【天极网手机频道】2026 年 3 月 17 日，中国・东莞 ―― 今日，折叠旗舰 OPPO Find N6 在 OPPO 滨海湾园区面向全球正式发布。在这座为工程师打造的创新乐园里，OPPO 以 8 年深耕折叠领域的技术沉淀，通过新一代钛合金天穹铰链与天穹记忆玻璃两大颠覆性黑科技，彻底破解困扰折叠屏行业 8 年的折痕难题，让 Find N6 成为德国莱茵 TÜV 实验室测试过的「全球最平整折叠手机」，引领折叠屏正式迈入「无感折痕，久用平整」的全新世代;配以极致的工业设计、无短板的旗舰硬件、重构效率的生产力AI外挂等全面旗舰体验，OPPO Find N6 重新定义折叠旗舰新标杆。

OPPO 首席产品官刘作虎强调：“今天，OPPO Find N6 打破了行业的刻板印象，它不止出厂平，而是久用依然平。”

两大黑科技破局，跨越折叠屏 8 年折痕天堑

折叠屏发展 8 年，久用后折痕加深始终是用户的核心痛点。其根源既在于铰链支撑面的平整度局限，也在于屏幕材料长期弯折后产生的不可逆变形。为彻底攻克这一行业难题，OPPO Find N6 带来两大跨时代黑科技，从结构与材料两大维度，实现了折叠屏平整度的革命性突破 ―― 不止出厂平 久用依然平 。

「新一代钛合金天穹铰链」，率先打破传统精密加工的极限。铰链采用行业首个仿生对称四轴结构，相较传统三轴铰链，扭力提升 20% 的同时，让铰链表面起伏从 0.18 mm 降至 0.1 mm，支撑面更广、受力更均匀，开合手感丝滑如一。但 0.1 mm 的起伏依然不够，OPPO 追求的是极致的平整。为此，OPPO 开创性地将芯片领域的精密加工技术应用于铰链制造，带来行业首创「芯片级高分子 3D 打印技术」，让铰链中板平整度至高提升 75% ，将微观天堑化为坦途。OPPO 更打造了行业首个专为平整而生的产线，让每一台 Find N6 的铰链都拥有极致统一的平整表现。

与天穹铰链形成完美协同的是 OPPO 全新研发的「天穹记忆玻璃」。针对传统柔性玻璃反复弯折后不可逆的形变难题，天穹记忆玻璃采用超坚固新型基材，至高可承受 5 公斤重压。通过深度化学强化工艺，让抗弯曲形变能力提升至传统柔性玻璃的 338%，弯折后可实现 99.9% 的形状自修复，如同记忆枕一般，展开后折痕可快速回弹淡化，成为屏幕久用平整的核心保障。

凭借这两大颠覆性技术，OPPO Find N6 成为全球首款通过德国莱茵 TÜV 无感折痕「连续 60 万次折叠测试 久用平整」认证的折叠旗舰，更在该机构的久用测试中，以远超行业常规水平的平整度表现，打破折叠屏平整测试历史纪录，成为德国莱茵 TÜV 实验室测试过的「全球最平整折叠手机」。

OPPO Find N6 更是全球首款实现 IP56 / IP58 / IP59 满级防水的折叠旗舰，可抵御强力冲水、深水浸泡与 80℃ 高温热水喷射，即便在 -20℃ 的极寒环境中依然能顺畅开合，彻底打破折叠屏「娇贵」的固有认知，耐用性更好，从容应对全场景、全地域的使用挑战。

极致设计与全能旗舰，不止于平整，更无短板

在攻克折叠屏终极平整难题的同时，OPPO Find N6 以极致的工业设计与无短板的旗舰配置，打造出全面进化的折叠旗舰体验。

外观设计上，OPPO Find N6 将极致轻薄与顶级质感融为一体，兼顾高级质感与硬核可靠性，搭配行业领先的柔砂工艺，让边框与后盖浑然一体，触手温润舒适。配色上，带来金橙、原钛、深黑三款极具格调的选择。其中，「金橙」配色为了打造出独一无二金色质感，采用黄金进行镀膜，实现低调奢华与鲜活质感的完美平衡。同时，OPPO Find N6 外屏采用极窄边框设计，搭配行业最大尺寸的 8.12 英寸内屏，无论折叠或展开，都能带来前所未有的沉浸式视觉体验。

屏幕素质方面，OPPO Find N6 延续 OPPO 在显示领域的绝对领先优势，内外双屏均搭载 1nit 明眸护眼屏，暗光下显示均匀清晰，告别抹布屏困扰;内外屏全局峰值亮度提升至 1800nits，烈日强光下依然清晰可见。同时，这块屏幕更通过了德国莱茵 TÜV「金标」护眼认证，提供「亮光看得清，暗光更护眼」的全场景舒适体验。

影像能力上，OPPO Find N6 带来折叠唯一「哈苏 2 亿超清四摄」影像系统。哈苏 2 亿超清主摄配合 OPPO 自研 LUMO 超像素引擎，带来极致清晰的画质表现，即便是在折叠大屏上进行放大或者二次裁切构图，局部细节依旧清晰可见。5000 万像素潜望长焦镜头，覆盖 70 mm 黄金人像焦段，融合 OPPO 人像拍摄的核心优势，一键拍摄出细节清晰、光影生动、色彩自然的人像大片。长焦镜头更支持最近 10 cm 长焦微距，轻松记录生活中微观世界的有趣瞬间。行业独家丹霞色彩还原镜头，通过像素级分区色温感知，实现复杂场景下的精准色彩还原，所见即所得。同时，OPPO Find N6 支持哈苏大师模式、哈苏 XPAN 宽幅模式等哈苏体验，让用户轻松拍出纯正哈苏质感大片。无论功能还是成像效果，OPPO Find N6 都是用户旅拍的绝佳搭档。



哈苏 2 亿超清 拍摄-原图



哈苏 2 亿超清 拍摄-裁切



长焦微距 拍摄



哈苏 XPAN 模式 拍摄

工作出差场景下，OPPO Find N6 同样是用户的最佳选择。搭载第五代骁龙 8 至尊版移动平台 × 6000 mAh 冰川电池的超强能效组合，配合高频办公场景专项优化，让用户告别电量焦虑，享受安心续航。搭配 80 W 有线超级闪充与 50 W 无线闪充，真正实现「早出晚归不差电」的全天候续航。目前，已有 2500 万台车型的无线充电系统全面融入 OPPO 无线闪充生态，可灵活适配用户多样化的充电场景，实现「上车随手一放，下车电就补上」。

通信能力上，OPPO Find N6 搭载自研「山海通信增强芯片」，配合全新双屏寄生增强技术、自适应激励天线架构和行业独家分布式通信增强架构，让核心频段信号强度提升 100%;总计支持 66 个通信频段，覆盖全球 230 多个国家和地区、1700+ 运营商，是目前全球支持网络频段最多的折叠屏手机，真正实现「走遍全球，一部 N6 就够了」。

生产力AI外挂，让高效体验顺手而来

如果说无感折痕解决了折叠屏在视觉与触觉上的长久痛点，那 OPPO Find N6 在系统与 AI 层面的全面革新，则彻底重构折叠屏的生产力体验，让折叠大屏的效率优势真正落地到每一个日常场景。OPPO ColorOS 设计总监陈希表示：“真正的高效，从来不是单纯的「快」，而是「顺」。Find N6 要做的，就是把用户原本琐碎繁重的事，变得「顺手」就能搞定，让每一个人都能找回顺畅的工作与生活节奏。”

为了让折叠屏的生产力再上一个台阶，OPPO Find N6 带来了专为 AI 时代打造的「OPPO AI 手写笔」，它不只是简单的记录工具，更带来了一种全新的工作方式，即高效可视化沟通。OPPO AI 手写笔笔身搭载专属 AI 按键，一按即圈，无需截图就能快速圈选屏幕任意内容，完成批注、分享、编辑等操作。

随手绘制的草稿，可一键生成可编辑的思维导图、流程图、数据统计图等专业图表;白板上的各类信息，只需拍张照片，一圈一点，也立马就能生成各类项目图表。除了一键绘图表，OPPO AI 手写笔还支持一键绘图画，手绘线稿也可一键渲染成写实照片、水彩插画等多种风格的成图。无论是现场修改设计方案、还是把孩子的涂鸦变成艺术作品，得益于 OPPO AI 手写笔，均可高效地进行可视化沟通，让想法当场可感，让创意当下完成。



装修设计 - 草图



装修设计 - AI生成实物图

OPPO AI 手写笔还支持 AI 字迹美化、公式自动计算、虚拟演示笔等实用功能。搭配专属保护壳可实现便捷收纳与磁吸充电，充电 3 分钟即可连续书写 1 小时，真正成为全场景的生产力神器。无论是专业工作，还是休闲生活，OPPO AI 手写笔让每个有想法的人，都能成为创作者，真正实现「想法到落地，顺手就搞定」。

OPPO Find N6 更带来全面升级的全景自由窗分屏方案，彻底打破传统分屏的僵硬边界，实现了超越 PC 级的多窗口自由体验。用户只需一根手指，从边角向内轻推即可将应用从全屏变为浮窗，一推一拉就能无极调节窗口大小与比例;四指捏放即可在分屏与浮窗布局之间秒切，真正实现轻松拿捏多任务。全景自由窗最多支持 4 个应用窗口同时开启，可自由平铺、堆叠、悬挂，投资看盘、会议办公、合同对照等场景都能找到最顺手的布局解法。

依托强大的 AI 能力，OPPO Find N6 还首次搭载系统级多功能快捷键，带来「AI 一键闪记」功能，一键即可完成语音灵感记录、文档资讯摘要、视频关键信息提取;AI 录音功能可精准区分发言人，生成多模板智能会议纪要，真正实现「录音两小时，回顾五分钟」的高效体验。

OPPO Find N6 更实现了原生级无缝的跨生态互联，打破系统边界。不仅支持 Windows、Mac 设备的远程控制与文件流转，更深度打通苹果全家桶，让双持用户在不同设备间切换自如、体验顺畅。此外，OPPO Find N6 与众多车企深度合作，带来导航地址传送上车等便捷手车互联功能，为用户带来更顺畅的出行体验。

OPPO 还在此次发布会上揭晓了全新 AI 执行引擎小布 Claw 的最新进展。ColorOS 设计总监陈希强调：“一定要把出色的体验，都置于安全之下!在无限的可能中，守住安全的底线。” OPPO 不会赶「虾」上架，而是要实现小布 Claw 与用户设备完美结合，并完成必要的安全保障工作之后，才正式与用户见面。

OPPO Find N6 起售 9999 元，最高可享 1400 元换新补贴

全新 OPPO Find N6 折叠旗舰 12+256GB 售价 9999 元，16+512GB 售价 10999 元，16+1TB 售价 11999 元，现已开启预定，将于 3 月 20 日全球开售。首销期间购买即赠送价值 399 元专属礼包，支持全球 26 个国家和地区国际联保。OPPO 更为全品牌折叠屏老用户带来专属千万平整换机补贴，任何品牌折叠屏产品置换 OPPO Find N6，最高可享 1400 元换新补贴，同时提供 24 期分期免息、官方屏碎保等多重购机权益。

全钛先锋 OPPO Watch X3 「引力黑」售价 2599 元，「寰宇星橙」、「无限钛」售价2799 元，现已全部开启预订，将与 Find N6 同步开售。Watch X3 更可享受国补 15% ，首销期间，预定下单可获赠价值 249 元氟橡胶贴素皮表带。同时购买 Watch X3 与 Find N6 可立减 100 元。

OPPO更同步带来全新 OPPO AI 手写笔套装，包含手写笔与磁吸收纳手机壳，首销 499 元;智能折叠键盘首销 499 元。磁吸生态配件也再次上新，带来全新「 OPPO 磁吸小涡轮 2 」AIRVOOC 50W 磁吸无线充电器与「OPPO Find N6 芳纶纤维磁吸保护壳」，与 Find N6 一起购买，可享受套餐优惠价格分别为319元、169元(原价349元、199元)，为用户带来更完整的折叠旗舰体验。