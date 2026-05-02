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OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

2026-05-02 06:00:00 作者：

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  【天极网手机频道】OPPO 于上月正式发布 Find X9s Pro 与 Find X9 Ultra 两款 “口袋哈苏” 影像旗舰，两款机型均搭载哈苏调校的 “双两亿” 镜头组合，定位清晰且各有侧重 ―― 前者主打小屏轻薄与日常实用，后者专攻专业全焦段影像体验。为此，天极网特意整理了两款 “旅拍神器” 的硬件配置差异及适用人群，帮大家快速找准适配机型。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  两款手机虽然都属于 OPPO 顶级影像阵营，但设计思路完全不同。Find X9s Pro 主打轻量化、好上手、高成片率，把专业哈苏影像放进轻薄小屏;Find X9 Ultra 则是硬件完全体，追求全焦段无短板、远摄能力拉满的专业创作体验。

  在影像核心部分，两款机型的差距主要体现在专业上限与使用场景。Find X9s Pro 配备行业首颗哈苏光学认证广角主摄，搭配 1/1.4 英寸大底与 F1.6 光圈，进光量充足、基础画质稳定。长焦端为等效 65mm 黄金人像焦段，两亿像素长焦足够应对日常变焦、人像、街拍、短途旅行抓拍，配合第二代丹霞色彩还原镜头，复杂光线下色彩质感更自然，算法贴合大众审美，新手也能轻松拍出好照片。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  Find X9 Ultra 则是双两亿影像的完全体版本。它升级定制两亿像素大底主摄，光学规格更高，同时采用进阶双潜望长焦架构，最亮眼的是哈苏 10 倍光变天眼长焦，支持原生 10 倍光学变焦，还能实现 20 倍光学品质变焦，是行业领先的远摄方案。不管是旅行远景、演唱会、风光拍摄，都能直出高清晰度大片，影像综合能力达到安卓顶级水平。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  屏幕与机身手感是日常使用最直观的差异。Find X9s Pro 走精致轻巧路线，6.32 英寸小屏搭配 144Hz 高刷屏，1.1mm 极窄四等边设计，屏占比更高、单手操作更舒服。这块 1nit 明眸护眼屏支持 3840Hz 高频 PWM 调光，还加入晕车舒缓护眼功能，长时间使用更护眼，适合喜欢小屏、追求便携性的用户。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  Find X9 Ultra 偏向大屏沉浸与商务质感，配备 6.82 英寸 2K+ LTPO 屏幕，显示更细腻、自适应刷新率更省电，高频调光能缓解视觉疲劳。机身采用航空级金属中框，提供素皮与玻璃两种材质，还有专属影像快门按键，整体更稳重、高端，适合喜欢大屏、追求旗舰质感的用户。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  性能层面，两款机型精准匹配不同用户的使用需求，取向差异清晰可见。Find X9s Pro搭载天玑9500处理器，搭配OPPO自研潮汐引擎进行智能调度，不仅性能完全满足日常使用需求，更在流畅度与续航表现之间实现了出色平衡――日常社交、影音娱乐、主流手游均可稳定运行，长期使用时功耗控制优异，续航更持久省心。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  与之对应，Find X9 Ultra搭载第五代骁龙8至尊版芯片，作为安卓阵营顶级性能平台，其算力强劲且功耗控制出色，能够轻松应对大型游戏、专业影像计算摄影等高负载场景，是重度用户与专业创作者的首选。

  续航与充电方面，两款机型均配备大容量冰川电池，同时兼顾快充体验，进一步贴合不同使用场景需求。Find X9s Pro内置7025mAh冰川电池，支持80W有线快充与50W无线闪充，即便重度使用一天也无需频繁充电，满足日常通勤与短途出行需求;Find X9 Ultra则配备7050mAh冰川电池，升级为100W有线快充+50W无线闪充组合，充电效率大幅提升，能快速补能减少等待时间。值得一提的是，其顶配版还支持双向北斗卫星通信，即便在无网络覆盖的偏远环境下，也能实现紧急联系，尤其适合户外探险、长途旅拍等场景的用户。 

OPPO两款口袋哈苏如何选？Find X9s Pro和Find X9 Ultra哪款适合你？

  OPPO Find X9s Pro 与 OPPO Find X9 Ultra 本质上代表了两种不同的旗舰取向：前者在“双两亿”影像基础上，更强调轻薄机身、便携的相机能力以及均衡性能体验，将专业影像能力融入日常使用场景;后者则进一步释放硬件潜力，通过更激进的影像结构与顶级性能平台，打造覆盖全焦段、上限更高的专业创作工具。

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