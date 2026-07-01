【天极网手机频道】早在6月25日，苹果正式官宣全球性调价，覆盖MacBook全系列、iMac、全系iPad以及家居音频设备，这也是近十年苹果覆盖范围最广的一次涨价行动，入门 MacBook Neo 涨价900元，MacBook Air上调1500元，专业向Mac Studio单次涨价高达 3500元;平板产品线中基础iPad涨800元，iPad Air涨幅25%，iPad Pro涨价1800元，整体调价区间集中16%-25%。官方将涨价核心原因归于 AI 算力扩张挤压存储产能，DRAM、NAND 闪存价格暴涨带来的硬件成本激增。彼时iPhone、Apple Watch、耳机品类暂时维持原价，不少消费者认为手机产品线能稳住定价，然而最新消息显示，iPhone17也即将迎来调价窗口。

根据爆料消息，苹果已下调iPhone 17系列全年出货预期，整体生产计划直接削减 15%;同时供应链内部预警，iPhone17 现行定价体系难以长期维持，售价上调近在眼前。这也意味着苹果涨价周期并未止步于电脑、平板，作为营收核心的 iPhone 产品，也将迎来价格抬升。



iPhone17

业内分析认为，苹果分批次调价是为缓冲市场冲击。此前品牌依靠长期锁价的低价零部件库存，独自消化存储涨价带来的成本亏损，优先调整 Mac、iPad 等出货量更小的产品线;如今低价库存基本消耗完毕，持续走高的元器件成本不断压缩 iPhone 利润空间，调价已经无法避免。根据数据显示，2026年一季度 DRAM 合约价格环比涨超 50%，闪存价格涨幅更是突破 90%，存储芯片价格近乎翻倍。涨价不只是影响苹果，三星、OPPO 等安卓品牌，整个手机行业都在承压，苹果自然没法独善其身。

价格层面，爆料暂未公布iPhone17精确涨价幅度，但参考苹果此前在印度市场iPad、MacBook 最高54%的调价幅度，业内预判国内iPhone17系列整体涨幅将落在5%-15% 区间。回顾2025年9月iPhone17 系列发布定价，标准版5999元起、Pro版本8999元起、Pro Max版本9999元起，整套定价与 iPhone16 持平，一旦调价，全系列起售价都会往上抬。

从产品规划来看，iPhone17仅推出标准版、Pro、Pro Max 三款机型，产品线布局没有扩容，叠加产能缩减、售价上调，苹果整体产品策略明显转向“控量保利润”。截至目前，苹果官方暂未针对iPhone17减产、涨价传闻做出回应，终端门店、线上渠道也未收到官方调价通知。



iPhone17

业内人士表示，AI 服务器抢夺存储产能的现状短时间内不会改善，芯片高价运行还会持续很久。继 Mac、iPad 涨价之后，iPhone17 涨价基本是板上钉钉的事。如果近期有换机打算，不妨看看现有的库存机型，等到九月份苹果秋季发布会后新款iPhone上市，入手成本只会更高。