OPPO Find X8 Ultra作为OPPO全新Ultra旗舰新品，不仅在外观设计上迎来了显著革新，从原本的曲面屏升级为观感更加硬朗的直屏形态，更在影像系统方面迈出了跨越式的一步――从四摄升级为五摄，带来了更全面、专业的移动影像体验。

在摄像模组方面，OPPO Find X8Ultra主摄搭载的是顶级传感器 LYT900，拥有1/0.98英寸超大底、5000万像素，等效焦距为23mm，具备出色的感光能力与细节表现，长焦方面则配置了两颗专业镜头：一颗为 LYT700，尺寸1/1.56英寸，等效焦距70mm，适合人像与夜景中远摄;另一颗为 LYT600，尺寸1/1.95英寸，等效焦距135mm，支持更远距离的望远拍摄。超广角镜头同样表现不俗，采用JN5传感器，拥有5000万像素，视野广阔、细节丰富，适合风光与大场景拍摄。其中，新增的丹霞原彩镜头无疑是最大亮点，作为行业首个支持分区色温感知计算的镜头系统，它能够根据画面不同区域智能调节色温，实现更精准、更自然的色彩还原，重新定义了手机摄影的色彩表达。

如此强大的影像规模，五摄齐发，涵盖从超广角到长焦的全焦段拍摄体验，让 OPPO Find X8 Ultra 在多场景拍摄中游刃有余。而在影像核心的感光元件上，超大尺寸的 CMOS 带来了惊人的进光能力，特别是在夜景人像拍摄方面，实现了前所未有的清晰度与细节还原。

值得一提的是，在镜头模组设计上，Find X8 Ultra 还采用了 OPPO 独有的超晶态蓝玻璃技术，这项创新材料能够有效过滤干扰性红外光，显著改善因红外干扰导致的色彩失真等光学问题，为最终成像提供更纯净、真实的色彩基础，起看看这款旗舰在夜景人像方面的实际表现。

在主摄方面的夜景人像照片中，OPPO Find X8 Ultra 的主摄充分展现出其强大的夜拍优势：凭借超大底 CMOS 及独有的蓝玻璃镜头模组，不仅实现了精准曝光和自然肤色还原，还有效过滤了红外干扰，呈现出宽动态范围与细腻细节。画面中，人物的面部和服饰细节都清晰可见，每一处纹理和光影过渡都细腻到位，显露出层次丰富、真实生动的质感。尤其在逆光环境下，头发的发丝在灯光的映衬下呈现出自然柔和的轮廓与层次，细腻地展现出光斑与阴影间的精妙对比。整体画面既通透明亮，又充满层次感和氛围，充分彰显了旗舰级拍摄体验。

在长焦夜景人像的表现中，OPPO Find X8 Ultra 展现了其在暗光环境下的卓越拍摄实力。尽管周围环境较暗，人脸在灯光照射下依旧明亮通透;得益于丹霞原彩镜头，肤色自然平衡，无论暖冷均匀适中，均展现了哈苏影像在夜景人像优秀的白平衡调校。70mm焦段的中长焦镜头，使构图更紧凑，背景则被适度压缩，进一步突显主体。搭配f/3.2的光圈，背景霓虹与城市灯光呈现出柔和的虚化效果，既保留了夜景氛围，也消除了复杂光源带来的色彩干扰和炫光现象。

OPPO Find X8 Ultra在影像方面展现出卓越的性能，尤其在夜景人像摄影上表现突出。 其搭载的丹霞原彩镜头，首创分区色温感知技术，即使在复杂光线条件下，也能准确还原人物肤色，避免环境光对肤色的影响，呈现自然真实的影像效果。同时，超晶态蓝玻璃的应用，有效提升了红外截止效率，进一步增强了色彩还原能力。总体而言，OPPO Find X8 Ultra通过软硬件协同，为用户带来了专业级的影像体验，特别是在夜景人像摄影方面树立了新的标杆。