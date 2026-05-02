【天极网手机频道】OPPO 于上月正式发布 Find X9s Pro 与 Find X9 Ultra 两款 “口袋哈苏” 影像旗舰，两款机型均搭载哈苏调校的 “双两亿” 镜头组合，定位清晰且各有侧重 ―― 前者主打小屏轻薄与日常实用，后者专攻专业全焦段影像体验。为此，天极网特意整理了两款 “旅拍神器” 的硬件配置差异及适用人群，帮大家快速找准适配机型。

两款手机虽然都属于 OPPO 顶级影像阵营，但设计思路完全不同。Find X9s Pro 主打轻量化、好上手、高成片率，把专业哈苏影像放进轻薄小屏;Find X9 Ultra 则是硬件完全体，追求全焦段无短板、远摄能力拉满的专业创作体验。

在影像核心部分，两款机型的差距主要体现在专业上限与使用场景。Find X9s Pro 配备行业首颗哈苏光学认证广角主摄，搭配 1/1.4 英寸大底与 F1.6 光圈，进光量充足、基础画质稳定。长焦端为等效 65mm 黄金人像焦段，两亿像素长焦足够应对日常变焦、人像、街拍、短途旅行抓拍，配合第二代丹霞色彩还原镜头，复杂光线下色彩质感更自然，算法贴合大众审美，新手也能轻松拍出好照片。

Find X9 Ultra 则是双两亿影像的完全体版本。它升级定制两亿像素大底主摄，光学规格更高，同时采用进阶双潜望长焦架构，最亮眼的是哈苏 10 倍光变天眼长焦，支持原生 10 倍光学变焦，还能实现 20 倍光学品质变焦，是行业领先的远摄方案。不管是旅行远景、演唱会、风光拍摄，都能直出高清晰度大片，影像综合能力达到安卓顶级水平。

屏幕与机身手感是日常使用最直观的差异。Find X9s Pro 走精致轻巧路线，6.32 英寸小屏搭配 144Hz 高刷屏，1.1mm 极窄四等边设计，屏占比更高、单手操作更舒服。这块 1nit 明眸护眼屏支持 3840Hz 高频 PWM 调光，还加入晕车舒缓护眼功能，长时间使用更护眼，适合喜欢小屏、追求便携性的用户。

Find X9 Ultra 偏向大屏沉浸与商务质感，配备 6.82 英寸 2K+ LTPO 屏幕，显示更细腻、自适应刷新率更省电，高频调光能缓解视觉疲劳。机身采用航空级金属中框，提供素皮与玻璃两种材质，还有专属影像快门按键，整体更稳重、高端，适合喜欢大屏、追求旗舰质感的用户。

性能层面，两款机型精准匹配不同用户的使用需求，取向差异清晰可见。Find X9s Pro搭载天玑9500处理器，搭配OPPO自研潮汐引擎进行智能调度，不仅性能完全满足日常使用需求，更在流畅度与续航表现之间实现了出色平衡――日常社交、影音娱乐、主流手游均可稳定运行，长期使用时功耗控制优异，续航更持久省心。

与之对应，Find X9 Ultra搭载第五代骁龙8至尊版芯片，作为安卓阵营顶级性能平台，其算力强劲且功耗控制出色，能够轻松应对大型游戏、专业影像计算摄影等高负载场景，是重度用户与专业创作者的首选。

续航与充电方面，两款机型均配备大容量冰川电池，同时兼顾快充体验，进一步贴合不同使用场景需求。Find X9s Pro内置7025mAh冰川电池，支持80W有线快充与50W无线闪充，即便重度使用一天也无需频繁充电，满足日常通勤与短途出行需求;Find X9 Ultra则配备7050mAh冰川电池，升级为100W有线快充+50W无线闪充组合，充电效率大幅提升，能快速补能减少等待时间。值得一提的是，其顶配版还支持双向北斗卫星通信，即便在无网络覆盖的偏远环境下，也能实现紧急联系，尤其适合户外探险、长途旅拍等场景的用户。

OPPO Find X9s Pro 与 OPPO Find X9 Ultra 本质上代表了两种不同的旗舰取向：前者在“双两亿”影像基础上，更强调轻薄机身、便携的相机能力以及均衡性能体验，将专业影像能力融入日常使用场景;后者则进一步释放硬件潜力，通过更激进的影像结构与顶级性能平台，打造覆盖全焦段、上限更高的专业创作工具。