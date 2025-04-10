体验：OPPO Find X8 Ultra开启极致影像体验，重塑夜景人像拍摄新境界

【天极网手机频道】4月10日，OPPO正式推出了OPPO Find X8s，OPPO Find X8s+以及OPPO Find X8 Ultra三款机型，其中，OPPO Find X8 Ultra首发搭载LUMO凝光影像系统，不仅开启了OPPO在移动影像领域的新里程碑，更标志着手机行业迎来一场新的影像浪潮。

LUMO 凝光影像通过强大光学设计与先进计算能力，以全新的超光感计算光学系统、丹霞原彩镜头以及全链路原彩ProXDR 等创新，打造出拍人最好的移动影像系统。

我们先来了解一下LUMO 凝光影像系统。根据OPPO官方的介绍，超光感计算光学系统在黄金人像全焦段系统、超高速对焦系统的基础上，配备的多模态色彩采集系统能够精准捕捉不同光线环境下的色彩信息，无论强光直射还是暗光笼罩，都能确保拍摄出的图像色彩还原准确。而高精度景深采集系统则让手机镜头在拍摄时能够敏锐感知画面中物体的远近层次，为实现自然逼真的虚化效果奠定基础。

全链路原彩 ProXDR 技术以 HDR 规格重新定义了从传感器到屏幕显示，再到分享平台的影像全链路。它拥有强大的高动态范围能力，让照片回看时拥有 “重回拍摄现场” 的逼真感。在拍摄过程中，该技术能够有效平衡高光与阴影部分的细节，避免高光过曝、阴影过暗的情况。在夜景拍摄中，能清晰呈现出城市夜晚灯光璀璨的景象，灯光色彩鲜艳饱满，暗处的建筑轮廓、街道细节也清晰可见。而在显示与分享环节，全链路原彩 ProXDR 确保了照片在不同设备上都能呈现出一致且出色的色彩与亮度表现，为用户带来沉浸式的视觉体验。

夜景色彩还原方面，得益于超光感计算光学系统的多模态色彩采集系统以及丹霞原彩镜头的分区色温感知计算技术，能够精准采集不同光源色温下的光线，针对人物皮肤和背景环境进行独立色温调整，有效避免肤色偏色与环境色彩失真问题。

正是依托 LUMO 凝光影像系统这三大核心技术，OPPO Find X8 Ultra 的影像实力得以大幅提升，在夜景人像拍摄等多个场景中展现出卓越的表现。

OPPO Find X8 Ultra 以其五颗顶级镜头打造出覆盖 15mm 超广角至 300mm 超长焦的全焦段人像矩阵。在不同场景下，各个焦段都能发挥独特魅力。

70mm镜头作为环境人像的首选，实现了人物主体在画面中鲜明突出。即使在微弱灯光下，人物面部细节清晰可辨，每一根眉毛的走向、脸部细微的纹路都能精准呈现，头发丝根根分明，衣着纹理清晰可辨，眼睛睫毛清晰可见，眼神明亮且富有神韵。同时，适度的虚化效果将背景巧妙处理，人物在建筑或热闹街道的映衬下，生动鲜活，画面充满故事氛围。建筑轮廓、灯光等关键环境元素保留下来，虚化过渡极为自然，与人物之间毫无生硬切割感，增强画面故事性与空间感。

135mm 与 300mm 的超长望远焦段专为远距离拍摄场景设计，搭配 F3.1 大光圈与倒置潜望光学，能穿透现场复杂光影捕捉远到距离人像表情，人物脸部纹路细腻呈现，皮肤质感真实可感，色彩还原自然，没有因复杂光线或远距离拍摄而出现偏色现象，光影角度也没有出现偏差，脸部阴影部分也有所提亮;远处高楼大厦上的灯光细节清晰可见，霓虹灯灯光色彩鲜艳饱满，没有出现噪点和模糊现象;火花也因为自然虚化成了最独特的背景，氛围感十足。

23mm 广角镜头，覆盖 23mm、28mm、35mm、47mm 四个人文人像焦段，为夜景环境人像拍摄提供了独特视角。从样张中可以看到，人物细节清晰展现，衣着的纹理、配饰的细节都一览无余。同时，画面中路人的身影、店铺透出的温暖灯光以及建筑灯光色彩等元素也清晰可见，营造出丰富的层次感与和谐的整体氛围。当拍摄城市地标下的人像时，雄伟的建筑在夜晚灯光的勾勒下显得格外壮观，23mm焦段能够将建筑与人物一同清晰纳入画面，人物在建筑的映衬下显得生动鲜活，面部表情、肢体动作清晰可辨。画面的透视效果夸张而富有张力，人物与建筑之间的空间关系得以强化，超大景深确保了从前景人物到远处建筑的整个画面都清晰锐利，营造出沉浸式的氛围。

在灯光繁杂的夜晚，彩色灯光、招牌灯箱等交织在一起，传统拍摄设备往往难以准确还原色彩。可以看到样张人像面部细节清晰可见，人物肤色提亮的同时始终保持自然，不会因周围灯光的干扰而偏色，摊位上的红色灯笼、黄色招牌等都能准确还原各自鲜艳且真实的色彩，没有出现色彩混淆或失真的情况，真正实现夜色出色、肤色更出色的全新表现;背景虚化效果柔和自然，与人物之间过渡流畅，没有明显界限，完美烘托出人物主体。

在拍摄城市夜景灯光秀时，高楼大厦上的灯光色彩鲜艳饱满，不管是蓝色的冷光、黄色的暖光等都与实际场景中的色彩一致，暗处的建筑轮廓、街道细节在清晰呈现的同时色彩也与环境氛围相得益彰，真正将夜晚绚丽多彩的真实样子完美定格在照片之中。

全新内对焦两群镜组设计，显著提升对焦性能，让拍摄时能迅速精准捕捉焦点。首创的超晶态蓝玻璃，使红外截止效率相比传统蓝玻璃提升 81%，极大优化光学纯净度，精准还原色彩。

总的来说，OPPO Find X8 Ultra 在全新影像系统 LUMO 凝光影像技术的加持下，凭借多元焦段组合、出色的夜景人像拍摄能力以及精准的色彩还原表现，实现了全方位的升级。不仅突破了传统移动影像的限制，还为用户带来了新的影像体验，如果对影像要求非常高的用户，这款OPPO Find X8 Ultra是不二之选。