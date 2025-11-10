【天极网手机频道】2025年11月10日，vivo举行新品发布会，推出Y系列新一代产品――vivo Y500 Pro，这款产品集影像、设计、系统、耐用、续航等多方面优势于一体，配备2亿HP5旗舰级主摄、旗舰级外观设计与质感、持久流畅的OriginOS 6系统、7000mAh半固态蓝海电池、6.67英寸1.5K旗舰级护眼屏等强大配置，旨在为追求品质与实用的用户，提供一款真正的“国民小旗舰”。

2亿影像，打造越级新标杆

影像能力是vivo Y500 Pro的一大优势，档位首发2亿HP5旗舰级主摄，并搭载vivo自研OIS超级防抖技术，进一步提升拍摄的清晰度和稳定性。借助2亿影像的超高解析力，用户无论是拍摄壮丽风光还是记录生活细节，都能获得纤毫毕现的高画质，放大后依然清晰。即使在后期进行大幅裁剪，也能保持高画质出片。

得益于档位独家的vivo长焦增强算法，当处于10X-30X的变焦区间时，vivo Y500 Pro成像清晰度大幅提升，至高30倍望远，让远处的风光触手可及。此外，vivo Y500 Pro还拥有自然色彩、质感色彩、胶片风格三种蓝厂色彩调校，不管是拍摄产品样片，还是记录家庭的温馨时刻，vivo Y500 Pro都能轻松驾驭。

前置3200万专业人像镜头，无论是自拍合照，还是视频通话都更美更清晰。全新升级的85mm长焦高清人像，精准捕捉人物面部细节的同时，让人像主体更加突出，随手一拍即大片，还有水下摄影、签到水印、超清文档等实用功能，满足用户多样化的影像需求。

旗舰级设计语言，简约不凡

设计方面同样是vivo Y500 Pro的一大亮点，其机身背部采用与旗舰同款的缎面AG玻璃，其中祥云金配色采用鎏金云雾纹理，尽显旗舰风范。机身背部上方的金属相机镜组，由航空级标准的铝金属打造而成，好看耐用。在机身尺寸方面，厚度仅为7.81mm，宽度为74.51mm，整体小巧轻薄，握持感好。此外，vivo Y500 Pro提供祥云金、浅绿、柔粉、钛黑四种时尚配色，充分满足不同用户对于配色的需求。

屏幕配置上，vivo Y500 Pro屏幕尺寸为6.67英寸，搭配旗舰级1.37mm超窄黑边，大尺寸屏幕给用户带来开阔视野。同时，采用6.67英寸1.5K旗舰级护眼屏，Y系列全渠道产品首次突破超视网膜PPI，再加上个性化亮度、AI舒眠模式等一系列护眼功能，为用户带来清晰且舒适的视觉体验。

全新OriginOS 6，持久流畅的智慧体验

vivo Y500 Pro首批搭载全新OriginOS 6系统，带来同价位领先的流畅体验。性能流畅方面，触控响应速度、多任务处理能力、应用启动与加载速度快;网络流畅方面，针对电梯等场景专项优化，信号切换流畅;此外，vivo Y500 Pro可实现60个月超长流畅使用。

不仅如此，vivo Y500 Pro在AI能力上也有升级，通过小V写作、小V圈搜2.0、摇一摇群组分享、行业独家的Live Photo消除等众多功能，解决工作场景问题。同时，vivo Y500 Pro还通过数据安全访问、摇一摇广告管控等功能提升手机安全性。新增的趣味光栅互动主题，也为用户日常使用增添诸多乐趣。

超级耐用，轻薄长续航

耐用和续航始终是vivo Y系列的优势。耐用方面，vivo Y500 Pro在行业内首获国标可靠性认证，高温、极寒、高湿极端环境超耐用。同时，vivo Y500 Pro还支持IP68+IP69满级防水能力。

续航方面，vivo Y500 Pro在保持机身轻薄的情况下，拥有7000mAh半固态蓝海电池和90W远航闪充。同时，得益于领先的半固态电池技术，vivo Y500 Pro在-20℃的极寒环境和40℃的高温环境下，均可以稳定持续使用。

功能丰富，带来全能体验

除了越级影像、旗舰级外观设计和持久流畅的系统外，vivo Y500 Pro在其他核心体验上也力求完美。作为vivo首款配备360°对称穿墙天线的产品，vivo Y500 Pro无惧手指遮挡，怎么拿，通信实力都在线。此外，vivo Y500 Pro具有双频北斗和双频GPS，信号覆盖广，定位精度高。

vivo Y500 Pro搭载天玑7400处理器，带来高帧游戏体验;职业模式支持网络加速、三向定位增强、免提通话增强等功能;全功能NFC，覆盖多种场景;红外遥控功能，让手机秒变掌上遥控器，支持遥控多种家电设备。

全新vivo Y500 Pro提供四种容量版本供选择，8GB+128GB版本售价1799元、8GB+256GB版本售价1999元、12GB+256GB版本售价2299元、12GB+512GB版本售价2599元。

vivo Y500 Pro将于11月14日正式开售。预售及首销期间，至高1100元的全套至尊权益相赠。礼包内有4年电池宝，1年进水宝，全能守护礼盒，vivo会员新机礼包。还有至高350元以旧换新补贴，以及至高6期分期免息，碎屏宝买一年送一年，更多vivo会员权益等。