爆料：折叠屏iPhone产品研发进度加快！

【天极网手机频道】早在七八年前，折叠屏手机产品就出现在了科技数码市场中。时至今日，折叠屏手机已经算是满地开花，各个品牌都有属于自己的折叠手机产品。但智能手机的推及者-苹果，却迟迟没有向折叠屏手机产品发起“进军”。

要知道苹果的直板手机在目前全国市场上，不仅是销量一直稳定在全球前三的位置，手机产品的利润率也是位居全球第一。就在前几日，天极网从外媒了解到，苹果公司正在加快折叠屏手机产品的研发进度。并且苹果公司内部还购买了多部友商的折叠屏手机进行拆解研究。

众所周知苹果对于供应商的要求可是极其严格，多款折叠屏屏幕都进行了display的测验。但这些屏幕都没有听过苹果内部的严格要求，所以项目又暂被搁置了。由此可见，苹果虽然也在积极推动自家折叠屏产品，但因为自己内部过于严苛的要求。让苹果折叠屏的出世越来越难。

就论目前的折叠屏手机产品领域，华为和三星是绝对的行业佼佼者。从最初第一款折叠屏产品正式面向消费者开售，已经过去了很多年。再过几年折叠屏产品也会来到第十个年头，或许苹果折叠屏手机距离正式登场也不远了。并且，苹果今年还发售了Apple Vision Pro，这款产品的科技含量可不比折叠屏产品低。综上所述，苹果大概率还是不会在今年发布关于折叠屏iPhone的消息，大家还是要耐心等待。