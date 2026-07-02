【天极网手机频道】进入7月，上半年手机市场周期正式收官，各品牌年度主力机型基本完成上市布局。安兔兔6月安卓手机性能排行榜单正式公布，清晰展现当下安卓手机的性能分层格局：骁龙8至尊版 Gen5 系列牢牢占据旗舰第一梯队，而天玑8500全系列芯片全面占领次旗舰榜单前排，成为中端性能标杆。

纵观旗舰性能 TOP10 榜单，前八名全部搭载骁龙8至尊版Gen5，这颗芯片已经成为安卓高端机型的硬性门槛。榜单断层第一的iQOO 15 Ultra平均跑分突破414万分;紧随其后的红魔11S Pro +同样突破410万，两款机型都主打电竞游戏赛道，厂商会放宽持续性能释放限制，搭配大面积VC散热，极限跑分自然遥遥领先。第三名是iQOO 15，能看出游戏向品牌在极限性能调校上的技术积累优势。

榜单第四至第八名依次为vivo X300 Ultra 卫星通信版、realme GT8 Pro、荣耀WIN、OPPO Find X9 Ultra卫星通信版、荣耀Magic8 Pro，均标配骁龙8至尊版Gen5芯片，平均跑分稳定在384万至396万区间，不同品牌通过散热、系统调度拉开小幅分差。榜单第九的iQOO 15T搭载天玑9500芯片，荣耀Magic8以3796250分收尾前十，虽然榜单只有一款机型搭载了天玑芯片，但也可以证明天玑旗舰芯片已经具备追上骁龙平台的硬实力，丰富高端用户选择。

从行业视角来看，今年高端市场已经进入同质化阶段，核心芯片统一，品牌只能靠调校、影像、屏幕、续航、特色功能做差异化竞争。

如果说高端市场是骁龙的主场，那次旗舰市场已经完全进入天玑8500时代。6月次旗舰 TOP10 榜单机型全部搭载天玑 8400-Max、天玑8500系列衍生芯片，天玑8500满血版、Elite、Super、Ultra 多款细分型号包揽前九名，中端性能赛道被天玑芯片牢牢掌控，没有任何一款骁龙中端芯片挤进前十，这种市场占有率在往年十分罕见。

榜单榜首iQOO Z11搭载天玑8500满血版，平均跑分超230万分，断层领跑次旗舰榜单;的第二名荣耀600 Pro、第三名荣耀WIN Turbo均搭载天玑8550 Elite;值得一提的是定位潮流影像的OPPO Reno16，搭载天玑8500 Super跑出超213万的成绩，打破了以往影像机型性能偏弱的固有印象，说明天玑8500系列能效均衡，不管是游戏机型、自拍影像机型，都能适配。

榜单剩余席位由天玑8400-Max、天玑8500-Ultra机型填充，没有骁龙中端芯片机型进入前十，足以证明天玑 8500 系列凭借能效与跑分优势，成为两千价位段换机首选芯片，兼顾日常多任务、手游稳定运行，性价比优势突出。

整体来看，2026年上半年安卓手机形成“骁龙守高端、天玑控中端”的稳定性能格局，高端机型硬件基准趋同，品牌竞争重心转向影像、屏幕、特色功能等综合体验与专属创新，仅靠芯片调校拉开细微性能差距;中端赛道的竞争核心落在能效表现、成本管控与整机均衡配置上，天玑系列芯片借此站稳主流中端市场。如今手机行业早已告别 “唯跑分论”，用户预算分层决定芯片选择，综合均衡体验才是当下换机核心标准。