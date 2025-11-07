【天极网手机频道】为了薅这点羊毛，非要难为“14岁还学不会微积分”的我吗？

每逢“双十一”“618”等购物季，最让大家纠结的已经不是买什么，而是面对平台复杂多样的玩(tao)法(lu)算出怎么买更省钱!如果手动在不同平台比价、凑满减、领券，不仅耽误时间，更影响心态。

别着急放弃，交给手机里的AI，仅需一句话就能自动完成对应商品的价格比较、优惠计算，顺便还帮你领取购物券，直接把最便宜的链接呈现到眼前。如此贴心、省心的购物搭子，谁不想要？

这可不是科幻片里的智能管家，而是搭载第五代骁龙8至尊版的荣耀Magic8系列。在荣耀全新发布的自进化AI智能体操作系统MagicOS 10中，作为AI交互核心引擎的YOYO智能体带来两项关键“技能”升级――YOYO看见和YOYO执行。有了这两项能力，荣耀Magic8系列能够准确“理解”用户的需求，灵活识别各类场景，及时提供个性化服务。同时，凭借荣耀自研UI Agent，YOYO能够自动完成各项操作，比如刚刚提到的购物，还有发微博、给心仪的店铺收藏打卡、进行深度调研等等，只需要给出指令，其他的YOYO就能帮你搞定。

为什么荣耀Magic8系列的AI智能体如此丝滑？第五代骁龙8至尊版移动平台，特别是全新高通Hexagon NPU将给出答案。

全新高通AI引擎发力

让智能体可以能读能听会看

荣耀Magic8系列的YOYO看见支持全新智慧视觉体验，拍摄景点时，YOYO能成为学贯古今的导游;拍摄食物时，YOYO是精准分析营养与热量的健康管理专家;发送心仪的好物截图，YOYO是精打细算的智能管家;随手拍下建筑，YOYO都能成为探店达人推荐周边不能错过的美食……并且，随着手机使用时间增加，借助荣耀首发的“个人知识库跨端记忆”功能，YOYO还会学习用户日常习惯与状态，持续成长为专属个性化助理。

支持这些体验，离不开作为手机的“大脑”与“手指”的VLA大模型MagicVLM、端侧VLM模型MagicVLM。荣耀自研的“手机图形界面自动操控模型”MagicGUI，其核心是VLA(视觉-语言-动作)模型，能够让AI识别屏幕内容、分析语音指令，并自动完成点击、滑动等操作。端侧多模态理解模型MagicVLM凭借轻量化“视觉专家”模块、“智能裁剪”看图技巧、“循序渐进”学习训练方式等创新，可以让荣耀Magic8系列的YOYO智能体“看得更快、更准”。

只是光有“大脑”“手指”还不够，想要让智能体行动起来少不了提供算力的“芯脏”――第五代骁龙8至尊版与高通AI引擎，包括第三代Qualcomm Oryon CPU、配备18MB 的Adreno独立高速显存，性能提升达到37%的Hexagon NPU不仅提供强大性能，更重要的是长期以来骁龙移动平台具备的异构计算优势与终端侧AI、智能体AI对算力的诉求深度契合。

首先，灵活的异构算力架构更适配终端侧AI多样性需求、复杂的使用场景，摆脱对单一计算单元的依赖让手机更高效应对多任务处理，如CPU可以高效应对即时响应需求，GPU执行更高负载的视频分析、学习训练，而NPU则擅长持续运行LLM及复杂推理负载。因此第五代骁龙8至尊版的AI能力，还可以在日常使用中与拍摄、游戏、娱乐等更多场景与手机升级的硬件软件相辅相成。

其次，Hexgon NPU还支持INT2、FP8数据精度，还首次支持64位内存架构，打破了NPU的4GB内存访问限制，让未来在手机本地运行更大规模参数或者定制化多模态大模型成为可能，让开发者按需选择模型部署方式。

还有Hexagon NPU能效提升16%、高通传感器中枢(Sensing Hub)能效提升33%等，让第五代骁龙8至尊版从底层就在给手机的续航“叠buff”，配合荣耀Magic8系列中MagicVLM等技术创新，解决了AI模型在手机上“耗电快”的痛点，助力终端侧AI能够持续运行。对于用户而言，既减少了对续航的担忧，也可以随时唤醒智能体，快速享受智能体验。据荣耀介绍，通过端侧低bit量化技术，实现了端侧模型存储空间节省30%、模型推理速度提升15%，以及模型推理功耗下降20%。

第三，Hexagon NPU集成多个类型的硬件加速器：12个标量加速器用于处理图像识别、音频分析等AI任务，加速LLM;8个向量加速器应对复杂的像素级图像模型，支持更长的上下文窗口(可达32K 2-bit);张量加速器处理更多繁杂的多媒体用例以及LVM模型。凭借性能持续优化，第五代骁龙8至尊版在AI助手运行30亿参数大模型时，生成速度可达到220 token/s，在用户侧体验感受就相当流畅了，将终端侧AI的本地大模型低时延优势发挥得淋漓尽致。

所以说第五代骁龙8至尊版的全面提升打造了可靠的算力基础，让YOYO看见丝滑落地应用，将终端侧AI的多模态交互体验送到用户面前。至于荣耀Magic8系列“自动驾驶”般的AI功能，就不得不提让人解放双手的“YOYO执行”。

平台级优化打破终端侧AI瓶颈

让智能体更好用

在Magic8系列上，荣耀首发系统级MCP架构，作为一项底层技术，支持YOYO深度操作系统与应用。当你吃到心仪的餐厅，如果想打卡收藏，传统的操作方式是在手机中打开APP-搜索店铺-打开主页-点击收藏和打卡，即使是“熟练工”也需要好一会儿才能完成。在荣耀Magic8系列上，可以通过机身侧面的AI实体按键开启YOYO通话，手机只需要扫描餐桌上的收藏打开牌，YOYO就会自动完成各项操作。据荣耀介绍，目前YOYO执行已经覆盖TOP 100三方应用以及80%的系统应用，可实现超过3000场景的AI自动执行涵盖了生活工作中常见的购物比价、行程规划、文档生成等场景，以及调整手机设置等操作。

从YOYO看见到YOYO执行，从图像等多模态信息的识别、推理，到操作执行启动APP、加载应用，尽管用户看不到后台的调度计算，但是任何一个环节成为瓶颈都可能导致卡顿、等待都会影响使用体验。这也是为什么终端侧AI迈入智能体阶段离不开高通AI引擎，离不开骁龙移动平台的重要原因。

凭借全新NPU加持，配合支持5.2GHz频率 LPDDR5x内存、int2精度等特性，第五代骁龙8至尊版进一步解决了大模型内存带宽瓶颈问题，在使用过程中YOYO启动应用、打开页面的速度相比用户自己点击似乎还要更胜一筹，又省时又省力。

另外，高通携手荣耀加速终端侧AI多模态能力的创新，降低对计算、存储的开销，也能够让手机中的各项AI功能运行更加流畅、高效，让智能体在“听得懂、看得懂”基础上，具备了复杂多步任务的执行能力，向着更好用的目标持续演进。比如想要发微博、朋友圈，智能体不仅帮你选择照片、添加标签话题，还会根据个人偏好给照片添加滤镜。以后旅行结束或者看完演出纠结怎么选图、修图，真的可以交给手机中的AI智能体。甚至内容发布后，还可以让智能体来回复、点赞评论，真就是“体验归你，杂活给AI”。

不仅是AI智能体YOYO这个手机中的个性化“大管家”，第五代骁龙8至尊版的AI能力也为荣耀Magic8系列的更多特性提供支撑。

软硬件协同共筑开放生态

终端侧AI体验无处不在

回顾终端侧AI落地智能手机的早期阶段，相比性能，用户更担忧的是应用与功能――AI究竟能带来什么？迈入大模型、智能体阶段后，曾经的疑问正演变成――AI竟能做到这些!

不止于刚刚介绍的“自动驾驶”智能体，第五代骁龙8至尊版全面的AI能力，以及高通与合作伙伴构筑的开放AI生态，正持续革新游戏、娱乐、影像等更多场景，让终端侧AI在手机里“无处不在”。例如游戏玩家不会错的手机端“DLSS”――荣耀Magic8系列首发的基于GPU-NPU异构AI超分超帧技术，实现画质、帧率双重突破。

荣耀Magic8系列AI超分将《原神》850P分辨率画质优化至1.5K画质厚，画面细节、战斗特效都更为丰富，提升了沉浸感。而且通过测试，即使在激烈的战斗场景下，开启AI超分运行《原神》20分钟以上，凭借第五代骁龙8至尊版的卓越性能帧率也能稳定在60FPS。

谈到AI自然少不了传统优势项目――影像。荣耀Magic8系列的超夜神影像系统不仅支持夜景模式下AI云增强，展现更丰富的画面细节，还在人像模式中以AI优化肤质和背景光斑，看上去更自然动人。

还有AI追色，在YOYO影像智能体驱动下不仅可以在相册中找到制定照片，还能根据指令一句话调整照片风格，让喜欢的照片与喜欢的滤镜合二为一。当然，AI影像背后也离不开高通近几年持续优化的AI计算摄影，通过整合Spectra ISP和 Hexagon NPU让第五代骁龙8至尊版从拍摄到后期均有智能加持，留给用户更大的创作与调整空间。

除了这些，在荣耀Magic8系列上还有――AI护眼屏，通过自动识别场景、智能眨眼检测来提醒用户健康用眼;AI电源管理系统，让在线视频观看、网购等场景功耗降低13%;AI智慧选网，网络卡顿率下降可达40%;“换脸+变声+话术”三位一体AI反诈，主动识别及时提醒……

荣耀Magic8系列可以说是一个缩影，在骁龙移动平台的助推下，AI已经与手机的软硬件融会贯通，就像是人身体里的“神经元”，在有些功能中或许你没发现AI，但AI一直都在。

写在最后

作为最早布局终端侧AI的厂商之一，高通骁龙平台构筑了协同CPU、GPU、NPU的异构算力基石，并携手OEM、ISV等合作伙伴探索终端侧AI的潜能和使用场景。在大模型驱动AI迈入新阶段后，高通也率先实践大模型在终端侧落地应用，并通过骁龙平台创新、高通AI引擎持续发力让手机等终端不仅可以部署本地大模型，更具备文本、语音、图片、视频等多模态信息处理能力，让AI成为人机交互的重要窗口。

从某种程度上来讲，高通骁龙移动平台持续提升的AI能力，以及合作伙伴积极推进新特性的应用落地，特别是以产品和技术创新降低对手机计算与存储的开销，能够很大程度上促进AI普惠和场景拓展。就比如数年前终端侧AI聚焦于影像、智能助手等代表应用，到如今集成8大AI技术领先、8大AI体验领先、4大AI影像领先、8大AI硬件领先的AI自进化荣耀Magic8系列，AI在手机里已经“无处不在”，智能体也成为“能读、能听、会看的全能搭子”。

终端侧AI“不语”，只是一味让手机更懂用户、更好用。