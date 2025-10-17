【天极网手机频道】在双十一来临之际，各大购物平台齐齐发力，可谓是都拿出了看家本领。新款手机更是层出不穷，尤其是相机配置方面，主打一个“神仙打架”。那对于平时喜欢拍照的朋友们来说，这么多眼花缭乱的手机款式，应该怎么选呢。小编精心从苹果、小米、vivo、OPPO各品牌挑选了几款拍照顶配的手机，并且直接总结了它们的拍摄特点。下面就请看小编为大家精心整理的双十一拍照手机的选购攻略吧!

哈苏2亿长焦 OPPO Find X9 Pro

首先是10月16日刚刚发布的OPPO Find X9 Pro，号称“旅拍神器”和“万元以内最值得买的相机”。作为OPPO最新款的手机，OPPO Find X9 Pro配备哈苏四摄，后置5000万像素超广角、5000万像素广角主摄以及5000万像素长焦，同时配备丹霞色彩还原镜头，前置3200万像素，支持超声波屏幕指纹、满级防水以及红外遥控，可谓是把全面做到了极致。同时，这款手机更是主打“超清”，无论是照片还是实况，都能拍摄清楚超清细节，就算是裁切照片仍能够保留大部分高清细节。因此，这款手机十分适合摄影爱好者，在大多数场景都能够拍摄出高细节远摄，并且色彩一致省后期。对于那些需要快速获取高质量照片并发布社交媒体的新闻记录者，这款手机也算是他们的“不二选择”。

视频能力最强的手机 iPhone 17 Pro

苹果今年在9月份最新推出的iPhone 17系列，作为苹果公司的王牌产品，其中的iPhone 17 Pro也算是赚足了眼球，摄像头配置更是让人眼前一亮。iPhone 17 Pro配备了全新4800万像素长焦镜头，能够提供更高的成像质量。新镜头同样能利用光学裁切方式拍出1200万像素照片，光学变焦倍数也从5倍升到8倍，远摄能力更强。并且，对于平时喜欢出去旅游记录生活，拍美美照片的女生来说，苹果的相机一如既往的优秀，成像真实清晰且有质感，后期空间更大。更令人惊喜的是，今年iPhone 17系列新增了前后双摄录制功能，不论记录和好朋友的美好瞬间，还是演唱会和喜欢的明星同框，都是实用性up!对于那些日常有拍摄需求的博主来说，iPhone 17系列可以说是往生产力内容工具的方向迈进了一大步。

玩法丰富 小米 17 Pro

小米今年的表现也是不遑多让，新推出的小米 17 Pro系列号称全面对标苹果，新系列搭载全新影像系统“徕卡光影大师”，在改善高光和阴影的细节，改良鬼影和炫光方面有了极大的进步。虽然它以“逆光之王”为噱头宣传被网民喷惨了，但不得不说新一代产品的拍照功能还是可圈可点的。具体参数方面，小米17 Pro搭载三颗5000万像素徕卡主摄。其中，超长焦支持5X潜望式长焦，支持20cm长焦微距，非常适合喜欢拍建筑追求构图的人群。而三摄组合加徕卡调校，成片甚至有些胶片质感，看来小米也是关注到了部分年轻人现在开始追求复古风格，力图让小米 17 Pro在色彩上获得更多好感。同时，新设计妙享背屏可以直接看到后置摄像头的取景，废片率可以说是直线下降。因此，对于喜欢不同色彩风格却又不想把太多时间花费在调色上的人群来说，小米17系列绝对是最优选择了。

演唱会利器（需套装） vivo X300 Pro

最后，则是vivo推出的X300系列手机近年来几乎成为了手机摄影的代名词，而拥有一颗 Sony LYT-828 主摄和一颗 200万像素的长焦镜头进行远摄支持的vivo X300 Pro，更是今年最瞩目的产品。在设计上，vivo甚至专门为vivo X300 Pro搭配了摄影师套装，内含vivo蔡司2.35x长焦增距镜、专业影像手柄滤镜转接环、镜头转接环、镜头装饰圈专业影像保护壳、手机摄影背带。可以说，有了这个套装，vivo X300 Pro直接从普通的手机进化成了“专业”相机，在外观上颇有些铠甲勇士变身的意味，十分适合那些出门旅行但嫌麻烦不想背相机的摄影爱好者。同时，喜欢追演唱会却预算不足的追星人士，这款手机搭配上套装里的高像素潜望镜头和增距镜插件，可以完美记录下舞台上自家爱豆的神颜，作为站姐不拿“长枪大炮”都能够猛猛出片。话不多说，追星一族一定记得冲!

总体而言，iPhone 17系列、小米 17 Pro、vivo X300 Pro和OPPO Find X9 Pro四款手机，在拍摄方面可以说是各有千秋，人像、夜景、逆光全都不在话下。追求出片，紧跟潮流，直接苹果;复古胶片，主打小米;专业摄影，出片站姐，vivo绝配;喜欢夜景，OPPO必冲。现在课代表都已经整理好了!大家可以直接根据自己的需求抄作业了!