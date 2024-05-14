来京东“先人一步”下单vivo X100 Ultra 最快发布会第二天到手新机

【天极网手机频道】蔡司影像，撼动人心。5月13日，vivo X100s、vivo X100s Pro、vivo X100 Ultra正式发布，售价3999元起，vivo X100s系列将于5月17日开售，vivo X100 Ultra将于5月28日开售。为让消费者第一时间入手新机，京东联合vivo打造“先人一步”计划，发布会结束后消费者即可下单vivo X100 Ultra，享现货抢先发货，最快发布会第二天就能到手新机。目前，京东已同步开启预售，可享24期免息、以旧换新至高补贴800元，加59元抢包含1年全保维修和200元复购补贴的意外无忧套装，加299元抢包含80%保值换新、1年不限次全保维修和200元复购补贴的保值无忧套装，此外，参与vivo X100s系列预售限量赠欧洲杯水壶，参与vivo X100 Ultra预售限量赠TWS A1 Pro耳机。

一直以来，京东依托强大的供应链优势，持续携手vivo等厂商深度合作，通过营销共创、差异化服务、全渠道能力等给予新品首发助力，实现新品即爆品。同时，为满足消费者“抢鲜”体验的愿望，京东联合厂商打造“先人一步”计划，广大用户无需等待，就能在京东享受到3C数码新品先拿、权益先享、优惠先得的专属体验，其中包括限量新品提前发货等。vivo X100 Ultra搭载第三代骁龙8移动平台和蓝图影像芯片V3+，采用2K E7超色准屏，搭载一英寸云台级主摄、蔡司2亿APO超级长焦、超低畸变超广角摄像头，带来长焦舞台、人文街拍相机，体验全面升级;vivo X100s系列搭载蓝晶×天玑9300+，采用超清原色护眼屏，vivo X100s搭载蓝图影像芯片V2，vivo X100s Pro搭载蓝图影像芯片V3，日常使用完全足够。

其中，vivo X100 Ultra搭载第三代骁龙8移动平台和蓝图影像芯片V3+。vivo X100 Ultra采用2K E7超色准屏，使用全面护眼策略，舒适且护眼;内置5500mAh蓝海电池，电量无需担忧。vivo X100 Ultra带来寰宇信号放大系统，整体信号强度、低频信号强度、5.5G网络网速均得到提升;还支持双向卫星通信，可一键拨打专业蓝天救援队电话(vivo X100 Ultra 双向卫星通信功能仅16GB+1TB机型支持)。设计上，vivo X100 Ultra采用光刻拉丝工艺、太阳纹工艺，带来钛色、深空灰、白月光三款配色。

影像上，vivo X100 Ultra搭载一英寸云台级主摄，拍摄效果更清晰、更透、更稳，云台防抖能力加持，夜景动态画面也能拍摄;搭载蔡司2亿APO超级长焦，配合1/1.4超大底、超低色散玻璃镜片、CIPA 4.5级防抖、全新蔡司T*镀膜;还搭载超低畸变超广角摄像头。配置蓝图影像算法、蓝图影像芯片V3+，vivo X100 Ultra推出长焦舞台，远距离也能清晰拍摄舞台表演;支持85mm人文肖像，实现更好人像拍摄体验;支持4K电影人像视频、4K 120fps高规格视频录制、杜比视界;带来人文街拍相机，带来黑白色彩，升级质感色彩，街拍更出色。

vivo X100s搭载蓝晶×天玑9300+，性能无忧，配置蓝晶超级稳帧，游戏体验也不错。vivo X100s搭载等效5100mAh蓝海电池，续航无忧。vivo X100s带来钛色、深空灰、白月光、青云四款配色。

屏幕方面，vivo X100s采用超清原色护眼屏，采用8T LTPO背板技术，支持3000nit峰值亮度、2160Hz全高频调光，在高清、高亮、高刷、护眼、操控、寿命、省电、色准上都有出色表现。影像方面，vivo X100s搭载超感光仿生主摄、蔡司超级长焦、超视野超广角，配置蓝图影像芯片V2，AI视效带来四季人像，拍摄更丰富、有趣，还支持人文街拍相机。

vivo X100s Pro搭载蓝晶×天玑9300+，内置等效5400mAh蓝海电池，带来钛色、辰夜黑、白月光三款配色。影像上，vivo X100s Pro搭载精准跃迁一英寸主摄、蔡司APO超级长焦、超视野超广角，配置蓝图影像芯片V3，支持长焦舞台、长焦悬日、人文街拍相机，拍摄无忧。

如果想要换新手机，那就来京东入手vivo X100 Ultra和vivo X100s系列吧。