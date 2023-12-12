综合产品力全面出众，OPPO Reno11 Pro全网热销表现吸睛

【天极网手机频道】在近期同级别机型里面，OPPO Reno11 Pro的表现可以说是相当吸睛，综合产品力也相当的全面。比如打动消费者的影像体验，不用花费昂贵的镜头费用，普通用户也能很轻松拍出单反级人像大片。还有更有强大的性能、流畅耐用的ColorOS 14以及四年耐用持久大电池和闪充技术，整体表现均衡。目前OPPO Reno11 Pro正在全网热销，感兴趣的朋友可多多关注。

天极网了解到，OPPO Reno11 Pro这一次单反级人像镜头，47mm黄金人像焦段，支持2倍光学变焦，得益于强大的算力支持和人像算法优化，OPPO Reno11 Pro可以精确计算人物主体和环境光线之间的光影关系，用光和影打破平面带来更立体自然的人像。加上Find级别的影调质感和色彩表现，还有对肤色、五官的针对性优化，普通用户也能轻松拍出真实自然的单反级人像大片。

OPPO Reno11 Pro采用OPPO全新光韵宝石工艺打造，一块宝石三种色泽，让本就潮流的外观更进一步。配色主打闪耀迷人的月光宝石，还有自然神秘的松石绿和低调细腻的曜石黑可选。后摄模组的设计灵感源自经典的表盘，珠宝级别的制作标准配上708颗饰钉圈点缀，闪耀的机身为精致感加分不少。

在屏幕显示方面，OPPO Reno11 Pro此次搭载与Find X6系列同源的动态光影屏，在ProXDR光子矩阵显示技术的加持下，可实现至高8倍的亮度激发。同时，OPPO Reno11 Pro支持的1600尼特峰值亮度，配合1.5K超视网膜屏幕，令Reno11 Pro所拍摄的每一张照片，都能在手机屏幕呈现出接近人眼真实所见的光影效果。

核心配置上，OPPO Reno11 Pro有旗舰级的满血版骁龙8+，*高12G+512GB超大内存，日常使用或畅玩游戏都不会拖后腿。出厂预装强大的ColorOS 14系统，*新的文件中转站、跨端同步、流体云以及闪速抠图等实用功能应有尽有，生产力Max。而且ColorOS超算平台的加持还能让性能得到彻底释放，多应用同开不卡不杀后台，同时4年后依旧流畅如新。

值得一提的是，OPPO Reno11 Pro支持2160Hz PWM高频舒眼调光，高强度用机也能一定程度保护眼睛视力。此外，OPPO Reno11 Pro还有电池健康引擎护航，4年耐久使用的续航保障，几乎覆盖整个用机周期。它还搭载了极速回血的长寿版80W超级闪充，支持-20℃极寒模式充电，且支持UFCS融合快充协议。并且红外和NFC等实用功能也没落下，综合配置无短板。

目前，OPPO Reno11 Pro已经全面开售，喜欢的现在就可以到线上线下各大平台入手，*低3499元的价格还有首销期间赠送4年电池保，感兴趣的可以前往OPPO官方商城及各大电商平台进一步了解。