寸的影像传感器腾出空间;据了解Pro系列长焦镜头从1200万像素升级至4800万，支持8倍光学变焦(前代为 5 倍)，支持前置+后置摄像头同步录制，用户可在视频中同时呈现自己的表情和身后的场景，为 vlog 拍摄提供更多创意可能。另外，全系四款机型的前置镜头均升级至2400万像素，支持2倍光学变焦和“人像光效”自拍，视频通话时的画质清晰度翻倍。

性能方面，iPhone 17 Pro系列搭载台积电第三代3nm工艺的A19 Pro芯片，CPU性能提升15%，GPU提升25%;同时首次配备12GB运行内存，多任务处理能力与AI运算效率大幅增强，Apple Intelligence功能响应速度提升30%。

其他方面，Pro系列的天线带将环绕背部摄像头模组，5G、Wi-Fi 7和蓝牙连接性能提升20%，弱信号环境下的通话稳定性显著增强;散热上首次采用VC 均热板+石墨烯复合散热方案，长时间运行《原神》等重载应用也能保持帧率稳定;iOS 26系统新增“液态玻璃”UI、跨设备文件拖放、AI 相册智能分类等功能，与 macOS、iPadOS 的协同性进一步提升。

根据苹果往年节奏，iPhone 17 系列预计在北京时间9月10日召开秋季发布会，9月12日开启预购，9月19日上市。值得关注的是，Pro/Pro Max版本的起售价可能上调50美元左右。