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无感折痕，久用平整，全新OPPO Find N6开启折叠屏无感折痕新世代

2026-03-17 21:39:40 天极网手机频道

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  【天极网手机频道】2026 年 3 月 17 日，中国・东莞 ―― 今日，折叠旗舰 OPPO Find N6 在 OPPO 滨海湾园区面向全球正式发布。在这座为工程师打造的创新乐园里，OPPO 以 8 年深耕折叠领域的技术沉淀，通过新一代钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃两大颠覆性黑科技，彻底破解困扰折叠屏行业 8 年的折痕难题，让 Find N6 成为德国莱茵 TÜV 实验室测试过的「全球最平整折叠手机」，引领折叠屏正式迈入「无感折痕，久用平整」的全新世代;配以极致的工业设计、无短板的旗舰硬件、重构效率的生产力AI外挂等全面旗舰体验，OPPO Find N6 重新定义折叠旗舰新标杆。 

无感折痕，久用平整，全新OPPO Find N6开启折叠屏无感折痕新世代

  OPPO 首席产品官刘作虎强调：“今天，OPPO Find N6 打破了行业的刻板印象，它不止出厂平，而是久用依然平。”

  两大黑科技破局，跨越折叠屏 8 年折痕天堑

  折叠屏发展 8 年，久用后折痕加深始终是用户的核心痛点。其根源既在于铰链支撑面的平整度局限，也在于屏幕材料长期弯折后产生的不可逆变形。为彻底攻克这一行业难题，OPPO Find N6 带来两大跨时代黑科技，从结构与材料两大维度，实现了折叠屏平整度的革命性突破 ―― 不止出厂平 久用依然平 。 

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  「新一代钛合金天穹铰链」，率先打破传统精密加工的极限。铰链采用行业首个仿生对称四轴结构，相较传统三轴铰链，扭力提升 20% 的同时，让铰链表面起伏从 0.18 mm 降至 0.1 mm，支撑面更广、受力更均匀，开合手感丝滑如一。但 0.1 mm 的起伏依然不够，OPPO 追求的是极致的平整。为此，OPPO 开创性地将芯片领域的精密加工技术应用于铰链制造，带来行业首创「芯片级高分子 3D 打印技术」，让铰链中板平整度至高提升 75% ，将微观天堑化为坦途。OPPO 更打造了行业首个专为平整而生的产线，让每一台 Find N6 的铰链都拥有极致统一的平整表现。 

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  与天穹铰链形成完美协同的是 OPPO 全新研发的「天穹记忆玻璃」。针对传统柔性玻璃反复弯折后不可逆的形变难题，天穹记忆玻璃采用超坚固新型基材，至高可承受 5 公斤重压。通过深度化学强化工艺，让抗弯曲形变能力提升至传统柔性玻璃的 338%，弯折后可实现 99.9% 的形状自修复，如同记忆枕一般，展开后折痕可快速回弹淡化，成为屏幕久用平整的核心保障。 

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  凭借这两大颠覆性技术，OPPO Find N6 成为全球首款通过德国莱茵 TÜV 无感折痕「连续 60 万次折叠测试 久用平整」认证的折叠旗舰，更在该机构的久用测试中，以远超行业常规水平的平整度表现，打破折叠屏平整测试历史纪录，成为德国莱茵 TÜV 实验室测试过的「全球最平整折叠手机」。 

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无感折痕，久用平整，全新OPPO Find N6开启折叠屏无感折痕新世代

  OPPO Find N6 更是全球首款实现 IP56 / IP58 / IP59 满级防水的折叠旗舰，可抵御强力冲水、深水浸泡与 80℃ 高温热水喷射，即便在 -20℃ 的极寒环境中依然能顺畅开合，彻底打破折叠屏「娇贵」的固有认知，耐用性更好，从容应对全场景、全地域的使用挑战。

  极致设计与全能旗舰，不止于平整，更无短板

  在攻克折叠屏终极平整难题的同时，OPPO Find N6 以极致的工业设计与无短板的旗舰配置，打造出全面进化的折叠旗舰体验。

  外观设计上，OPPO Find N6 将极致轻薄与顶级质感融为一体，兼顾高级质感与硬核可靠性，搭配行业领先的柔砂工艺，让边框与后盖浑然一体，触手温润舒适。配色上，带来金橙、原钛、深黑三款极具格调的选择。其中，「金橙」配色为了打造出独一无二金色质感，采用黄金进行镀膜，实现低调奢华与鲜活质感的完美平衡。同时，OPPO Find N6 外屏采用极窄边框设计，搭配行业最大尺寸的 8.12 英寸内屏，无论折叠或展开，都能带来前所未有的沉浸式视觉体验。 

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  屏幕素质方面，OPPO Find N6 延续 OPPO 在显示领域的绝对领先优势，内外双屏均搭载 1nit 明眸护眼屏，暗光下显示均匀清晰，告别抹布屏困扰;内外屏全局峰值亮度提升至 1800nits，烈日强光下依然清晰可见。同时，这块屏幕更通过了德国莱茵 TÜV「金标」护眼认证，提供「亮光看得清，暗光更护眼」的全场景舒适体验。 

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  影像能力上，OPPO Find N6 带来折叠唯一「哈苏 2 亿超清四摄」影像系统。哈苏 2 亿超清主摄配合 OPPO 自研 LUMO 超像素引擎，带来极致清晰的画质表现，即便是在折叠大屏上进行放大或者二次裁切构图，局部细节依旧清晰可见。5000 万像素潜望长焦镜头，覆盖 70 mm 黄金人像焦段，融合 OPPO 人像拍摄的核心优势，一键拍摄出细节清晰、光影生动、色彩自然的人像大片。长焦镜头更支持最近 10 cm 长焦微距，轻松记录生活中微观世界的有趣瞬间。行业独家丹霞色彩还原镜头，通过像素级分区色温感知，实现复杂场景下的精准色彩还原，所见即所得。同时，OPPO Find N6 支持哈苏大师模式、哈苏 XPAN 宽幅模式等哈苏体验，让用户轻松拍出纯正哈苏质感大片。无论功能还是成像效果，OPPO Find N6 都是用户旅拍的绝佳搭档。 

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哈苏 2 亿超清 拍摄-原图 

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哈苏 2 亿超清 拍摄-裁切 

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长焦微距 拍摄 

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哈苏 XPAN 模式 拍摄

  工作出差场景下，OPPO Find N6 同样是用户的最佳选择。搭载第五代骁龙 8 至尊版移动平台 × 6000 mAh 冰川电池的超强能效组合，配合高频办公场景专项优化，让用户告别电量焦虑，享受安心续航。搭配 80 W 有线超级闪充与 50 W 无线闪充，真正实现「早出晚归不差电」的全天候续航。目前，已有 2500 万台车型的无线充电系统全面融入 OPPO 无线闪充生态，可灵活适配用户多样化的充电场景，实现「上车随手一放，下车电就补上」。 

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  通信能力上，OPPO Find N6 搭载自研「山海通信增强芯片」，配合全新双屏寄生增强技术、自适应激励天线架构和行业独家分布式通信增强架构，让核心频段信号强度提升 100%;总计支持 66 个通信频段，覆盖全球 230 多个国家和地区、1700+ 运营商，是目前全球支持网络频段最多的折叠屏手机，真正实现「走遍全球，一部 N6 就够了」。 

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  生产力AI外挂，让高效体验顺手而来

  如果说无感折痕解决了折叠屏在视觉与触觉上的长久痛点，那 OPPO Find N6 在系统与 AI 层面的全面革新，则彻底重构折叠屏的生产力体验，让折叠大屏的效率优势真正落地到每一个日常场景。OPPO ColorOS 设计总监陈希表示：“真正的高效，从来不是单纯的「快」，而是「顺」。Find N6 要做的，就是把用户原本琐碎繁重的事，变得「顺手」就能搞定，让每一个人都能找回顺畅的工作与生活节奏。” 

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  为了让折叠屏的生产力再上一个台阶，OPPO Find N6 带来了专为 AI 时代打造的「OPPO AI 手写笔」，它不只是简单的记录工具，更带来了一种全新的工作方式，即高效可视化沟通。OPPO AI 手写笔笔身搭载专属 AI 按键，一按即圈，无需截图就能快速圈选屏幕任意内容，完成批注、分享、编辑等操作。 

无感折痕，久用平整，全新OPPO Find N6开启折叠屏无感折痕新世代

  随手绘制的草稿，可一键生成可编辑的思维导图、流程图、数据统计图等专业图表;白板上的各类信息，只需拍张照片，一圈一点，也立马就能生成各类项目图表。除了一键绘图表，OPPO AI 手写笔还支持一键绘图画，手绘线稿也可一键渲染成写实照片、水彩插画等多种风格的成图。无论是现场修改设计方案、还是把孩子的涂鸦变成艺术作品，得益于 OPPO AI 手写笔，均可高效地进行可视化沟通，让想法当场可感，让创意当下完成。 

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装修设计 - 草图 

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装修设计 - AI生成实物图

  OPPO AI 手写笔还支持 AI 字迹美化、公式自动计算、虚拟演示笔等实用功能。搭配专属保护壳可实现便捷收纳与磁吸充电，充电 3 分钟即可连续书写 1 小时，真正成为全场景的生产力神器。无论是专业工作，还是休闲生活，OPPO AI 手写笔让每个有想法的人，都能成为创作者，真正实现「想法到落地，顺手就搞定」。 

无感折痕，久用平整，全新OPPO Find N6开启折叠屏无感折痕新世代

  OPPO Find N6 更带来全面升级的全景自由窗分屏方案，彻底打破传统分屏的僵硬边界，实现了超越 PC 级的多窗口自由体验。用户只需一根手指，从边角向内轻推即可将应用从全屏变为浮窗，一推一拉就能无极调节窗口大小与比例;四指捏放即可在分屏与浮窗布局之间秒切，真正实现轻松拿捏多任务。全景自由窗最多支持 4 个应用窗口同时开启，可自由平铺、堆叠、悬挂，投资看盘、会议办公、合同对照等场景都能找到最顺手的布局解法。 

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  依托强大的 AI 能力，OPPO Find N6 还首次搭载系统级多功能快捷键，带来「AI 一键闪记」功能，一键即可完成语音灵感记录、文档资讯摘要、视频关键信息提取;AI 录音功能可精准区分发言人，生成多模板智能会议纪要，真正实现「录音两小时，回顾五分钟」的高效体验。 

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  OPPO Find N6 更实现了原生级无缝的跨生态互联，打破系统边界。不仅支持 Windows、Mac 设备的远程控制与文件流转，更深度打通苹果全家桶，让双持用户在不同设备间切换自如、体验顺畅。此外，OPPO Find N6 与众多车企深度合作，带来导航地址传送上车等便捷手车互联功能，为用户带来更顺畅的出行体验。 

无感折痕，久用平整，全新OPPO Find N6开启折叠屏无感折痕新世代

  OPPO 还在此次发布会上揭晓了全新 AI 执行引擎小布 Claw 的最新进展。ColorOS 设计总监陈希强调：“一定要把出色的体验，都置于安全之下!在无限的可能中，守住安全的底线。” OPPO 不会赶「虾」上架，而是要实现小布 Claw 与用户设备完美结合，并完成必要的安全保障工作之后，才正式与用户见面。

  OPPO Find N6 起售 9999 元，最高可享 1400 元换新补贴

  全新 OPPO Find N6 折叠旗舰 12+256GB 售价 9999 元，16+512GB 售价 10999 元，16+1TB 售价 11999 元，现已开启预定，将于 3 月 20 日全球开售。首销期间购买即赠送价值 399 元专属礼包，支持全球 26 个国家和地区国际联保。OPPO 更为全品牌折叠屏老用户带来专属千万平整换机补贴，任何品牌折叠屏产品置换 OPPO Find N6，最高可享 1400 元换新补贴，同时提供 24 期分期免息、官方屏碎保等多重购机权益。

  全钛先锋 OPPO Watch X3 「引力黑」售价 2599 元，「寰宇星橙」、「无限钛」售价2799 元，现已全部开启预订，将与 Find N6 同步开售。Watch X3 更可享受国补 15% ，首销期间，预定下单可获赠价值 249 元氟橡胶贴素皮表带。同时购买 Watch X3 与 Find N6 可立减 100 元。

  OPPO更同步带来全新 OPPO AI 手写笔套装，包含手写笔与磁吸收纳手机壳，首销 499 元;智能折叠键盘首销 499 元。磁吸生态配件也再次上新，带来全新「 OPPO 磁吸小涡轮 2 」AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器与「OPPO Find N6 芳纶纤维磁吸保护壳」，与 Find N6 一起购买，可享受套餐优惠价格分别为319元、169元(原价349元、199元)，为用户带来更完整的折叠旗舰体验。

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