【天极网手机频道】vivo正式发布新一代折叠旗舰vivo X Fold6，围绕 “展开 AI 工作台，合上全能真旗舰” 打造十大核心竞争力，兼顾AI办公生产力、旗舰影像、屏幕、性能、续航与防护，补齐当下折叠屏多重使用痛点。轻薄机身设计还提供蓝洞、盐湖、极夜、黑金多款配色，同时上线限量专业影像套装，覆盖普通用户与专业摄影爱好者需求。目前新机于7月1日全渠道开售，售价7999元起。

vivo X Fold6搭载了行业首个专为折叠大屏深度定制、为任务流而生的OriginOS 6Fold操作系统，从底层重构，带来大屏多线程全新交互，让原子工作台支持并行、串行多窗口双模式自由切换，实现行业领先的一屏五用、一屏四用操作逻辑，搭配窗口无极调节、跨窗口拖拽、组合布局保存三大实用功能。

其中，并行模式实现多应用窗口同步平铺展开，浏览文档、查看表格、播放赛事、沟通社交软件互不干扰，无需来回切换 APP，处理多线工作效率大幅提升，还支持自由调整窗口大小与布局，大幅提升折叠大屏的空间利用率;串行模式则是窗口纵向有序排布，适合图文剪辑、素材对比、多页文档审阅，滑动即可依次查看全部内容，素材拖拽、文字复制跨应用无缝联动。

原子工作台的跨APP交互，也向AI进化。“AI跨窗拖放”让信息在应用间无缝流转：一拖转表格、一拖转文字、一拖翻译、一拖存名片……将繁琐的跨应用操作简化为一个拖拽动作。系统级AI更能主动识别交互意图，在用户频繁切换应用时主动推荐组合，允许用户同时运行多个AI助手，同屏对比不同模型的回答，让AI的协作价值倍增。

分屏布局还可保存为桌面快捷图标，支持一键启动和自定义命名，Dock扇形后台实现多任务快速切换，全面满足用户旅游规划、高效办公、电商比价等日常高频场景并行任务流需求。

除此之外，系统配套两大 AI 办公工具，进一步释放折叠屏潜力。其一为小 V Claw PC 版，手机可远程发送指令操控电脑，外出时无需携带笔记本，手机大屏即可调取、修改电脑本地文件;其二是AI 会议助手，录音后自动分角色转写文字，一键生成会议总结，省去手动整理纪要的繁琐流程，线上线下会议场景全覆盖。整套 AI 工作台组合，真正把折叠大屏变成随身轻量化办公设备。

性能层面，vivo X Fold6搭载蓝晶×天玑9500超能版芯片，针对大型游戏、多窗口重载场景专项优化功耗，重载场景功耗降低 10%;同时 AI 文本总结、问答交互等智能功能响应速度提升 20%，多窗口并行运行时无卡顿、掉帧问题，兼顾性能释放与续航控制。

影像系统方面，vivo X Fold6采用全套蔡司光学镜头覆盖全焦段拍摄需求，后置搭载蔡司 2 亿超级主摄，拥有 1/1.4 英寸大底，支持 CIPA 4.5 专业级防抖，白天拍摄风景、人像细节拉满;搭配蔡司 APO 超级长焦，1/1.95 英寸大底加持，远距离演唱会、风光特写手持拍摄也能稳定清晰。vivo折叠首发等效200mm vivo蔡司增距镜G2，在保证画质的同时体积与重量大幅优化，外接后进一步拓展长焦拍摄能力，摄影爱好者可获得更丰富的创作空间。整机影像延续蔡司自然色彩调校，人像肤色柔和、风光层次饱满，兼顾日常随手拍与专业创作需求。

vivo X Fold6共有蓝洞、盐湖、极夜三款高级配色，其中，全新主打色“蓝洞”，灵感源自深海大蓝洞，玻璃材质配合磨砂工艺，机身光影随之流动变幻，配合圆润R角与超窄四等边内屏，带来沉浸且舒适的握持感。

屏幕方面，vivo X Fold6配备旗舰双屏，带来一致的沉浸体验;内外屏都采用新一代发光材料，其中，折叠首发三星M14发光材料8.02英寸内屏、京东方Q11发光材料6.51英寸外屏，均是1nit极暗柔光屏，支持5000nit峰值亮度，沉浸清晰，通透护眼。

vivo X Fold6全系标配等效7000mAh蓝海电池。全球首发第三代半固态电池与第五代硅负极技术，手机充电器支持80W有线闪充、40W无线闪充及反向充电，为持久续航提供底层保障。此外，X Fold6还支持IPX8 / IPX9防水、IP5X防尘及-20℃机身耐用，是行业超可靠的三防折叠屏代表。

目前新机已正式开售，12GB+256GB版本7999元，12GB+512GB版本8999元，16GB+512GB版本9999元，16GB+1TB顶配版本10999元，另有16GB+1TB典藏款黑金版本11299元限量出售。有兴趣的用户不妨前去官网或是线下门店了解购买。