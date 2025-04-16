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OPPO移动智能生态产品首销创行业纪录，近七成手表购机用户来自苹果华为

2025-04-16 19:33:23 作者：

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  【天极网手机频道】OPPO公布最新销售数据，OPPO Watch X2 Mini智能手表、OPPO Pad 4 Pro平板刷新京东、抖音、天猫平台行业首销纪录。京东渠道数据显示，OPPO Watch X2 Mini已购群体中华为、苹果用户合计占比近70%，OPPO Pad 4 Pro购机者约30%为苹果用户。跨品牌用户流入推动销量增长，流畅互联体验成为推动高端机型破圈的主要因素。 

OPPO移动智能生态产品首销创行业纪录，近七成手表购机用户来自苹果华为

OPPO移动智能生态产品首销创行业纪录，近七成手表购机用户来自苹果华为

  三品同比上一代也有显著增长，OPPO Pad 4 Pro同比上一代提升360%，OPPO Watch X2 Mini同比上一代提升224%，OPPO Enco Free4同比上一代增长10倍。

  2025安卓旗舰平板样板之作，OPPO Pad 4 Pro 13.2搭载英寸3.4K超清原彩屏，首发高通骁龙8至尊版芯片，性能断档领先。跨生态mac互联，平板有了桌面级生产力。OPPO Watch X2 Mini搭载全新身心状态评估功能、首发出行守护功能，新增运动减脂检测，带来小尺寸旗舰智能穿戴体验;OPPO Enco Free4安卓最强人声降噪耳机，旗舰级配置越级体验。此外，上述三款新品均接入AI，平板、手表可使用满血版DeepSeek。 

OPPO移动智能生态产品首销创行业纪录，近七成手表购机用户来自苹果华为

  OPPO移动智能生态聚焦用户随身设备，坚持精品战略，吸引大量跨品牌用户流入，推动销量增长、实现生态破圈。

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