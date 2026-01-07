【天极网手机频道】CES 2026正在进行中，2026联想Tech World创新科技大会@CES今日举行，大会期间，联想集团发布多款由骁龙平台赋能的创新AI硬件产品，覆盖智能手机、AI PC及可穿戴概念验证产品，标志着双方企业的战略合作进一步升级，并扩展至更多终端领域。联想和高通将携手共同加速边缘侧的智能硬件创新进程，推动构建以用户为中心的个人AI生态。

高通公司总裁兼CEO安蒙出席大会并发表主旨演讲，描绘了高通公司正在携手联想等领先合作伙伴共同打造的个人AI愿景。安蒙强调，下一代个人AI设备将在用户允许的情况下，依托端侧AI、情境感知能力和用户数据，实现对用户环境与意图的实时理解，融合物理世界和数字世界。高通看到了个人AI设备的巨大潜力，并且正在依托覆盖广泛终端形态的骁龙产品技术布局，在终端侧AI和连接等技术领域的革新，充分把握边缘数据的重要价值，加速个人AI时代的到来。

以下为演讲全文：

Luca Rossi：技术乃至更多事物将从概念变为现实。现在，请和我一起欢迎YY回到台上，同时欢迎我的好朋友、高通公司总裁兼CEO安蒙。谢谢!

联想集团董事长兼CEO杨元庆：很高兴安蒙可以来到这里，欢迎来到Lenovo Tech World。我们刚刚看到了Luca展示了摩托罗拉全新的概念验证可穿戴设备――Maxwell。我们正在与高通在众多此类AI原生设备上展开紧密合作。我相信，这是一个潜力巨大的新兴品类，市场规模有望达到数十亿台。变革可穿戴设备乃至时尚产业的机遇，或许就在当下――未来，每一款可穿戴设备都将拥有“智能”的加持。那么安蒙，我知道观众们都迫切地想了解高通技术公司是如何巩固你们在AI领域的领导地位？骁龙又将如何赋能下一代产品品类？接下来，把舞台交给你。

高通公司总裁兼CEO安蒙：很高兴能够站在这里探讨这个话题，非常感谢YY的邀请。大家刚刚都听到了，一个可达数十亿设备规模的市场，对于科技发展而言，绝对是一个令人振奋的时代。在进入主题前，我想说的是，两家对未来抱有共同愿景的公司能够站在一起，这一点就非常了不起。刚刚在观看YY的演示时，他讲述的跨终端协同和个性化智能体体验的不同场景，与高通的理念不谋而合。那一刻，我感觉这就像在参加一场高通的活动，探讨骁龙技术如何驱动AI时代的演进。

AI技术将在全新的产品品类中实现，这令人无比兴奋。我个人很喜欢“智能可穿戴设备”这个概念，它将成为用户真正的个人AI设备和伙伴。有趣的是，在获得用户授权的前提下，这类设备可以获取与用户相关的数据，这些数据将既可保留在终端侧，也可上传至云端，并做出实时响应。它可以变得更加直观，能够理解所处的情境，将物理世界和数字体验相融合。而且，它必须要快，否则就失去了意义。因为用户需要从AI智能体(或者说“随身可穿戴设备”)那里，得到即时响应。

在高通，我们认为实际上智能可穿戴设备是一种全新的移动终端品类，它将和你的手机并存。手机是消费电子中数量最为庞大的产品品类，其普及程度令人惊叹;而它也将继续发展，其本质也将随着处理能力的提升而演进。这些全新的个人AI设备将带来巨大的市场机遇。我认为，其市场规模达到数十亿台的预测并非不切实际。我们预计未来几年内，这一品类规模就有望达到1亿台，这是一个非常可观的数字。有趣的是，我们之所以将可穿戴设备作为个人AI终端来探讨，是因为人们早已形成了自己的穿戴方式，包括眼镜、珠宝、项链、戒指、手链、胸针等等。这正是科技产业与时尚产业深度融合的契机。我很高兴看到一些公司已经敏锐捕捉到了这一机遇，联想就是其中之一，并且联想也具备让“万物智能”的能力。

我们对此感到无比兴奋。目前，我们正与联想和摩托罗拉合作，打造多种智能可穿戴设备，形态丰富多样。这些设备涵盖智能眼镜――它能带来直观的体验，“看你所看，听你所听”，并能够跟随你的头部动作灵活响应。未来还将出现项链吊坠、胸针等等，正如Project Maxwell所展示的那样。这无疑是一个令人振奋的机遇。

而要让这一切成为现实，需要大量的技术支撑。尽管这些设备体积很小，但仍然需要出色的能效、强劲的算力、稳定的连接和能够在本地运行AI模型的能力。我在这里想强调的是，骁龙芯片具备在这些小型可穿戴设备上运行数十亿参数模型的能力。骁龙芯片不断突破技术的边界，其中也包括对连接技术的革新。

例如，我们正在实现一种突破性能力：在蓝牙功耗级别下运行Wi-Fi，这样即使用户远离手机也能获取IP地址，并通过蜂窝网络保持与智能体的持续连接。这是一个令人振奋的机遇。我们正在利用骁龙平台和类似Lenovo Qira这样藏在屏幕背后的智能体应用推动对这类技术创新。此外我们还支持始终在线的低功耗感知AI，能够随时通过唤醒词开启，在终端侧运行大量AI任务，并与云端协同，实现混合AI体验。

我认为混合AI与边缘AI的未来意义重大。在结束演讲之前，我想做一个预测：边缘数据的价值至关重要，因为它能提供专属于用户的实时情境信息。我相信，谁能掌握边缘数据并将其转化为为用户提供高度相关服务的能力，谁将成为AI竞赛的赢家。这是科技领域一个激动人心的时刻，我们也十分荣幸能够与联想携手，共同践行这一愿景。

我们与联想的合作远不局限于此。在个人AI设备领域，还包括与摩托罗拉在手机领域进行的合作、AI PC、平板电脑、台式机，甚至高性能推理设备。我认为，凭借先进技术和骁龙平台，我们在离线性能、并行连接能力，以及混合AI算力方面，拥有绝佳的发展机遇。这我们对技术的未来充满信心，并对高通与联想的战略合作深感自豪。谢谢。