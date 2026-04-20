【天极网手机频道】明日(4月21日)19:00，OPPO将在成都举办“把哈苏装进口袋”影像旗舰发布会，OPPO Find X9s Pro与Find X9 Ultra双旗舰将正式全球亮相。随着发布会进入倒计时，OPPO官方已通过多轮预热，完整披露两款新机核心定位、影像、性能、设计等关键信息，天极网特此汇总整理，提前一览这款“专业口袋哈苏”的全部实力。

作为系列顶级旗舰，Find X9 Ultra集合品牌前沿影像与硬件技术，定位全能影像旗舰，将专业光学体验拉满。影像是这款机型的核心优势，其通过哈苏光学认证，搭载双2亿像素全焦段三摄组合，覆盖超广角、主摄与10X光学潜望式长焦，第二代丹霞原色镜头，可实现全焦段高清输出;依托LUMO凝光影像系统、专业胶片模拟模式、电影级视频录制能力，结合哈苏专业色彩调校，无论是日常拍照、夜景抓拍、远景拍摄还是vlog创作，都能还原真实细腻的光影色彩，随手拍出质感大片，真正实现便携专业摄影体验。

硬件配置上，OPPO Find X9 Ultra配备6.82英寸2K 144Hz LTPO OLED直屏，搭载骁龙8 Elite Gen5处理器，性能表现拉满;同时支持100W有线+50W无线快充，续航与充电速度均达行业顶级水平。外观设计方面，该机提供大地苔原、极地冰川、绒砂峡谷三款配色，采用居中圆形相机模组，辨识度极高，延续了Find系列高端设计语言，兼顾手感与美学质感。

另一款主力机型Find X9s Pro，主打轻薄均衡的旗舰体验，在轻量化机身设计下，做到影像实力不缩水，精准适配单手操作需求。整机机身轻薄小巧，超窄边框设计带来超高屏占比，搭配1.5K高清自适应高刷屏，既能保证流畅的操作体验，又能有效控制功耗，握持手感更为舒适。外观设计上，Find X9s Pro官方公布乘风青、自在白、元气橙、原生钛四款配色，采用金属中框+玻璃后盖，整体风格简约精致，兼具质感与实用性。

影像层面，Find X9s Pro延续哈苏调校方案，搭载与Find X9 Ultra同款高规格双亿像素三摄组合，完整保留核心影像算法与色彩优化，仅在长焦焦段上做出区分，完全能够满足日常人像、风光、纪实等各类拍摄需求，让用户在轻薄机身中也能享受专业哈苏影像体验。

除了两款旗舰手机，本次发布会同步升级的ColorOS 16系统，也带来了一系列围绕流畅性与智能化的重点升级。首先，全新加入的「锁屏岛」设计，强调信息展示与交互的高度融合，通过更顺滑的动效与统一的视觉语言，实现通知、音乐、外卖等多场景信息的无缝流转，官方甚至以“机圈德芙”来形容其丝滑流畅的体验表现。

功能层面，ColorOS 16新增全新的「一键闪记」玩法，用户可在浏览内容或拍摄过程中快速记录关键信息，无论是旅行攻略、拍摄参数还是灵感片段，都可以实现一键保存与调用，甚至支持大师级影像参数的快速复刻，大幅降低创作门槛。此外，针对出境与跨语言场景，系统还新增了「AI菜单翻译」功能，用户在海外用餐时，可通过拍照识别菜单，实现图文结合的实时翻译，不仅提供菜品名称，还能同步展示价格与图片参考，真正做到“有图有价有真相”，显著提升实际使用便利性与决策效率。

除手机与系统升级外，本次发布会还将推出多款生态新品，包括OPPO Enco Clip2耳夹耳机、OPPO Pad 5 Pro、OPPO Pad mini、Watch X3等数码配件，进一步完善全场景智能生态布局。同时，哈苏专业影像套装、增距镜将同步升级，Find X9 Ultra更推出专属“哈苏大地探索家大师套装”，附带收藏编号证书，既提升了产品的专业性，也增加了收藏价值，全方位放大“口袋哈苏”的创作潜力。