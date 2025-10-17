【天极网手机频道】抓拍的Live图里闯入路人、动态画面中藏着杂乱背景等等，这些曾让用户头疼的问题，如今被OPPO Find X9 Pro的创新功能轻松解决，后期新增的实况图一键消除功能让4K超清实况照片实现“动态修图自由”，彻底改写了实况只能拍不能修的行业现状。



作为全球首发4K超清实况照片的旗舰机型，OPPO Find X9 Pro 本就以4倍清晰度跃升成为抓拍神器，而一键消除功能更让影像创作体验再上台阶。不同于传统静态照片的消除工具，一键消除功能能精准识别3秒动态过程中的干扰元素，只需在相册中圈选目标，系统便会启动AI算法智能消除。

更令人惊喜的是消除后的画面连贯性，依托 LUMO 超像素引擎与先进生成式 AI 技术，消除杂物后空缺的区域会自动生成匹配场景的背景，连光影过渡、色彩层次都与原画面无缝衔接，选择保存后便会导出一张最精彩瞬间的静态图。

这一功能与 4K 超清画质的结合堪称完美，即便放大消除区域，细节依然清晰锐利，不会因修图导致画质衰减，无需为“等路人走开”错失精彩画面。



目前，OPPO Find X9 系列已正式发布并开启预售通道。除了 Live Photo 一键消除与 4K 超清实况等影像黑科技，系列机型还带来轻薄精致的外观设计与强劲性能。感兴趣的用户可前往 OPPO 官网或线下门店，亲手体验动态修图的便捷与影像创作的乐趣，早预定更有机会获得首发专属礼盒等多重福利。