《2025年iPhone新品消费调研报告》显示 超8成果粉首选京东

【天极网手机频道】9月12日，iPhone 17系列正式开启预购，Apple官网不出意外地陷入拥堵状态。据Apple产品京东自营旗舰店公布的数据，开售前一个半小时，iPhone 17系列新品预约总量已突破800万，预售开启仅1分钟京东成交量便超越去年全天，刷新销售纪录。目前，各大平台的首批新机均已显示售罄，消费者需通过预约抢购方式购买。这一火爆场景背后，消费者的渠道选择偏好正深刻影响着市场格局。

近日《2025年iPhone新品消费调研报告》也进一步印证了这一趋势。报告显示，在iPhone 17系列的购买渠道中，超过80%的消费者将京东作为首选渠道。消费者选择京东的主要原因包括货源充足、服务体验良好以及综合优惠力度大。据悉，为更好地满足消费者换新需求，京东加码投入10亿元用于iPhone 17系列以旧换新，消费者在京东购买iPhone 17系列，可享以旧换新至高补贴2100元、指定型号国补优惠500元、至高24期免息等权益，更有下单iCloud、AppleCare享85折、App Store充值卡至高优惠9折等丰富权益。

该报告还揭示了消费者选择渠道时的核心考量因素：正品保障及官方授权(占比69.30%)位居首位，其次是售后保障服务(占比43.70%)，如180天只换不修、无理由退换等政策;此外，优惠和价格(占比42.15%)以及渠道口碑和声誉(占比33.65%)也在决策过程中占据重要地位。

从渠道优先级来看，京东位居消费者首选。具体来看，在选择京东的消费者中，55.96%看重其正品保障和官方授权，44.62%认为售后保障是核心优势，同时优惠价格(44.04%)和平台声誉(36.23%)也显著影响购买决策。

综合来看，iPhone 17系列的首销售表现不仅反映了其持续的市场号召力，也凸显出国内消费者在购买高端数码产品时日益理性的决策路径――正品保障、稳定货源、综合服务与实在优惠已成为影响渠道选择的关键要素。在此过程中，以京东为代表的渠道凭借其系统化供应链、售后保障与精准补贴策略，正持续获得消费者的优先选择。