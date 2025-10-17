您现在的位置： 天极网 > 手机

 公众号 排行榜 发布会

实况也能一键消除！OPPO Find X9 Pro影像后期再创新

2025-10-17 10:10:00 作者：毛毛

  • +1 你赞过了

  【天极网手机频道】抓拍的Live图里闯入路人、动态画面中藏着杂乱背景等等，这些曾让用户头疼的问题，如今被OPPO Find X9 Pro的创新功能轻松解决，后期新增的实况图一键消除功能让4K超清实况照片实现“动态修图自由”，彻底改写了实况只能拍不能修的行业现状。 

实况也能一键消除！OPPO Find X9 Pro影像后期再创新
 OPPO Find X9 Pro

  作为全球首发4K超清实况照片的旗舰机型，OPPO Find X9 Pro 本就以4倍清晰度跃升成为抓拍神器，而一键消除功能更让影像创作体验再上台阶。不同于传统静态照片的消除工具，一键消除功能能精准识别3秒动态过程中的干扰元素，只需在相册中圈选目标，系统便会启动AI算法智能消除。 

实况也能一键消除！OPPO Find X9 Pro影像后期再创新

  更令人惊喜的是消除后的画面连贯性，依托 LUMO 超像素引擎与先进生成式 AI 技术，消除杂物后空缺的区域会自动生成匹配场景的背景，连光影过渡、色彩层次都与原画面无缝衔接，选择保存后便会导出一张最精彩瞬间的静态图。

  这一功能与 4K 超清画质的结合堪称完美，即便放大消除区域，细节依然清晰锐利，不会因修图导致画质衰减，无需为“等路人走开”错失精彩画面。 

实况也能一键消除！OPPO Find X9 Pro影像后期再创新
 OPPO Find X9 Pro

  目前，OPPO Find X9 系列已正式发布并开启预售通道。除了 Live Photo 一键消除与 4K 超清实况等影像黑科技，系列机型还带来轻薄精致的外观设计与强劲性能。感兴趣的用户可前往 OPPO 官网或线下门店，亲手体验动态修图的便捷与影像创作的乐趣，早预定更有机会获得首发专属礼盒等多重福利。

聚合标签：
相关产品
网友评论
发布
相关推荐
相关文章
本周热门

热门标签

毛毛

最新资讯

双十一，拍照手机选购攻略

热门视频

OPPO Find X9 Pro上手体验

新品评测

最强标准版OPPO Find X9
热门产品排行榜
编辑推荐排行榜
关于我们|About us|天极服务|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
渝B2-20030003Copyright (C) 1999-2025 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极魅客
X
第三方账号登录
  • 微博认证登录
  • QQ账号登录
  • 微信账号登录