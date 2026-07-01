【天极网手机频道】近日，OPPO 正式官宣 OPPO Reno16 标准版全新夏日专属配色半夏青，这款主打清爽氛围感的新机将于 7 月 3 日全渠道同步开售。同步上线重磅福利活动，活动期内购买任意 OPPO Reno16 标准版机型，即可免费领取《非人哉》联名全套限定礼盒(限量)。

此次 OPPO Reno16 联动《非人哉》打造的联名限定礼盒内容丰富齐全，整套周边均采用全新夏日全员原创插画，礼盒内含镜面亚克力立牌、摇摇乐气囊支架、联名定制手机壳、多用联名手机链、清透联名色纸、全员异形透卡套装以及主题贴纸礼包，同时附赠 ColorOS 专属动漫主题兑换码。

此次推出的半夏绿配色深度萃取仲夏自然意境，整体采用低饱和清透青绿调，自带清凉柔和质感，完美适配夏日穿搭。工艺层面延续 Reno 系列标志性3D 冰透悬浮裸眼 3D 工艺，后盖嵌入立体四叶草浮雕纹路，在平整玻璃表层打造出层次分明的立体光影效果，光线流转时浮雕纹理若隐若现，整机重量控制在 191g，6.32 英寸小直屏搭配直角金属中框，单手握持无负担，兼顾颜值与实用手感。

价格方面，半夏绿配色与全系标准版定价保持一致，五大存储版本官方原价及叠加国家数码消费补贴后到手价清晰如下：12GB+256GB(简装版) 官方定价 3299 元，国补后 2805 元;12GB+256GB 官方定价 3499 元，国补后 2999 元;12GB+512GB 官方定价 3799 元，国补后 3299 元;16GB+512GB 官方定价 4299 元，国补后 3799 元。全版本线上线下同步现货开售，无需加价即可入手全新夏日配色与全套联名周边(限量)。