OPPO Find X8s兼具轻薄机身与超大电池，带来持久续航

【天极网手机频道】当小屏和轻薄两个名词用于智能手机上时，“性能不行”、“续航很差”就已经成为了大家对其的刻板印象。不过随着小屏旗舰OPPO Find X8s正式发布，这些刻板印象将会随之改变。

OPPO Find X8s 配备了一块高达 5700mAh 的超大容量电池，这一强大的 “能量核心”赋予了OPPO Find X8s持久的续航能力。无论是一整天的高强度工作，频繁地使用各种办公软件处理邮件、文档，还是在闲暇时间尽情刷剧、玩游戏都能轻松应对，解决电量焦虑问题。即使你是一位重度手机用户，从早到晚持续使用，它也能凭借大容量电池坚持到你结束一天的行程。



OPPO Find X8s续航实测(数据仅供参考)

配合80W 超级闪充技术，在耗电完毕自动关机并且静置十分钟后默认开启智能极速充电模式进行充电，实际测试下10分钟充至29%，这意味着，在你早晨洗漱、吃早餐的短暂时间里，手机就能迅速补充大量电量，足以支撑你在接下来的几个小时里正常使用。而完成一次完整的充电，也仅需 52 分钟左右。这种快速充电的能力，大大节省了时间，再也不需要花时间等待手机充电。



OPPO Find X8s充电实测(数据仅供参考)

此外，OPPO Find X8s 还支持 50W 无线闪充以及 10W 无线反向充电。50W 无线闪充让你摆脱线缆的束缚，只需将手机放在无线充电器上就能快速充电，方便又快捷;而 10W 无线反向充电功能更是贴心，当你的朋友手机电量不足时，OPPO Find X8s可以化身移动电源为其应急充电，实用性大大提高。

OPPO Find X8s可以让你在这快节奏的时代里告别移动设备电量焦虑的问题。无论是忙碌的工作日，还是充满惊喜的周末出行，它都能为你提供稳定、持久的电量支持，让你随时随地保持在线，畅享便捷生活。