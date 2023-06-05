红魔618大促“机惠”享不停，品类单价最高直降500元！

【天极网手机频道】随着618活动的开启，众多手机厂商在近日相继宣布了自家的618促销政策。其中，红魔也对价格非常坚挺的新品红魔8Pro系列进行了首次开售优惠，除了游戏手机，红魔电竞显示器、键鼠等红魔电竞宇宙产品都在本次618大促优惠的活动之中。如果您正考虑购买新设备，那么这一次618优惠大促就千万别错过的。接下来我们简单了解一下红魔618活动的各种优惠力度。

此次参与大促优惠包括了红魔8Pro系列、红魔电竞显示器(2K版/4K版/4K无线投屏版)、红魔电竞键鼠(氘锋透明版)等多款红魔电竞宇宙的产品在内，品类极为丰富。不管是想要入手移动作战设备，还是想要入手大屏作战设备的朋友，都可以在本次618找到自己心仪的产品。

据了解，红魔8Pro(8G+256GB)在本次活动中从日常价格4499元到618最低价的4099元，给出了直降400元的活动，这对于一部搭载第二代骁龙8芯片、全新ICE 11.0魔冷散热系统，在性能方面，红魔的调度一向是很激进的，数据库半小时原神满帧运行，几乎是一条直线。同时，红魔8 Pro的功耗得到良好的控制，仅有5.8W，散热也很强，最高温度只有42.3度，比较低了，6000mAh电池续航也很顶，极限续航8.28小时，做到了“高性能与长续航兼得”，不再偏科，颠覆了我们对游戏手机的刻板印象。



红魔8Pro

除了红魔8Pro，红魔8Pro+也参与的大促活动，从日常价的5199元直降到4899元，力度是非常的大。红魔8 Pro+搭载高通最先进的第二代骁龙 8 移动平台，与满血版LPDDR5X、UFS 4.0 闪存组成全新“性能铁三角”，理论上来看，它的性能水平堪称行业顶尖水准。与此同时，红魔8 Pro+同样内置了红魔自研游戏芯――红芯 R2，通过识别智能场景的算法，高效联动极大操控环节，实现声光震触一体的魔感操控，从而全面提升用户的游戏操控体验，让第二代骁龙 8 移动平台的性能精准释放。



红魔8 Pro+

红魔电竞显示器2K版配备了超大的27英寸屏幕，拥有2K 240Hz刷新率，能够轻松hold住业内各种3A游戏大作，在给用户呈现广阔画面的同时，确保了显示画面的逼真感，做到无拖影、无撕裂。在此基础上，为给玩家带去更为流畅的画面体验，而且还支持HDR 400亮度、99% sRGB色域等等，并兼容了Free-Sync和G-Sync技术，让画面明暗细节显示更到位。



红魔27英寸2K显示器



红魔27英寸4K显示器



红魔电竞显示器27英寸4K无线投屏版

对于大多数喜欢电竞的玩家来说，机械键盘一直是游戏爱好者的首选，高品质RGB灯效、出色轴体反馈与恰到好处的功能设计，能为游戏体验增色不少。红魔电竞机械键盘(氘锋透明版)采用悬浮键帽设计，上层非透与下层全透产生炫酷碰撞效果，配合氘锋透明机身，电竞感十足。键帽采用热升华工艺，且兼容市面上大多数轴体，键盘提供两个单级脚撑以及四块的橡胶脚垫，提供稳定的抓地力，就算在游戏紧张激动时也能稳若泰山，同时还是银翼版供选购。



红魔电竞机械键盘(氘锋透明版)

与红魔电竞手机一样，红魔电竞机械键盘同样也带来RGB炫彩灯效，在键盘的右上角提供魔云智控屏显交互，内置的一块1.47寸的显示屏，搭配旋钮可完成系统音量等参数调节快捷操作。续航方面，红魔电竞机械键盘内置4000mAh锂电池，满电最长可使用350小时。在本次618活动中，红魔电竞机械键盘从日常1299元的价格直降到899元优惠价，有喜欢的朋友千万别错过了。

手机、显示屏和键盘都有了，当然不能少了鼠标。红魔电竞鼠标采用了轻量化结构、对称式设计， 搭载原相3395传感器，最高DPI 26000，1000Hz回报率 ，最高650IPS、50G加速度以及1ms低延迟。GM 8.0黑曼巴微动使其按压舒服，使用寿命可达8000万次。不仅如此，红魔电竞鼠标支持魔云智控宏编程，玩家可以自由调节操作控制，并且可以自定义各种连招设置，助力游戏操作。目前在618大促中也仅需399元即可拿下，同意还有银翼版可供选择。



红魔电竞鼠标

红魔618全新产品的优惠和活动通道已经开启，如果大家正在考虑购买电竞手机、电竞外设以及散热器、充电器等生态周边产品，那么一定不要错过这次年中大促机“惠”。