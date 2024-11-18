OPPO Reno13 系列官宣：超美小直屏再进化，定档11月25日

【天极网手机频道】11 月 18 日，@OPPO官方正式官宣：全新 Reno13 系列定档11月25日。Reno13 系列延续「超美小直屏」的标志性设计，并推出全新潮流配色-蝶蝶紫，引领新一代年轻潮流趋势。

OPPO Reno13 系列从象征生命力的蝶翼撷取灵感，推出蝶蝶紫潮流设计，为「超美小直屏」注入时尚灵动的元素，打造全新的潮流美学。

蝶蝶紫的潮流美学，不仅仅是对外在美的追求，更是 OPPO Reno 系列对内在精神的深刻诠释。在这样的美学理念背后，OPPO Reno 系列一直致力于将科技与美带给这些 Reno Girl，她们是一群不被定义的生命力女孩，她们渴望借助科技产品去探索世界、记录不被定义的自己，去抵达人生的旷野。宋雨琦是 OPPO Reno13 系列的 Reno Girl 代表，一位有着满满生命力、个性鲜活的追梦女孩。OPPO Reno13 系列携手 Reno Girl 宋雨琦，以澎湃生命力灵动演绎蝶蝶紫潮流设计，完美诠释“我的翅膀，会带我前往”。

Reno13 系列不仅有潮流的时尚外观，更是全系采用极窄黑边设计、质感金属中框、一体式冷雕玻璃，轻薄小直屏再升级，更小，更轻薄，更趁手，每一处细节都彰显出媲美旗舰级的高级质感，真正为消费者带来一款颜值出众，实力出圈的科技潮品。

即日起至 11 月 25 日，Reno13 系列全渠道预约正式开始。在 OPPO 商城、京东、天猫、抖音搜索 OPPO Reno13，1 元预约锁定腾讯视频会员季卡。更多 OPPO Reno13 系列新品信息，敬请期待 11 月 25 日 19:00 的新品发布会，届时可通过 OPPO 官网等直播平台进行观看。