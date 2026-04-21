【天极网手机频道】2026年4月21日，成都――OPPO 正式发布旅拍神器 Find X9s Pro和专业口袋哈苏 Find X9 Ultra两款旗舰新品。Find X9s Pro 带来 Pro 档唯一哈苏2亿大底超清主摄和能力更强的哈苏2亿大底超清长焦，第二代丹霞色彩还原镜头等全面升级的影像配置，解锁旅拍新境界。在视频方面，Find X9s Pro 支持电影级专业视频录制，持续助力旅拍体验。全新Find X9 Ultra搭载全新哈苏 10 倍光变天眼长焦、哈苏双2亿超大底超清主摄和超清长焦，将移动手机影像的能力上限推向全新高度。新一代ColorOS 16带来全面进化的AI一键闪记能力，一键打造AI旅行合集、知识合集，真正让AI赋能日常生活，全新锁屏岛功能全面登陆 Find X9s Pro和 Find X9 Ultra，胶囊态、沉浸态双形态设计兼具美观和实用。

OPPO 首席产品官刘作虎表示：“创新的价值，从来不是冰冷的技术概念，而在于用户真实的感受。OPPO致力于持续突破技术的边界，让光影自然鲜活，让灵感随手可及，让健康从容掌控，OPPO的每一项创新都源于用户，最终也将赋能用户日常生活。”

旅拍神器OPPO Find X9s Pro：哈苏双2亿，轻松拍出故事感

Find X9s Pro 以 1.1mm 极窄四等边让屏幕回归视野本身，配合一体冷雕工艺的绒砂玻璃，握持贴合掌心，触感细腻不沾指纹。同时带来全新灵感画窗设计，精致时尚，适配各类旅行场景。Find X9s Pro 提供乘风青、元气橙、原生钛、自在白共四种配色，精美又百搭。

「双2亿」首次登陆Pro影像旗舰

作为新一代旅拍神器，Find X9s Pro 的影像能力全面进阶，带来 Pro 档唯一哈苏2亿大底超清主摄和能力更强的哈苏2亿大底超清长焦。在哈苏双2亿镜头的赋能下，每一张旅拍照片都能融合两种视角，兼容更多玩法。哈苏双2亿大底超清镜头配合LUMO内光学变焦技术，能够实现46mm和130mm两个焦段直出光学品质5000万像素8K照片，带来5大焦段直出8K照片的超清拍摄体验。此外，OPPO官宣携手微信官方，带来行业首个2亿超清照片微信贴图分享功能，让2亿像素在社交分享中无损呈现，真正服务于用户的日常记录与表达。

第二代丹霞色彩还原镜头：色彩更还原，旅行更出片

去年备受用户好评的丹霞色彩还原镜头，在 Find X9s Pro上迎来全面升级。第二代丹霞色彩还原镜头支持DCG-HDR能力，拥有24个光谱采样通道，能提供最高 15 档动态范围，感光效率显著提升，让色彩在环境亮度下得到精准匹配还原，在保留真实光影氛围的同时，真正实现「所见即所得」。同时，第二代丹霞色彩还原镜头的专业色彩还原能力还覆盖了实况照片和视频，无论是静态照片还是动态影像，都能获得一致精准的色彩还原。

全新哈苏大师模式：打造口袋里的「胶片相机」

全新哈苏大师模式，为移动影像带来行业首个数字胶片模拟系统，重新设计了 9 款大师胶片，无论是温润的「和光」胶片、通透的「浓郁」胶片，还是极具格调的「反差黑白」胶片，每一款胶片都能生动还原胶片时代独有的光影质感。得益于全新哈苏光学动态引擎，Find X9s Pro大师模式的动态范围至高提升至 16 档。此外，用户还可以在大师模式中自定义独一无二的参数配方并生成专属水印，也能通过AI一键闪记功能，瞬间复刻社交平台上的调参灵感，让每一次快门都成为一次创作。

支持8K 30fps Log电影级视频：口袋里的「Vlog神器」

Find X9s Pro 的视频能力大幅提升，带来全新升级的 O-Log2 曲线，并支持哈苏大师视频影调，显著提升画面清晰度与质感。基于此，Find X9s Pro 全面支持最高 10-bit 8K 30fps Log 及 10-bit 4K 120fps Log 录制规格，全面融入专业创作者工作流。同时，Find X9s Pro 还支持自定义 3D LUT 导入，并贴心内置了两款旅拍中常用LUT――「清透冷白」和「阴天出片：冷调/暖调」，录制时支持实时预览成片色彩走向，亦可直接将 LUT 烧录进视频，直出即终稿，省去繁琐后期步骤。

是旅拍神器，更是旅行神器

Find X9s Pro搭载新一代1nit明眸护眼屏，基于人因研究打造六档亮度舒适调节曲线，满足不同视觉敏感度人群的差异化需求，同时采用新一代护眼材料U9 Pro，并通过德国莱茵等十大权威机构护眼认证，全场景呵护双眼。性能方面，Find X9s Pro搭载潮汐引擎与天玑9500性能组合，再加上7025mAh长续航冰川电池、80W有线闪充、50W无线闪充的续航组合，在旅行途中，游戏满帧不卡顿，尽情旅拍不断电。在通信方面，基于OPPO山海通信的加持，Find X9s Pro 确保用户在旅行途中信号始终在线。

专业口袋哈苏Find X9s Ultra：革命性光学突破，开启移动影像新篇章

Find X9 Ultra 承袭哈苏经典设计语言，微曲六边形内环的全新「大师之眼」设计，承袭哈苏标志性橙色快门基因的全新抓拍快启键等设计，持续为机身注入哈苏灵魂。Find X9 Ultra 提供大地苔原、极地冰川、绒砂峡谷三款全新配色，搭配超强晶盾玻璃，IP66 / IP68 / IP69 满级防尘抗水测试以及通过瑞士 SGS 五星整机抗跌耐摔认证，兼具时尚与耐用。

哈苏全大底五摄光学系统：刷新移动影像的能力上限

Find X9 Ultra 搭载全面进化的全大底五摄光学系统，实现0.6X / 1X / 2X / 3X / 6X / 10X共 6 大常用焦段的 8K 画质照片直出。



Find X9 Ultra 搭载哈苏 10 倍光变天眼长焦，实现行业首个 20 倍光学品质变焦。为此，OPPO 首创五反射潜望棱镜和全新空气光阑技术，五反射潜望棱镜让光线在内部实现五次反射转向，将棱镜长度缩减了近三分之一，空气光阑技术则通过在棱镜中加入空气层，利用玻璃与空气的介质差过滤杂光，进而得到纯净光线。两项创新技术的加持，真正实现了无需增距镜，远景依然触手可及。

Find X9 Ultra 还搭载了哈苏双 2 亿超大底主摄/长焦的镜头组合。 70mm 哈苏超大底超清长焦首发搭载全新 1/1.28英寸超大底 2 亿像素传感器，配合 F2.2 超大光圈，综合进光量达到前代的136%，是今年目前为止所有厂商中进光量最大的长焦机型。23mm 哈苏超大底超清主摄搭载 1/1.12英寸超大底 2 亿像素传感器，配合 F1.5 超大光圈，综合进光量是前代一英寸主摄的110%，以超越一英寸的画质表现，引领主摄新极限。

Find X9 Ultra 搭载全新第二代丹霞色彩还原镜头，在动态范围、感知效率及分区还原算法上全面升级，无论是静态照片、实况照片还是视频拍摄，都能实现真实稳定的色彩还原，真正做到所见即所得。此外，14mm 超广角镜头进光量提升了156%，前置镜头也升级到5000万像素，广角视野更开阔，前后画质都清晰。

针对胶片爱好者，Find X9 Ultra 同样内置多款经典原生胶片风格，从复古到清新，从冷调到暖调，每一款都能还原经典影调。

在视频方面，Find X9s Ultra 同样支持 10-bit 8K 30fps Log 电影级视频录制，每一帧都是电影级画质，并支持自定义 3D LUT 导入，录制时支持实时预览成片色彩走向，亦可直接将 LUT 烧录进视频，直出即终稿，省去繁琐后期步骤。

为了满足专业影像创作者的进阶需求，此次 OPPO 带来限量版 OPPO Find X9 Ultra 哈苏大地探索家大师套装和 Find X9 Ultra 专业视频拍摄套装，兼具收藏价值与专业创作力。

性能无短板，处处拉满的全能Ultra

Find X9 Ultra 搭载行业领先的 2K 1nit明眸护眼屏，并带来人因亮度舒适调节功能，满足不同敏感度人群对亮度舒适度的精细化需求。OPPO 潮汐引擎和第五代骁龙 8 至尊版的性能组合，确保Find X9 Ultra在长时间、高强度的拍摄录制下也毫无压力。7050 mAh 长续航冰川电池，搭配 100W 超级闪充与 50W 无线闪充，提供全面领先的续航体验。

Find X9 Ultra 还搭载多项满血配置，让性能体验处处Ultra。X轴仿生振感线性马达，3D超声波指纹解锁，对称双扬声器，配置全拉满。新一代山海通信也全面升级，真正实现复杂场景不断连，极限环境不失联。

此外，OPPO 还正式官宣启动OPPO 2026影像大赛，大赛设立全新升级的六大赛道，并首次增设「生活片场」视频赛道，鼓励更多用户踊跃创作与投稿。

图片由哈苏大师Tina Signesdottir Hult 使用OPPO Find X9 Ultra拍摄

新一代ColorOS 16，超流畅，更 AI

ColorOS 16全面焕新。全新小布记忆带来全新旅行合集功能，支持一站整合票务、攻略、天气与日程，出发前一目了然;旅途中可视化地图支持一键导航，让每次旅行都从容不迫。

被称为「机圈德芙」的ColorOS 16此次带来「锁屏岛」功能，全新的胶囊态和沉浸态设计，让通知不遮挡、重要信息不遗漏、长任务免跳转;在潮汐引擎和极光引擎的加持下，双形态切换丝滑无割裂。

ColorOS 16还带来行业首个翻译专用大模型，将外文菜单翻译从单个文字的机械转换升级为直观的图文对照体验。从菜单识别、菜品翻译到下单确认，实现全链路AI点餐体验，让语言不再是旅途中的障碍，真正做到「有图有价有真相」。

此外，新一代ColorOS 16还带来更美观的全新魔方桌面，更流畅的无感互联等众多功能优化，让科技真正懂你所想，予你所需。

售价5299元起，全新Find X9s Pro将于4月24日正式开售

全新Find X9s Pro提供乘风青、元气橙、原生钛、自在白四种时尚配色，12GB+256GB 零售价5299元、12GB+512GB 零售价5699元、16GB+512GB 零售价5999元、16GB+1TB 零售价6999元。全新Find X9s Pro 已在线上、线下全渠道开启预定，并将于 4 月24 日10：00全面开售。

售价7499 元起，全新 Find X9 Ultra将于4月 24日正式开售

全新Find X9 Ultra提供大地苔原、极地冰川、绒砂峡谷三种质感配色，12GB+256GB 零售价7499元、12GB+512GB 零售价7999元、16GB+512GB 零售价8499元、16GB+1TB 零售价9299元、16GB+1TB(卫星通信版) 零售价9499元。全新Find X9 Ultra 已在线上、线下全渠道开启预定，并将于 4 月24 日10：00开售。