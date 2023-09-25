辉煌的4年，平淡的4年以及被诟病的3年，苹果与Lightning接口的11年

【天极网手机频道】今年9月13日凌晨的苹果秋季新品发布会上，iPhone15系列如约而至。伴随着全新的钛合金机身，A17 Pro处理器，长焦镜头等方面的常规升级，陪伴苹果11年时光的Lighting接口正式与iPhone诀别。

随后官网又上架了使用USB-C接口的AirPods Pro2，至此Lightning接口会在以后的日子里和我们彻底告别。

回顾过这去的11年，Lighting接口曾经辉煌过，成为果粉的骄傲。也经历过从巅峰慢慢坠入谷底，成为消费者们诟病的数据接口。本篇文章我会分三个阶段，来和大家聊聊Lightning接口不平凡的一生。

2012年9月12日，苹果发布了iPhone5。相比于上一代iPhone4S，iPhone5同样在四个方面有所升级，更大尺寸的机身与屏幕，A6处理器，镜头方面的常规更新，以及把从初代iPhone开始陪伴苹果5年时光的30针接口换成了全新的Lighting接口。

5不同的是，在2012年发布的iPhone5是苹果家族中第一个采用Lighting接口的产品，而2023年发布的iPhone15系列则几乎是苹果家族中最后一个使用USB-C接口的产品。

出道即巅峰的Lighting

与现在iOS、安卓、鸿蒙系统三分天下的手机市场不同，2012年市场上的操作系统是iOS、安卓以及WindowPhone。在那个古早的时期，iOS的30针接口与安卓的Micro USB接口可以说是难兄难第。

一个尺寸巨大而且很容易损坏，另一个虽然小巧，但是在使用时需要区分正反面。

Lighting接口的到来改变了这样的格局，不仅体积小巧而且支持正反插入。完美的继承了苹果过去30针接口的优点，并且比隔壁阵营常用的Micro USB接口更加方便好用。

同时苹果也是从iPhone5发布的时间开始，陆陆续续给iPad以及当时还未停产的iPad touch更换了又小巧又方便的Lighting接口，从iPhone5到iPhone6S的这四年是Lighting接口辉煌的四年。

但其实在iPhone5发布之后的第二年，USB Type-C规范就已经被USB开发者论坛(USB-IF)所发布。USB是一种输入输出接口的技术规范，被广泛应用于各类电子信息设备。我们早年常用的U盘，使用的技术是USB Type-A，后来被简称为USB。USB Type-C，则被简称为USB-C。

Lighting接口的平淡期

2015年，USB-C开始渐渐普及，许多新款的安卓手机和平板、笔记本电脑、台式机甚至是游戏机等电子产品都开始使用这种连接端口。

在我的印象里，安卓阵营这边从2017年开始，上至旗舰机下至入门机都已经全面更换了USB-C接口，并且在那个时期USB-C接口也成为许多手机的卖点之一。

和Lightning相比，USB-C拥有同样小巧的体积、可以正反使用。不同的是，USB-C接口内拥有更多的数据触点，不仅能满足充电、视频与音频传输等多个功能，数据传输速率上也具有更大的潜力。采用了USB 3.1标准的USB-C，数据最大传输速率为10Gbps，之后USB 4标准的USB-C甚至能提供40Gbps的传输速率。而Lightning接口只能支持USB2.0，最高传输速率仅为480Mbps，与当时的USB3.1速率差了整整20倍。

因此随着拥有更多优点的USB-C接口普及之后，外接对苹果Lighting接口的评价就变得平淡了起来。

好在2018年以前，Lighting接口在苹果生态中的体验是优秀的，虽然质量相对差了一些，但是依然在苹果的产品线中维持了良好的通用性，对于果粉来说Lighting数据线是他们唯一需要的线缆。

直到iPad Pro2018的发布，打破了原有的平衡，USB-C接口正式被苹果带到了iPad产品线中，并且后续的iPad Air，iPad mini，甚至是数字系列都从Lighting接口换成了USB-C。

Lighting变成了多有人所诟病的接口

随着苹果生态中USB-C接口的不断增多，生态中的用户开始需要至少两根线缆，而且其中一根还是绑定iPhone的。Lighting接口的通用性开始变差，果粉内部对Lighting的评价也因此变差。

如果说MacBook与iPad Pro使用USB-C接口，还不会对普通苹果用户产生太大影响。那2020年，2021年以及2022年，苹果陆续发布使用USB-C接口的iPad Air 4，iPad mini6,以及iPad 10就让外界对Lightning接口的评价从果粉内部开始瓦解。

虽然在iPad全系更换之后USB-C接口，大家都知道苹果为iPhone更换USB-C接口只是时间的问题。但是我们等过了iPhone 12系列，iPhone 13系列，iPhone14系列，三年过去，都没有等到USB-C口的到来。

再加上从iPhone13系列新增电影模式开始，iPhone的视频拍摄能力又得到了大幅提升，再加上杜比视界拍摄规格的支持，iPhone所拍摄的视频所占用的容量大幅膨胀。Lightning接口的传输速度已经满足不了用户对数据导出的要求。

通用性极差，而且速率又慢的Lightning开始被所有用户诟病。

关于Lighting的一切被强制终结

2022年10月24日，欧洲理事会批准了“在欧盟范围内统一充电器接口”的法案。法案规定，到2024年底，在欧盟地区出售的智能手机、平板电脑、电子阅读器、键盘、电脑鼠标、GPS设备、数码相机、耳机、手持视频游戏机和便携式扬声器必须使用USB Type-C端口。

2023年9月iPhone15系列全系更换USB-C接口，随后USB-C版本的AirPods Pro2也上架苹果官网。从此Lighting接口结束了它与苹果11的陪伴，正式被扫进了历史的长河中。

不管现在我们对Lighting的评价如何，这枚接口都曾经拥有辉煌的瞬间，有泯然众人的阶段，也有饱受诟病被人唾弃的时刻。在Lighting完全消失之后，相信它会被苹果以及所有苹果用户所铭记，这是一段大家共同的回忆。