苹果发布 AirPods Pro 3，健康监测功能升级，售价249美元

【天极网手机频道】北京时间 9 月 10 日凌晨，苹果在 “前方超燃” 主题发布会上首先推出了新一代 AirPods Pro 3 无线耳机。这款耳机在延续经典设计与出色音质的基础上，重点升级了健康监测功能，为用户带来全新体验。

AirPods Pro 3 首次在该系列产品中引入心率监测功能，通过内置的 LED 光学传感器，能够实时监测用户心率。其原理是通过向耳道内血管发射光脉冲，根据血流变化精准计算心率数据。心率监测功能不仅可自动同步至 Apple Health 应用，还能与第三方健身应用联动，为用户提供全面的健康数据支持，尤其适合运动爱好者与关注健康的人群。

在外观设计上，AirPods Pro 3 的耳机结构经过重新设计，通过调整曲面角度与材质分布，进一步提升了佩戴的贴合度与舒适度，充电盒正面新增触控操作区，用户可通过滑动操作实现切歌、暂停、调节音量等功能，操作更加便捷流畅。

AirPods Pro 3还搭载了 AI 实时语音翻译功能，通过Apple Intelligence 可以将听到的声音翻译为其他语言，用户可以使用一个手势激活实时翻译，说话人的声音会变得更小，翻译的声音会更大，甚至短语的意思也会被翻译。

Airpods Pro 3售价仍然为249美元，9月9日(美国当地时间)即可预定，9月19日发货。

总体来看，AirPods Pro 3 将健康监测功能融入耳机产品，为用户提供了更加多元化的使用场景。随着健康功能的普及与音频技术的不断进步，AirPods Pro 3 有望在市场上取得良好反响。