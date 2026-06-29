【天极网手机频道】6月26日，vivo TWS 5 Pro正式发布，作为品牌新一代Hi-Fi旗舰真无线耳机，vivo TWS 5 Pro跳出行业同质化外观套路，以声音为设计内核，推出原声白、静界黑两大配色，搭配精细化机身工艺、优化人体工学结构，兼顾视觉质感与长时间佩戴舒适度，同时融入诸多人性化外观细节。

配色设计蕴藏声学设计理念，天极网拿到的是原声白配色，摒弃廉价纯白塑料质感，机身表层打造细腻微光肌理，光线转动下浮现柔和漫反射光泽，腰线处辅以金属细线条勾勒轮廓，简约又不失精致;另一款静界黑采用哑光肤感处理，触感带有轻微阻尼，不易沾染指纹，沉敛色调适配商务、运动等多种场景，两种配色风格区分清晰，覆盖年轻、商务不同审美人群。

vivo TWS 5 Pro采用轻量化方案，单耳重量仅5.5g，同时收窄耳柄宽度，大幅减少耳屏挤压感;机身重心向内收拢，搭配多尺寸防菌软耳塞，受力均匀分散，长时间听歌、办公也不会出现耳道胀痛。日常通勤走路、慢跑颠簸状态下，耳机贴合稳固不易滑落，兼顾轻盈与牢固。

机身防护同样藏于外观细节，耳机本体达到IP54防尘防水等级，表层特殊涂层可抵御日常汗水、飞溅雨水与灰尘，健身出汗、雨天通勤无需摘下;充电仓采用圆润方正造型，尺寸小巧便携，支持Type-C有线与无线双充，机身线条简洁利落，单手开合阻尼适中，外出随身收纳无负担。

除基础造型，产品在交互、视觉细节上丰富外观体验，耳机柄配备压感触控区域，支持捏击、滑动调节音量，无需触碰手机即可完成切歌、降噪切换;开盖弹窗支持自定义主题，每一次开盖都具备专属仪式感。

总的来看，vivo TWS 5 Pro将人体工学、材料工艺、视觉美学三者结合，没有为外观牺牲佩戴舒适度，也没有一味压缩机身丢失质感。简约双色适配各类穿搭，轻量化结构解决入耳式耳机久戴难受的通病，再搭配弹窗、压感交互等细节设计，形成一套完整外观体验体系。对于注重颜值、经常长时间佩戴耳机的通勤族、音乐爱好者而言，vivo TWS 5 Pro兼顾审美与实用，也是千元级Hi-Fi耳机里差异化的设计思路。目前vivo TWS 5 Pro已开启预售，于7月1日正式开售，有兴趣的用户可以前去官网了解更多。