长焦微距让我在灰白高楼之间领略自然之美，华为Mate60 Pro影像系统体验

【天极网手机频道】华为Mate 60 Pro也许不是今年最好的手机，但它的发布足以在国产手机的历史中留下浓墨重彩的一笔。手机最近更新了116版本系统，麒麟9000S处理器的超线程功能解锁，跑分大幅增加，又一次把大家的注意力从苹果那边拉了回来。网友们对这颗国产处理器性能的讨论一直很热烈，但我想大家最不用担心的是华为Mate 60 Pro系统流畅度的表现，流畅稳定一直是华为手机的优势。

强悍的拍照也是华为手机的一大标签，并且在近期，Mate 60 Pro终于通过更新将影像系统打磨到比较稳定的状态，本篇文章我想和大家分享一下这几天中我使用华为Mate 60 Pro相机部分的体验。

Mate 60 Pro在拍照方面相比于Mate 50 Pro最主要的提升是长焦镜头，全新升级的长焦微距功能可以让我们以一种全新的视角记录生活中的一切。

华为Mate 60 Pro支持最高100倍混合变焦，并且在20倍以内焦段下的画质都高度可用，让我们日常拍摄中的构图可以更加随意。Mate 60 Pro的混合变焦能过滤掉环境中杂乱的元素，专注于事物本身。

在灰白相间的高楼之间，我通过这台手机再次领略了久违的自然之美。

XMAGE影调是我非常喜欢的风格，在拍摄复杂场景时我会将设置调整到鲜艳模式，来让画面增添一些厚重感。

拍摄天空为主的画面时，XMAGE明快模式会让照片更加干净纯粹。

通过长焦微距拍摄特写时，XMAGE原色模式能给我呈现出准确的观感，凝固此刻的回忆。

在其他焦段的表现上，华为Mate 60 Pro并不是一台以绝对画质见长的手机，XMAGE影调是它的杀手锏。主摄像头在白天可以轻松拍出动人的照片，在色彩调教方面，我们永远可以相信华为的表现。

但是整体的宽容度略显不足，如果遇到拍摄场景出现明暗对比的情况，Mate 60 Pro会优先保留画面主体以及暗部的细节，但是高光部分会出现细节丢失的情况。

夜景并不是华为Mate 60 Pro的强项，虽然XMAGE能保证画面整体的观感，但是放大之后会有明显计算摄影的痕迹，这就是镜头感光能力不够，过于依赖计算摄影所带来的弊端。

当然，华为的计算摄影在大部分拍摄场景下都能发挥正向的作用，Mate 60 Pro的长广角镜头并没有自由曲面，但是这台手机软件层面的超广角畸变矫正做的足够好，即使是在隧道中把焦段拉到最广，都可以得到笔直的线条，计算摄影也尽可能的补齐了画面边缘的解析力下降，保证整体的观感。

XMAGE加长焦微距的组合给我带来了区别于传统摄影的全新感受，让我开始重新审视这城市中的一花一树，并开始乐于记录这些裹挟在灰白之下的色彩。

计算摄影很大程度上增加了我按下快门时候的信心，拍摄完成当照片水印浮现的那一刻，我总能得到比手机取景器中更好的画面，在使用华为Mate 60 Pro拍照记录生活时，我不需要有太多内心的思考。当快门按下，手机会在后台默默完成对照片的润色。

经常端着相机工作的我曾经一度忽视手机摄影的重要性，但比起传统相机，手机是我们每天随身携带，使用时间最长的相机。华为Mate 60 Pro三颗摄像头覆盖了主长广三个焦段，手机小巧便利的身材也不会成为制约我们创作的原因。

在我刚开始把拍摄从爱好转变成工作的那段时间里，我时常在想我有多久没好好用相机扫街，随手拍下生活中那些美好了。但当我某天结束繁忙的拍摄，把相机和器材整理好，走在吃饭的路上，随手用手机记录下那片熟悉的天空时，我才意识到，其实我一直都带着可以轻松记录生活中美好的工具。重要的不是硬件，不是参数，而是照片中拍摄的画面，以及定格瞬间中所蕴含的回忆。

这几天使用华为Mate 60 Pro下来，我的心里也有类似的感受。这台手机的镜头规格不强，Mate也不是主打拍照的系列。但是XMAGE与长焦微距的组合很好的满足了我的创作欲望，这台手机可以让我在冰冷的城市中捕捉生活的温暖，可以让我在灰白的高楼之间领略自然的美丽。华为Mate 60 Pro雅川青的这一抹绿色，也为单调的生活增添了几分活力。流畅的使用体验，稳定的5G网络，以及昆仑玻璃与玄武架构所带来的安全感，进一步拓宽了这台手机的使用场景。

如果你是一名喜欢用手机记录生活的用户，那华为Mate 60 Pro不会让你失望。