史上最薄iPhone将至 关于iPhone 17 Air你想知道的都在这

【天极网手机频道】下个月，全新一代的iPhone 17系列将与大家正式见面，相比于前代，这次苹果再次调整了产品线，“复活”了三代的大屏Plus版本再次退出“舞台”，取而代之的将是主打轻薄的iPhone 17 Air。其中标准版主打的“性价比”，体验均衡满足基础需求;Pro则提供极致体验，有大小两款可供选择;Air则追求极致轻薄，提供差异化体验，形成了全新的产品矩阵。今天笔者就提前为大家梳理下目前关于这关产品各方面的信息。

这里先多说一句，iPhone 17 Air以及此前有被提到的iPhone 17 Slim都不是其最终官方的命名，Air的呼声应该更高些，毕竟iPad和MacBook那边都使用了“Air”和“Pro”这个命名，所以iPhone这边很可能也会这样安排，所以我们这里就先称其为“iPhone 17 Air”了。

外观

iPhone 17 Air最大的特点就是薄，关于其厚度的说法有很多，结合诸多曝光信息来看，它的机身厚度应该在5.5-6mm这样，比iPhone 16 Pro薄2mm多一些，成为有史以来最薄的iPhone手机，此前最薄的是iPhone 6，约为6.9mm。

iPhone 17 Air可能会采用钛金属中框，并成为新一代产品中唯一使用改材质的产品，因为这次iPhone 17 Pro系列将会换为铝合金材质，至于原因嘛，一方面是轻，另一方面则是更环保，铝的碳足迹通常比钛低...当然还可能是因为成本更低。我们说回正题，这款产品之所以选择钛金属，一方面是可以让如此薄的机身有着更高的强度和抗弯曲能力，毕竟之前iPad变弯的问题还是出现了一些的，所以还是要尽可能避免，另一方面则是让其能够更为轻巧，重量约为145g，对比当下的旗舰机轻了50g+，比之前的iPhone 13 mini 只重了几g，这对于握持手感的影响还是非常大的。

背面有一个非常大的横向相机Deco，据爆料称它与背板会有微弧过渡，辨识度还是非常高的，与以往的iPhone机型都不一样。虽然只有单摄，但依然弄了个很大Deco，我个人猜测也是考虑到如果把单单一颗摄像头放在一边凸出很多会显得有些不协调，所以干脆整这一大条。虽然机身很薄，iPhone 17 Air依然会有相机控制按钮和操作按钮，前者用于控制相机，后者可以设置为静音模式、专注模式、相机、手电筒等功能。

这次iPhone 17 Air会提供黑色、白色、浅金色和浅蓝色可供选择，其中浅蓝色应该会成为它的明星色，有点像之前Macbook Air上的那个天蓝色，很清新的感觉。

另外，还要说下SIM卡槽，其实自iPhone 14 以来，美国的iPhone机型就没有配备SIM卡槽了，而采用采用eSIM，不过其它地方则还在使用，所以尽管iPhone 17 Air很薄，但在一些不支持eSIM的地方，仍然要设置SIM卡槽。

屏幕

正面会配备一块6.6英寸OLED显示屏，介于iPhone 17和iPhone 17 Pro Max之间。至于它会不会和Pro版本一样支持ProMotion自适应刷新率技术目前有着不同的消息，它可以让屏幕在1Hz到120Hz之间动态调整，从而延长续航时间。我个人是倾向于Air版本的屏幕会支持这项技术，毕竟它的电池容量确实很堪忧。当然，它也有可能会和iPhone 17一样，支持单纯的支持了120Hz的高刷。

配置

苹果为iPhone 17系列准备了A19和A19 Pro两种芯片，从目前的消息来看，iPhone 17 Air有可能会搭载于Pro版本一样的A19 Pro，不过是“阉割版”，其GPU会砍掉一个核心，应该是为了减少发热，毕竟机身那么轻薄，可以理解。它预计将配备 12GB运存，今年全系列产品应该都会如此，为了更好的服务苹果智能。

至于电池容量，由于极致轻薄的机身肯定会有所妥协，就目前的消息看，其电池大约会是2800-2900mAh这样，确实是偏小的。上一代iPhone 16的电池还有3561mAh，而这款产品有着更大的屏幕，但电池容量更小，难免让人会担心它的续航表现，苹果也在通过一些措施来改善续航，比如前面提到的砍掉一颗GPU核心，以及采用能效更好的C1调制解调器等，但总的来说续航应该是这款极致轻薄机型面临的一个蛮大的挑战。关于充电，最大应该就是35W了，这个就不多说了。

相机

相机这块，由于轻薄的设计，其内部空间非常有限，iPhone 17 Air 将仅配备单镜头后置摄像头，应该是一颗4800万像素的单摄，可以通过传感器裁切实现2倍的“光学级”变焦，算是一颗当两颗用吧，但与Pro版本相比影像这块还是差距比较大的。而且单摄像头应该是无法捕捉空间视频或空间照片的。

前置摄像头会和其它iPhone 17机型一样，升级到2400万像素，提升拍摄的质量，并且有着更大的裁切空间。

价格

iPhone 17 Air预计定价会是899美元，与之前的iPhone 16 Plus相当，国行版本估计会在6999元原本这样，比iPhone 17贵1000元。当然，由于零部件成本因关税而增加，所以iPhone 17系列是有可能涨价的，但苹果会把这个价格上涨和新功能与新设计挂钩，来证明价格的合理性。

写在最后

iPhone 17 Air是苹果继小屏mini和大屏Plus之后的一次新的尝试，相比于之前单纯的更小或者更大，这款产品的特点更加明显，就是超轻薄的设计，就像我开头说的那样，形成了三条定位和特点都更为明确的产品线。极致轻薄的设计确实需要有所牺牲，就目前的信息来看，这款机型最大的挑战还是续航表现，能否满足普通消费者正常的使用需求，还有就是影像，单颗摄像头能否满足日常的拍摄需求，毕竟为了获得轻薄不能让用户失去太多东西。

此前mini和Plus都存在各自的问题，但都是因为销量不佳而被砍掉，苹果这些年在积极地根据市场反馈和用户需求变化调整产品线，至于这次的Air能坚持多久，还是得交给市场来决定。