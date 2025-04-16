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6499元起！OPPO Find X8 Ultra今日首销，全能旗舰闭眼入！

2025-04-16 11:50:15 作者：毛毛

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  【天极网手机频道】OPPO年度影像旗舰Find X8系列正式开售，全能旗舰Find X8 Ultra再次提升人像体验感，Find X8s以及Find X8s+开售即可叠加国家补贴政策，成为近期最具性价比的旗舰机型之一，全系集优雅设计、巅峰性能、革命性影像和智能AI于一身，为用户带来全方位的旗舰体验。 

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  在设计上，OPPO Find X8 Ultra采用直角边框与居中圆形相机模组设计，搭配航空级铝合金中框及超强晶盾玻璃背板，不仅通过瑞士SGS五星抗跌认证，还支持IP68/69防尘防水，兼顾美观与耐用。其6.82英寸2K钻石屏，边框窄至1.4mm，屏占比高达94.5%，支持120Hz智能刷新率及1600尼特峰值亮度，户外使用依然清晰。配色方面，月光白、晨曦微光、星野黑三款配色各具特色，主打配色晨曦微光更是独特温柔，满足了不同审美的用户需求。 

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  机身左侧是一个全新实体快捷键，长按启动AI 一键闪记功能，用户也可用于快速启动系统功能、快捷服务;当然，快捷键也可以设定为声音与震动，长按切换为响铃、震动或静音模式;还可以设定为免打扰、相机、手电筒、录音、翻译、截屏等操作，加上按键处于拇指自然碰触的中框位置上，真正实现盲操级效率。 

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  性能方面，OPPO Find X8 Ultra搭载高通骁龙8至尊版芯片，搭配LPDDR5X内存和UFS 4.0闪存，性能表现超旗舰水准。安兔兔综合跑分突破170万，多任务切换如丝滑翻书，大型游戏也能稳定120帧运行。散热方面，新一代天工散热系统结合双层超高性能石墨，VC均热板面积大幅提升，长时间游戏帧率波动极小。在续航上，OPPO Find X8 Ultra配备 6100mAh 双电芯电池，支持 100W 有线快充以及 50W 无线快充，可以做到随时随地“大小充”，快速回血消除低电量焦虑。 

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  影像系统方面，OPPO Find X8 Ultra依托于LUMO 凝光影像系统三大核心技术以及五颗顶级镜头打造出覆盖 15mm 超广角至 300mm 超长焦的全焦段人像矩阵，在夜景人像拍摄等多个场景中展现出卓越的表现。 

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  其中，70mm夜景人像专业镜头采用F2.1超大光圈，进光量提升至150%，可大幅提升夜景人像的清晰度和纯净度;搭配首个超晶态蓝玻璃，解决夜景偏色难题，还原真实肤色;135mm夜景人像望远镜头是当下手机中原生光学焦段最远的镜头，采用全新的F3.1超长焦大光圈设计和OPPO独有的倒置潜望结构，进光量大幅提升至251%，无论白天夜晚，都可以将远方画面的细节清晰记录;23mm的一英寸广角镜头，还支持额外的28mm、35mm、47mm三个高品质焦段的随心切换;全新5000万像素超广角摄像头，采用F2.0超大光圈，更提供超广视野，带来更具震撼力的构图能力。丹霞原彩镜头通过分区色温感知技术解决夜景偏色问题。后期方面，AI灵感成片可一键拯救废片，智能调色、构图矫正，原彩ProXDR则提供16bit色彩还原，动态范围媲美专业相机。 

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  在价格方面，OPPO Find X8 Ultra提供月光白、晨曦微光、星野黑三种质感配色，今天正式首销，12GB+256GB售价6499元、16GB+512GB售价6999元、16GB+1TB(卫星通信版)售价7999元;除了OPPO Find X8 Ultra，OPPO Find X8s以及OPPO Find X8s+也一同开售，两款机型售价相同且开售即可参与国补，12GB + 256GB零售价4199元，国补后价格3699元;16GB + 256GB零售价4399元，国补后价格3899元;12GB + 512GB零售价4699元，国补后价格4199元;16GB + 512GB零售价4999元，国补后价格4499元;16GB + 1TB零售价5499元，国补后价格4999元。现在正是入手的最佳时机，感兴趣的用户可以在官网以及各大电商平台和线下门店了解购买。

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